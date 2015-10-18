Ön cephede muhteşem dönüşüm

Tarihi yapıların kıymetinin giderek daha fazla anlaşılmasıyla birlikte artık restorasyon projeleriyle çok daha sık karşılaşıyoruz. Fakat Portekiz'in Lizbon kentindeki bu binada yapılan restorasyon çalışması sık karşılaştığımız türden sıradan bir projenin çok ötesine geçiyor. Portekiz kültürü ve mimarisine dair derin izler taşıyan bu binadaki restorasyon, gerçek anlamda tutkulu bir mimari proje olarak dikkatleri çekiyor.

İlk yapılışı on ikinci yüzyıla kadar uzanan binada zaman içinde çok farklı mimari tarzlarda çeşitli genişletme, restorasyon, tamir ve onarım çalışmaları yapılmış. Bunların arasında en dikkat çeken aşama ise 1755 yılında yapıyı büyük ölçüde harap eden bir depremin ardından gerçekleştirilmiş. Fakat yüzyıllardan beri ayakta kalmış yapının tarihine yakışmayacak şekilde, restorasyon öncesinde oldukça ihmal edilmiş durumdaymış.

Binanın yeni sahipleri bu kadar önemli bir projenin altından ancak deneyimli ve uzman bir ekibin kalkabileceğinin farkında oldukları için, binayı ödüllü mimarlık firması André Espinho Arquitectura'ya emanet etmişler. Söz konusu şirket de bu muhteşem binaya yakışır nitelikteki çalışması ve mimarlar, mühendisler, teknisyenler, plancılar ve ustalardan oluşan kalabalık ekibiyle projenin hakkını sonuna kadar vermiş. Nitekim 2015 yılı Kent Rehabilitasyonu Ulusal Ödülü'ne de bu projeyle layık görüldüler.

Daha fazla söze gerek yok aslında. Gelin Giorgio Bordino, André Espinho ve John Gouveia tarafından çekilen fotoğraflarla bu dönüşüme yakından bakalım.