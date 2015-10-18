Ön cephede muhteşem dönüşüm

Tarihi yapıların kıymetinin giderek daha fazla anlaşılmasıyla birlikte artık restorasyon projeleriyle çok daha sık karşılaşıyoruz. Fakat Portekiz'in Lizbon kentindeki bu binada yapılan restorasyon çalışması sık karşılaştığımız türden sıradan bir projenin çok ötesine geçiyor. Portekiz kültürü ve mimarisine dair derin izler taşıyan bu binadaki restorasyon, gerçek anlamda tutkulu bir mimari proje olarak dikkatleri çekiyor.
İlk yapılışı on ikinci yüzyıla kadar uzanan binada zaman içinde çok farklı mimari tarzlarda çeşitli genişletme, restorasyon, tamir ve onarım çalışmaları yapılmış. Bunların arasında en dikkat çeken aşama ise 1755 yılında yapıyı büyük ölçüde harap eden bir depremin ardından gerçekleştirilmiş. Fakat yüzyıllardan beri ayakta kalmış yapının tarihine yakışmayacak şekilde, restorasyon öncesinde oldukça ihmal edilmiş durumdaymış.
Binanın yeni sahipleri bu kadar önemli bir projenin altından ancak deneyimli ve uzman bir ekibin kalkabileceğinin farkında oldukları için, binayı ödüllü mimarlık firması André Espinho Arquitectura'ya emanet etmişler. Söz konusu şirket de bu muhteşem binaya yakışır nitelikteki çalışması ve mimarlar, mühendisler, teknisyenler, plancılar ve ustalardan oluşan kalabalık ekibiyle projenin hakkını sonuna kadar vermiş. Nitekim 2015 yılı Kent Rehabilitasyonu Ulusal Ödülü'ne de bu projeyle layık görüldüler.
Daha fazla söze gerek yok aslında. Gelin Giorgio Bordino, André Espinho ve John Gouveia tarafından çekilen fotoğraflarla bu dönüşüme yakından bakalım.
Burada binanın restorasyondan önceki cephesini görüyoruz. Tarihi bir kent olan Lizbon'da çok sayıda rehabilitasyon ve yenileme projesi yürütülüyor. Ancak bunların pek azı tarihi ve kültürel mirası korurken aynı zamanda çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek konfor olanaklarını binalara yerleştirmeyi başarabiliyor.
Bu binanın São Jorge kalesine çok yakın bir konumda ve şehrin en gözde merkezlerinden biri olduğunu da belirtelim.
Uzun ve zorlu bir çalışma sonucunda binayı eski saygın görünümüne kavuşturan yeni ön cephe gerçekten göz dolduruyor.
Binanın giriş bölümü dar bir koridordan geçerek taş merdivenlere açılıyor. Bu bölümde binanın tarihi boyunca kendine yer bulan çeşitli tasarım yaklaşımları korunmuş. Tavandaki kırmızı ateş tuğlalarıyla oluşturulmuş dikkat çekici tasarım ise uygun bir aydınlatma ile ön plana çıkarılmış.
Binanın toplam kullanım alanı1158 metrekareyi buluyor. Bu yüzden bu geniş alanı 22 daireye bölmeye karar vermişler. Daireler standart bir yapıda değil. Bunun yerine binanın farklı bölümlerindeki dairelerin her birinde kendine has özellikler ve özgün bir karakter bulunuyor. Böylelikle dairelerin hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Bununla birlikte bütün dairelerde aynı konfor olanaklarına yer verilmiş.
Üçüncü katta bulunan bir dairenin birleştirilmiş mutfak ve yemek odası bölümünde beyaz hakimiyeti dikkat çekiyor. Kuşkusuz bu alandaki minimalist yaklaşım da binanın buraya yansıyan karakterini ve formunu ön plana çıkarmakta etkili olmuş.
Dış cephedeki duvarlardan birinde çok sayıda küçük metal saksı kullanılarak yeşil bir doku yaratılmış. Zaman içinde saksılardaki bitkiler büyüyerek duvarın tamamını yeşil bir örtüyle kaplayacak. Basit ama son derece etkili ve akıllıca bir uygulama.
Bu muhteşem yenileme projesi aynı zamanda enerji verimliliği alanında en üst düzeyden sertifikalandırılmış. Gerek iç mekanlarında, gerekse de dış cephesi ve çevresindeki uygulamalarla gerçekten sıradışı ve kentin dokusuna muazzam katkıda bulunan böyle projeleri ülkemizde de görmeyi ümit ediyoruz. Zira Lizbon gibi tarihi bir kent olan İstanbul da bu tarz projelerle daha da değer kazanacaktır.
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