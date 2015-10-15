Uyku kalitenizi arttıracak beyaz yatak odası modelleri

Yatak odalarında beyaz renk özellikle son zamanlarda oldukça popüler. Bu popülerlik durumu bizi konuyla ilgili ikinci bir yazı yazmamız hususunda adeta zorunlu kıldı. Konuyla ilgili daha önce yazmış olduğumuz ve ‘En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları’ başlığını taşıyan yazımızda bu konuya bir nevi giriş yapmıştık. Sitemizde beyaz yatak odası modelleri adına o kadar çok sayıda örnek var ki, ilk yazımızıdaki on örnekle yetinmek istemedik ve tekrar konuya eğilmeye karar verdik. Bugünkü yazımız da o yazımızın devamı niteliğinde olacak. Format olarak öncekinden çok farklı değiliz; yine her zaman olduğu gibi ülkemizden ve yurtdışından on adet beyaz yatak odası modelimiz olacak. Böylece bu konuda siz okuyucularımıza yeni fikir ve ilhamlar verip değişik alternatiflerle tanışmanızı sağlamaya ve böylece seçenek yelpazenizi genişletmeye çalışacağız.
Yatak odalarında beyaz rengin popüler olmasında estetik amaçların dışında elbette pratik sebepler de var. Yoğun iş yaşantısı, büyük şehirin verdiği yorgunluk, stres ve bunun gibi etkenler nedeniyle kaliteli bir uyku uyumak birçok kişi için artık bir lüks haline gelmiş durumda. İnsanlar uyku kalitelerini arttırmak için her türlü imkanı seferber ediyorlar. Hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı için çok gerekli olan kaliteli ve yeterli bir uyku için buna da değer doğrusu. Bu yüzden insanların en rahatlamaları ve kendilerini konforlu hissetmeleri gereken yerler yatak odalarıdır. Bu rahatlamayı sağlamak için yatak odalarının içi açıcı ve ferahlatıcı bir şekilde dekore edilmesi zorunludur. Bu konuda en başarılı renklerden biri, belki de birincisi de beyaz olsa gerektir. Beyazın ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisini herhlde uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Bu durum beyaz yatak odası modellerinin özellikle şehirli orta ve üst sınıflar arasındaki popülaritesini açıklamakta. Kaliteli bir uyku uyumak konusunda kaygılar üst seviyedeyse, dekorasyonda da işler zorlaşabilir, zira birçok faktörü dikkate alıp doğru hesaplamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz: Pencerenin baktığı yön, perdelerin inceliği, kalınlığı, yatağın pencereye ve ışığa yönelik konumlandırılması gibi. Dolayısıyla yatak odasının rengini doğru seçmekle (ya da bu yazımızıda örneği görüleceği üzere beyaz seçmekle) iş bitmez. doğru yani konforlu bir yatağı da seçmeli, çok erken uyanmak zorundaysanız, yatağınızı pencereye ya da güneş ışığına yakın konumlandırmalı ve havalandırmaya dikkat etmelisiniz. Bu yazımızda biz size on adet görselle örnek modellerimizi tanıtmaya çalışacağız nacak kendi yatak odanızın dekorasyonunda elbette kendi odanızın şekli ve konumlanışına göre düzenlemelere gitmeniz kaçınılmaz olacaktır. Bu noktaları aklınızda tutmanızı tavsiye ederek örnek görsellerimiz ışığında beyaz yatak odası modellerini incelemeye geçebiliriz.
Minimalist dekorasyonun en güzel örneklerinden biriyle başlamak istiyoruz. Beyaz renk minimalizmin en çok sevdiği ve dolayısıyla en çok kullandığı renklerden biridir. Bunun sebebi de elbette beyazın minimalist ekole uygun düşecek biçimde sadeliği çağrıştırıyor olmasıdır. Fotoğrafını gördüğünüz yatak odası dekorasyonu bugüne kadar hiç uzanmadığmız, değişik bir ülkeden, Ukrayna’dan geliyor. Bir kısmı koridor şeklinde upuzun olan mekan gayet başarıyla kullanılmış, ahşap zemin ise yatak odası ayrı bir hava ve şıklık katmış görünüyor.
Alt başlıktan da anladığınızı üzere ikinci örnek modelimiz Portekiz’den seçtik. Turkuaz duvar kaplamasının ayrı bir hava kattığı modelimizde altın sarısı çizgiler de genel dekorasyona gayet başarılı bir şekilde uyum sağlamış. Perde, sehpa ve lamba gibi detayların da beyaz olarak seçildiği odamızda, rahatlık ve ferahlık ilk bakışta dahi kendini belli ediyor. Modern duruşu ve şık görüntüsüyle mutlaka not edilmesi gereken bir tasarım.
Bu kez durağımız İtalya. Bır çatı katı yatak odası haline getirilmiş ve yazımızın temasına da uygun olarak neredeyse her ayrıntı beyaz olarak düşünülmüş. Mekanıın başarılı kullanımına verebileceğimiz en güzel örneklerden biri olan yatak odası dekorasyonunda ustaca bir vuruşla ahşabın da en açık tonları kullanılarak beyaz formatına uyum sağlanmış. Rustik tarz başlığı altında değerlendirebileceğimiz yatak odasında sehpa, şifonyer ve koltuk gibi unsurların klasik çizgiler de taşıdığını belirtmeden geçmeyelim.
Bu kez durağımız İtalya. Bır çatı katı yatak odası haline getirilmiş ve yazımızın temasına da uygun olarak neredeyse her ayrıntı beyaz olarak düşünülmüş. Mekanıın başarılı kullanımına verebileceğimiz en güzel örneklerden biri olan yatak odası dekorasyonunda ustaca bir vuruşla ahşabın da en açık tonları kullanılarak beyaz formatına uyum sağlanmış. Rustik tarz başlığı altında değerlendirebileceğimiz yatak odasında sehpa, şifonyer ve koltuk gibi unsurların klasik çizgiler de taşıdığını belirtmeden geçmeyelim.
Polonyalılar’ın dekorasyonda ne kadar iddialı olduklarını bir süredir yazılarımızda vurguluyoruz. İşte bunun en güzel örneklerinden bir daha: Beyazla grinin en açık tonlarının harikulade uyumu. Yatak pencereye göre oldukça doğru konumlandırılmış ve yine bir çatı katı. Puantiyeli duvar kağıdı ve baş ucnda asılı duran iki adet beyaz abajur oldukça önemli ve dekorasyona çok şey katan ayrıntılar.
Bu ve bundan sonraki iki görselimizdeki beyaz yatak odası modelleri ülkemizden tasarımcılara ait. Eke Mimarlık ın tasarladığı ilk örneğimizde mekanın bulunduğu yer olan İzmir Çeşme’ye yaraşır şekilde Akdeniz tarzı bir beyaz dekorasyon hakim. Perdelerden, şifonyere ve abajura kadar. Küçük ve yine beyaz bir renkli koltukla çok başarılı bir şekilde tamamlanan dekorasyon huzur içinde, derin ve nitelikli bir uyku arayanların adresi olacak gibi görünüyor.
Gülşen ve Hamit Yalım’a ait bir tasarım olan bu yatak odasında geniş ve dolayısıyla ferah bir alan ilk bakışta dikkati çekenlerden. Beyaz tupladan duvarların bambaşka bir hava kattığı mekanda zemin de beyaz olarak tasarlanınca insan ister istemez kendini bulutların üzerinde gibi hissediyor. Bir kapı ve cam sebebiyle zaten yeterince aydınlık olan ortam ayrıca geceler için tavandaki spot ışıklarla desteklenmiş. Geniş ekran bir televizyon karşısında keyif sürerken uykuya dalmak da büyük bir zevk olmalı.
Son zamanalarda oldukça moda haline gelen ve sıklıkla tercih edilmeye başlayan yuvarlak yatak odası modellerini de ihmal etmeyelim dedik ve ülkmeizden son örneği bu tarza ayırdık. Teknogrup Design’ın tasarladığı bu yatak odasında beyazla kahverenginin estetik dansını seyrediyorsunuz. En vurucu gücü ise şüphesiz aydınlarma oluşturuyor, top şeklinde çokm sayıda avize, yatağın başucunda bir pencere ve yatağın altını aydınlatan bir sistem, her şey ustalıkla düşünülmüş.
Bu kez İspanya’dayız. Akdeniz’in başarılı tasarım ve dekorasyon ülkesi İspanya’nın beyaz yatak odası modeli deyince kayıtsız kalmasın elbette beklenemez. Sadelikten hoşlanan ve dekorasyonda modern çizgileri seven okuyucularımıza gözü kapalı tavsiye edebileceğimiz yatak odası modellerinden bir tanesi.
Son örnek modelimiz de yine İspanya’dan geliyor. Boyutlar açısından mütavazi yatak odası sahibi okuyucularımıza hitap edecek bu modelimizde beyaz yatağımıza yine oldukça sevimli görünen iki küçük beyaz sehpa ve iki küçük beyaz raf eşlik ediyor. Duvarın damask tarzı kaplanması ise apayrı bir dekorasyon başarısı. Tarzı sevenler kaçırmasın diyoruz.