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Bir ömürlük evler: 8 şahane örnek

umit atdağ umit atdağ
Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Modern Evler
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insan ömrü boyunca huzur bulacağı rahat bir evi hayal eder. Bu evler ömürlük evler olarak insanların hep peşinden koştukları mükemmel ve şirin evlerdir. Herkes kendi hayalindeki evi ömürlük bir ev olarak tanımlasa da ömürlük ve mükemmel evler olarak inşa edilmiş evler dünyanın farklı bölgelerinde inşa edilmiştir. Bu evler her anlamda insana hizmet eden, insanın yükünü azaltan, daha rahat bir yaşam sunan evler oldukları için ömürlük evler olarak adlandırılmıştır. Bir kısmı ferah ve havadar olması nedeniyle, bir kısmı konforu ve modernliği ile bir kısmı ise doğal yaşantısı ile insan ömrüne ömür katmaktadır. Bir ömürlük evler olarak bu evlerin görselliği, zarafeti, konforu ve estetiği her detayında gözler önüne serilmiş, her baktığınız noktada evin sizi etkileyen estetiği ile karşı karlıya kalıyorsunuz. Bu muhteşem evleri yakından inceleyerek hayalimizdeki ömürlük evler ile karşılaştıralım.

Şahane bir bahçe

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Kırsal Evler
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Ömürlük bir evin en önemli özelliği güzel bir şekilde düzenlenmiş bir bahçesi olmasıdır. Resimde yr alan evin bahçesi insana bir ömür huzur vereceği gibi insanın daha uzun ömürlü olmasına da katkı sağlayacaktır. Şık bir tasarıma sahip bu evin bahçesi ve oturum alanı mutluluk kaynağınız olabilir.

Taş evler

Karia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Karia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Taş evler yazın serin kışın ise sıcak iç ortamlara sahip olduğu için doğal bir iklimlendirme sağlar. Bu açıdan bu evlerin insan ömrü üzerinde olumlu etkisi olduğu tartışılmaz. Ayrıca sıva dökülmesi, boyama veya duvar kağıdı kaplama gibi bir derdiniz olmayacağı içinde hem daha az para harcayacak hem de masraf etmediğiniz için mutlu olmanızı sağlayacaktır.

Suyun verdiği huzur

Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Stonia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Su insana her zaman mutluluk vermiştir. Bu nedenle insanlar genellikle su kenarlarına medeniyet kurmuş ve yaşamıştır. Bu evimiz de su kenarında yer alan ve insan için huzur ve mutluluk kaynağı olan bir ev örneği olarak karşımızda yer alıyor. Yapısı ve dokusu ile muhteşem olan ve su kenarında yer alan konumu ile bir ömür insana huzur kaynağı olan ev aynı zamanda doğal yaşam imkanı sunuyor.

Tasarım harikası

Girne Konut Projesi Latis Mimarlık ve İnşaat Modern Evler
Latis Mimarlık ve İnşaat

Girne Konut Projesi

Latis Mimarlık ve İnşaat
Latis Mimarlık ve İnşaat
Latis Mimarlık ve İnşaat

Evler sadece su kenarında olması veya doğa içinde yer alması ile huzur kaynağı özelliğine sahip olmaz. Tasarımının muhteşem olması, tasarımı ile insana kolaylıklar sağlaması ve en üst düzeyde rahat yaşam imkanı sunması ile de huzur kaynağı özelliğine sahip olabilir. Bu resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi her detayı kusursuz olan  tasarımı ile muhteşem bir yapı olarak karşımızda duruyor.

Modüler yapılar

Lea Çeşme Houses, GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE Modern Evler
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

Lea Çeşme Houses

GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE
GOOA|GLOBAL OFFICE OF ARCHITECTURE

İnsan için bir ömür şirin olacak olan ev resimde yer alan modüler yapıların birleştirilmesi ile elde edilmiş olan ev olabilir. Az yer işgal ederek  insan ihtiyacını kusursuz bir şekilde karşılayan bu ev hem tasarımı hem teras şeklinde yaşam alanları hem de havuzu ve bahçesi ile insanın ihtiyaç duyacağı her türlü arınmayı sağlıyor. Bu evde yaşayanlar ömürleri boyunca mutlu olacaklar.

Doğanın kalbinde

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Bu örnek evimiz doğanın kalbinde yer alan doğa ile iç içe ve harika bir floraya sahip olması ile insan ömrünü uzatan bir ev olarak karşımızda yer alıyor. Yaşam alanı, açık verandası veya bahçesi ile muhteşem doğallıkta mobilyaları insanın huzurlu yaşamasını sağlıyor.

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Amerikan tarzı evler

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Amerikan tarzı çok odalı evler bir ömür huzur bulabileceğiniz evler olarak tercih edilebilir. Her anlamıyla isteklerinizi yerine getiren resimde olduğu gibi bahçesi ve havuzu ile insana ferah bir yaşam sunan bu evler çatı katı kullanımı ile çok sayıda odaya da sahip oluyorlar.

Ahşap evler

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap evler resimdeki gibi doğa da yer alıyorsa  insana huzur veren yegane unsur oluyorlar. Bu evin verandasında çay içmek, doğal duvarları arsında nefes almak doğanın tadını çıkarmak insana huzur verdiği gibi ömrünün uzamasına da katkı sağlıyor.

Küçücük ama çok şık 6 apartman dairesi
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