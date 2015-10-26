Her eve uygun oturma grupları modelleri

Resimde gördüğümüz takım küçük salonlara uygun oturma grubu modellerinden. Ancak yine de kendine has özellikleri var. Mesela büyük ikili koltuğa tekli koltuk yerine küçük ikili koltuk eşlik ediyor. Bu sayede az mobilya ile daha fazla oturma imkanı sağlanıyor. Oda genel olarak kırık beyazın da ağırlığıyla ferah bir salon olduğu halde perde ve minder gibi ürünlerde kahverengi ile siyah uyumu sessizce varlığını sürdürüyor.