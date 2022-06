Uyku kalitenizi arttıracak beyaz yatak odası modelleri

Yatak odalarında beyaz renk özellikle son zamanlarda oldukça popüler. Bu popülerlik durumu bizi konuyla ilgili ikinci bir yazı yazmamız hususunda adeta zorunlu kıldı. Konuyla ilgili daha önce yazmış olduğumuz ve ‘En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları’ başlığını taşıyan yazımızda bu konuya bir nevi giriş yapmıştık. Sitemizde beyaz yatak odası modelleri adına o kadar çok sayıda örnek var ki, ilk yazımızıdaki on örnekle yetinmek istemedik ve tekrar konuya eğilmeye karar verdik. Bugünkü yazımız da o yazımızın devamı niteliğinde olacak. Format olarak öncekinden çok farklı değiliz; yine her zaman olduğu gibi ülkemizden ve yurtdışından on adet beyaz yatak odası modelimiz olacak. Böylece bu konuda siz okuyucularımıza yeni fikir ve ilhamlar verip değişik alternatiflerle tanışmanızı sağlamaya ve böylece seçenek yelpazenizi genişletmeye çalışacağız.

Yatak odalarında beyaz rengin popüler olmasında estetik amaçların dışında elbette pratik sebepler de var. Yoğun iş yaşantısı, büyük şehirin verdiği yorgunluk, stres ve bunun gibi etkenler nedeniyle kaliteli bir uyku uyumak birçok kişi için artık bir lüks haline gelmiş durumda. İnsanlar uyku kalitelerini arttırmak için her türlü imkanı seferber ediyorlar. Hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı için çok gerekli olan kaliteli ve yeterli bir uyku için buna da değer doğrusu. Bu yüzden insanların en rahatlamaları ve kendilerini konforlu hissetmeleri gereken yerler yatak odalarıdır. Bu rahatlamayı sağlamak için yatak odalarının içi açıcı ve ferahlatıcı bir şekilde dekore edilmesi zorunludur. Bu konuda en başarılı renklerden biri, belki de birincisi de beyaz olsa gerektir. Beyazın ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisini herhlde uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bu durum beyaz yatak odası modellerinin özellikle şehirli orta ve üst sınıflar arasındaki popülaritesini açıklamakta. Kaliteli bir uyku uyumak konusunda kaygılar üst seviyedeyse, dekorasyonda da işler zorlaşabilir, zira birçok faktörü dikkate alıp doğru hesaplamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz: Pencerenin baktığı yön, perdelerin inceliği, kalınlığı, yatağın pencereye ve ışığa yönelik konumlandırılması gibi. Dolayısıyla yatak odasının rengini doğru seçmekle (ya da bu yazımızıda örneği görüleceği üzere beyaz seçmekle) iş bitmez. doğru yani konforlu bir yatağı da seçmeli, çok erken uyanmak zorundaysanız, yatağınızı pencereye ya da güneş ışığına yakın konumlandırmalı ve havalandırmaya dikkat etmelisiniz. Bu yazımızda biz size on adet görselle örnek modellerimizi tanıtmaya çalışacağız nacak kendi yatak odanızın dekorasyonunda elbette kendi odanızın şekli ve konumlanışına göre düzenlemelere gitmeniz kaçınılmaz olacaktır. Bu noktaları aklınızda tutmanızı tavsiye ederek örnek görsellerimiz ışığında beyaz yatak odası modellerini incelemeye geçebiliriz.