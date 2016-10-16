Çiçek gibi bir mutfak için 7 parlak fikir

İnsanlar yeni bir ev almaya karar verdiklerinde genelde möbleli ve mutfak banyo aksamları tamamlanmış evleri değerlendirir. Bu sayede iç mekan tasarımı için ayrıca zaman ve masraf etmekten kurtulmuş olurlar. Bu durum ev sahibine birçok yönden kolay ve pratik görünse de bazı dezavantajları da vardır. Örneğin mutfak dekorasyonunun ev sahibinin kullanım alışkanlıklarına ve zevklerine göre değil standart bir modele göre tasarlanmış olması bir dezavantaj sayılabilir. Mutfak dekorasyonunun taşıması gereken en önemli özelliklerden biri de ergonomik olmasıdır. Ergonomik bir tasarım ancak ev sahibinin kullanım alışkanlıklarına, zevklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Eğer siz de ev alırken hazır mutfak sahibi olanlardansınız ve mutfağınızda eksikliğini hissettiğiniz şeyler varsa bu yazımızda sizlere mutfağınızı kişiselleştirebilmeniz için birkaç küçük yöntemden bahsedeceğiz. Mesela, canlı ve cıvıl cıvıl bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız ya da mutfağınızda bitkilendirme çözümlerine ihtiyacınız varsa, mutfağınızı renklendirmenin 7 iç açıcı yöntemini, örnek tasarımlar eşliğinde bu yazımızda bulacaksınız. Mutfağınızda konfor sağlamak için önerilere ihtiyacınız varsa “Mutfakta konfor sağlayan 6 pratik fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.