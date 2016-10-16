Bir ömürlük evler: 8 şahane örnek

insan ömrü boyunca huzur bulacağı rahat bir evi hayal eder. Bu evler ömürlük evler olarak insanların hep peşinden koştukları mükemmel ve şirin evlerdir. Herkes kendi hayalindeki evi ömürlük bir ev olarak tanımlasa da ömürlük ve mükemmel evler olarak inşa edilmiş evler dünyanın farklı bölgelerinde inşa edilmiştir. Bu evler her anlamda insana hizmet eden, insanın yükünü azaltan, daha rahat bir yaşam sunan evler oldukları için ömürlük evler olarak adlandırılmıştır. Bir kısmı ferah ve havadar olması nedeniyle, bir kısmı konforu ve modernliği ile bir kısmı ise doğal yaşantısı ile insan ömrüne ömür katmaktadır. Bir ömürlük evler olarak bu evlerin görselliği, zarafeti, konforu ve estetiği her detayında gözler önüne serilmiş, her baktığınız noktada evin sizi etkileyen estetiği ile karşı karlıya kalıyorsunuz. Bu muhteşem evleri yakından inceleyerek hayalimizdeki ömürlük evler ile karşılaştıralım.
Ömürlük bir evin en önemli özelliği güzel bir şekilde düzenlenmiş bir bahçesi olmasıdır. Resimde yr alan evin bahçesi insana bir ömür huzur vereceği gibi insanın daha uzun ömürlü olmasına da katkı sağlayacaktır. Şık bir tasarıma sahip bu evin bahçesi ve oturum alanı mutluluk kaynağınız olabilir.
Taş evler yazın serin kışın ise sıcak iç ortamlara sahip olduğu için doğal bir iklimlendirme sağlar. Bu açıdan bu evlerin insan ömrü üzerinde olumlu etkisi olduğu tartışılmaz. Ayrıca sıva dökülmesi, boyama veya duvar kağıdı kaplama gibi bir derdiniz olmayacağı içinde hem daha az para harcayacak hem de masraf etmediğiniz için mutlu olmanızı sağlayacaktır.
Su insana her zaman mutluluk vermiştir. Bu nedenle insanlar genellikle su kenarlarına medeniyet kurmuş ve yaşamıştır. Bu evimiz de su kenarında yer alan ve insan için huzur ve mutluluk kaynağı olan bir ev örneği olarak karşımızda yer alıyor. Yapısı ve dokusu ile muhteşem olan ve su kenarında yer alan konumu ile bir ömür insana huzur kaynağı olan ev aynı zamanda doğal yaşam imkanı sunuyor.
Evler sadece su kenarında olması veya doğa içinde yer alması ile huzur kaynağı özelliğine sahip olmaz. Tasarımının muhteşem olması, tasarımı ile insana kolaylıklar sağlaması ve en üst düzeyde rahat yaşam imkanı sunması ile de huzur kaynağı özelliğine sahip olabilir. Bu resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi her detayı kusursuz olan tasarımı ile muhteşem bir yapı olarak karşımızda duruyor.
İnsan için bir ömür şirin olacak olan ev resimde yer alan modüler yapıların birleştirilmesi ile elde edilmiş olan ev olabilir. Az yer işgal ederek insan ihtiyacını kusursuz bir şekilde karşılayan bu ev hem tasarımı hem teras şeklinde yaşam alanları hem de havuzu ve bahçesi ile insanın ihtiyaç duyacağı her türlü arınmayı sağlıyor. Bu evde yaşayanlar ömürleri boyunca mutlu olacaklar.
Bu örnek evimiz doğanın kalbinde yer alan doğa ile iç içe ve harika bir floraya sahip olması ile insan ömrünü uzatan bir ev olarak karşımızda yer alıyor. Yaşam alanı, açık verandası veya bahçesi ile muhteşem doğallıkta mobilyaları insanın huzurlu yaşamasını sağlıyor.
Amerikan tarzı çok odalı evler bir ömür huzur bulabileceğiniz evler olarak tercih edilebilir. Her anlamıyla isteklerinizi yerine getiren resimde olduğu gibi bahçesi ve havuzu ile insana ferah bir yaşam sunan bu evler çatı katı kullanımı ile çok sayıda odaya da sahip oluyorlar.