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Çiçek gibi bir mutfak için 7 parlak fikir

Homify Homify
Orford | A Classic Country Kitchen With coastal Inspiration, Davonport Davonport Klasik Mutfak Ahşap
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İnsanlar yeni bir ev almaya karar verdiklerinde genelde möbleli ve mutfak banyo aksamları tamamlanmış evleri değerlendirir. Bu sayede iç mekan tasarımı için ayrıca zaman ve masraf etmekten kurtulmuş olurlar. Bu durum ev sahibine birçok yönden kolay ve pratik görünse de bazı dezavantajları da vardır. Örneğin mutfak dekorasyonunun ev sahibinin kullanım alışkanlıklarına ve zevklerine göre değil standart bir modele göre tasarlanmış olması bir dezavantaj sayılabilir. Mutfak dekorasyonunun taşıması gereken en önemli özelliklerden biri de ergonomik olmasıdır. Ergonomik bir tasarım ancak ev sahibinin kullanım alışkanlıklarına, zevklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılabilir. Eğer siz de ev alırken hazır mutfak sahibi olanlardansınız ve mutfağınızda eksikliğini hissettiğiniz şeyler varsa bu yazımızda sizlere mutfağınızı kişiselleştirebilmeniz için birkaç küçük yöntemden bahsedeceğiz. Mesela, canlı ve cıvıl cıvıl bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız ya da mutfağınızda bitkilendirme çözümlerine ihtiyacınız varsa, mutfağınızı renklendirmenin 7 iç açıcı yöntemini, örnek tasarımlar eşliğinde bu yazımızda bulacaksınız. Mutfağınızda konfor sağlamak için önerilere ihtiyacınız varsa “Mutfakta konfor sağlayan 6 pratik fikir” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Duvar bitkilendirmesi için dekoratif çözümler

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Çiçek gibi mutfaklara sahip olmak istiyorsanız mutfaklarınızı canlı çiçeklerin birbirinden güzel renkleriyle ya da taze kokularıyla güzelleştirebilirsiniz. Bunun için en etkili çözümlerden biri duvar bitkilendirmeleridir. Duvar bitkilendirmeleri evinizin dikey alanlarını da bitkilendirme için kullanmanızı sağlayan bir yöntemdir. Dikey bitkilendirmede duvar saksıları gibi pratik çözümlerden dikey bahçe ve bitki çerçevelerine kadar birçok farklı çözüm kullanılabilir. Dikey bahçelerde duvara uygulanan tohum ve drenaj katmanları sayesinde bitkilendirme sağlanır. Mutfak duvarlarınızı renklendirmek için hatta yemeklerde de kullanabileceğiniz, biberiye, fesleğen gibi aromatik bitkiler yetiştirmek için dikey bahçe uygulamalarını deneyebilirsiniz.    

Tezgah arkasını canlandırın

soul kithcen , Lepistes Seramik Atölyesi Lepistes Seramik Atölyesi Akdeniz Mutfak
Lepistes Seramik Atölyesi

soul kithcen

Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi
Lepistes Seramik Atölyesi

Küçük değişikliklerle mutfağınızı daha canlı ve renkli bir hale getirmek istiyorsanız fayanslarınızda küçük bir değişikliğe gidebilirsiniz. Özellikle tezgah arkasına döşenen seramikleri renkli ve desenli modellerle değiştirerek mutfak deorasyonunuzu belirgin bir şekilde canlandırabilirsiniz. Mutfak seramikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için karo, taş ve tezgah uzmanlarına danışabilirsiniz.  

En güzel aksesuar: Çiçekler

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Mutfak
ARTISTIC DESIGN

Yeşil Vadi 2012

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Canlı çiçekler hem görüntüleri hem de kokularıyla bütün dekorasyonları bir anda güzelleştirebiliyorlar. Eğer kendinize ait bir bahçeniz varsa orada güzel kokulu çiçekler yetiştirmeyi ve dekorasyonlarınızı bu çiçeklerle süslemeyi sakın ihmal etmeyin. Ayrıca canlı çiçekler ara ara değiştirebileceğiniz muhteşem aksesuarlardır.

Süslü kavanoz ve sepetler

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Kavanoz ve sepet gibi mutfak eşyalarını çeşitli kurdele ve çiçeklerle süslemek mutfak dekorasyonlarınıza kazandırabileceğiniz en ekonomik özelliktir. Ayrıca farklı renkler ve desenler kullanarak kendinize özel bir sınıflandırma da yapabilirsiniz.

Parlak ışıklar

Quebec Way, Haggerston, Rousseau Rousseau Modern Mutfak
Rousseau

Quebec Way, Haggerston

Rousseau
Rousseau
Rousseau

Mutfak dekorasyonunuz hangi stil ve temaya sahip olursa olsun başarılı bir ışıklandırma oluşturulmamışsa gözünüze eksik gelen bir şeyler olacaktır. Bu nedenle mutfağınıza şık, alternatif ışıklandırma ögeleri ekleyerek dizaynınızı zenginleştirebilirsiniz. Tavan lambalarınıza ek olarak dolapların yanlarına ekleyeceğiniz şık bir çift aplik hem sağlayacağı aydınlık ile hem de görüntüsü ile mutfağınızı güzelleştirebilir.

Desenli tekstil ürünleri

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Mutfak tezgahınız, dolaplarınız, ekipman ve mobilyalarınız hangi renk ve modelde olursa olsun desenli ve renkli tekstil ürünleri ile canlandırılabilir. Perde, halı, kırlent, masa örtüsü gibi tekstil ürünleri mutfaklara güzellik kazandıran önemli ögelerdir. Bu nedenle modern desenlere ve canlı renklere sahip tekstil ürünlerini mutlaka değerlendirin. Çiçek desenli ve yumuşak renklere sahip mutfak tülleri özellikle iskandinav ve akdeniz stili dizaynlara çok yakışıyor.

Dekorasyonda canlı renkler

Open Plan Kitchen Collective Works Modern Mutfak
Collective Works

Open Plan Kitchen

Collective Works
Collective Works
Collective Works

Tek renk ve desensiz olarak tasarlanmış düz bir mutfağınız varsa bu soğuk görüntüyü biraz canlandırabilmek için kullanabileceğiniz en etkili yöntem canlı aksesuarlardır. Seçeceğiniz birkaç canlı renk aksesuar mutfağınızı tamamen değiştirebilir. 

​Küçük bir balkonu cennete dönüştürün
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