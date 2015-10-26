Her eve uygun oturma grupları modelleri

Salonlarınızı dekore ederken kullanacağınız oturma grupları modelleri bir yığın alternatif barındırıyor. Klasikten moderne, minimalistten tropikale dek pek çok tarzda evinizi döşeyebilirsiniz. Öncelikle nasıl bir oturma odası dizaynı istediğinize karar verin. Sonra da hayalini kurduğunuz konsepte yakın duran bir dekorasyon stilinden oturma grupları modellerini inceleyin. Bu yazıda da çeşitli tarzlardan oturma grupları modellerini derleyerek size ilham vermesini umduğumuz örnekler seçtik. Dilerseniz birebir uygulayacağınız dilerseniz de benzerini oluşturabileceğiniz modellerle yepyeni bir eviniz olabilir.
Fıstık yeşilinden insanın içine ferahlık veren koltuk takımının alışılmadık bir özelliği var. Koltukların arka kısmında düğmeler ve onlara bağlanmış pembe ipler bulunuyor. Bu sayede sanki koltuk ağlıyormuş gibi bir görüntü olmuş. Şayet oturma grubu modelinizde biraz espri olsun istiyorsanız bu tür muzip fikirler konuklarınızı eğlendirecektir. Resimdeki kadının takıma sırt çevirdiğini hesaba katarsak koltuk ağlamakta haklı.
Oturma grupları modellerinden modern bir örnekle karşınızdayız. Yer zemini ahşap kaplama odanın dekorasyonuna göz attığımızda bu malzemenin ağırlığını bariz biçimde hissediyoruz. Ev dekorasyonu yaparken yer zemininden veya başka bir alandan ilhamla dekorasyonu o malzemenin üzerine kurabilirsiniz. Tekli koltukların dikkat çeken kare şeklindeki kenarlıkları ile orta sehpanın ahşabı da aynı malzemeden. Diğer koltuklar ise kırık beyazdan seçilerek hoş bir uyum yakalanmış.
Oturma grupları modelleri seçerken renk ağırlıklı bir tasarım üzerinde de yoğunlaşabilirsiniz. Resimde gördüğümüz modern dekorasyonda koltuk takımı neon sarı ile grilerden oluşuyor. Aslında gri koltukla tekli koltuğun tek bağlantısı tekli koltukla aynı renkteki minder seçimi. Bu gibi küçük bir detayla iki keskin renkli mobilya geçisi arasında denge sağlayabilirsiniz. Renkli bir salon tercih edenler için ideal.
Ancona Arquitectos yapımı tasarım oturma grupları modellerinden tropikal stil bir örnek. Yine ahşap malzemenin ağırlıkta olduğu bir dekorasyon görüyoruz. Oturma takımının tekli koltuklarında da ahşap detaylar bulunuyor. Büyük koltuğun ise her iki köşesinde mavi minderler kullanılmış. Renkli minder kullanımı ister ortada ister kenarda dursun, takımın görünüşü açısından her zaman işlevsel bir rol oynuyor. Burada da deniz dalgalarını andıran halı deseniyle minder sayesinde bağlantı kurulmuş.
İki baskın rengin bir arada kullanımı oturma grupları modelleri içinde oldukça yaygın bir fikir. L şeklindeki büyük koltuk simsiyah görünüyor. Onu tamamlayan modern tekli koltuklar ise nar kırmızısı. Bu iki koltuğun renk seçimi ters şekilde de uygulanabilirdi şüphesiz. Ancak göz alıcı bir kırmızıdan hoşlanmıyorsanız nokta atışı yapan mini koltuklar daha çok işinize yarayacaktır. Her şeye rağmen renk seçimiyle güçlü bir dekorasyon karşımızdaki.
Resimde gördüğümüz takım küçük salonlara uygun oturma grubu modellerinden. Ancak yine de kendine has özellikleri var. Mesela büyük ikili koltuğa tekli koltuk yerine küçük ikili koltuk eşlik ediyor. Bu sayede az mobilya ile daha fazla oturma imkanı sağlanıyor. Oda genel olarak kırık beyazın da ağırlığıyla ferah bir salon olduğu halde perde ve minder gibi ürünlerde kahverengi ile siyah uyumu sessizce varlığını sürdürüyor.
Oturma grubu modellerinden yumuşak renkli örneklerle devam ediyoruz. Şimdi de alt kısımları hariç tamamı toprak rengi bir takımla karşı karşıyayız. Toprak rengine uyumlu pek fazla renk olmadığından sehpa gibi ürünlerde beyaz kullanılmış. Bu takımın ilginç özelliği koltuğun altında kalın beyaz bir platfrom kullanılmış olması. Koltuk altına yerleştirilen bu gibi platformlar yanlardan uzayarak masa işlevi de gördüklerinden oldukça işlevseldirler. Son olarak yuvarlak formlu özel orta sehpaya da dikkat.
Yüksek tavanlı, duvarsız ve baştan sona cam kaplama bir salon örneği gördüğümüz dekorasyonda oturma grupları modellerinden sade ve şık bir takım seçilmiş. Odanın ahşap tavanı bir hayli ilgi çekici olduğundan dekorasyonda da yumuşak renklerden seçilmiş. Büyük koltuklar sade ve nispeten göz yormayan modellerden. Takıma eşlik eden tekli koltuklar ise şekli itibariyle odanın yıldızı denebilir. Zira alışılmadık bir forma sahip. Yerdeki gök mavisi hali ise odaya hayat getirmiş.
Oturma grupları modellerinden canlı renklerin ağırlıkta olduğu bir örnek. Aslında odaya göz attığımız zaman perdelerinden halısına fon rengi olarak göz alıcı bir beyazlık görüyoruz. Böylesi beyazların içine renkli mobilyalar yerleştirmek ise hayliyle zor olmuyor. Büyük koltuğun minder ve oturma kısmı ekoseli mordan. Tekli koltuklar açık yeşilden. Örgüden yapılma gibi görünen puf ise sarıdan.
Kocaman bir kitaplığı bulunan salonun ciddiyetli bir dekorasyona sahip olduğu söylenebilir. Oturma grupları modelleri içinde en şık örneklerden birisi seçilmiş. Son derece gösterişli siyah chesterfield koltuk, onun karşısında yenilgiyi kabul eden sportif gri koltuk, onlara eşlik eden josefin koltuk ve evin küçüğü berjer koltukla söz konusu tasarıma tam bir koltuk ailesi desek abartmış olmayız.
Modern bir salon örneği gördüğümüz dekorasyonda oturma grupları modellerinden yine cıvıl cıvıl bir örnek seçilmiş. Portakal rengi duvarlara eşlik eden turuncu minderler çok sempatik. Ancak biraz daha riske girip yemyeşil yapraklarla bezenmiş tekli koltuklar kullanmak şahane bir fikir olmuş. Bu sayede hiçbir yerde rastlayamayacağınız ve tamamen size ait bir takımınız olacak.
Açık mutfak salon birlikteliğini gördüğümüz örnekte oturma grubu modellerinden modern bir tasarım tercih edilmiş. Mutfak tezgahının hemen bitiminde başlayan takımın sade beyaz bir rengi var. Bunun sebebi sıra dışı tavanı. Zira tavandan bir ışık hüzmesi geliyor. Bu şekilde bir ayınlatması olduğundan ötürü takım da ışığı yansıtacak açık renklerden seçilmiş. Bunun dışında odada ahşap malzeme ağırlıklı olduğundan beyazı tamamlayan ikinci renk olarak kahverengi seçilmiş. Böylece gözü yormayan yumuşak bir geçiş sağlanmış.
Her ne kadar altın varaklı kenarları, kadife kumaş seçimiyle oturma grubu modellerinden klasik bir örnek olduğu izlenimine kapılsak da trend tavan lambası gibi detaylarıyla esasen modern bir dekorasyon. Küçük salonlar için şık bir dekorasyon istiyorsak klasik çizgilere yakın bir oturma takımı işimizi görecektir. Küçük alanlarda da elegan tasarımlar yapmak yalnızca doğru tercihler yapmaktan geçiyor.
Klasik stil bir oturma grubu modeli gördüğümüz dekorasyonda koyu yeşil bir takım tercih edilmiş. Konforlu ve geniş görünen koltuklar koyu renklerine tezat şekilde beyaz minderlerle süslenmiş. Aynı zamanda oturma grubunun tekli koltukları da beyaz. Yuvarlak tavan dizaynına uygun olarak sehpalar da yuvarlak modellerden tercih edilmiş. Yeni model evlere uyum sağlayan çağdaş bir tasarım örneği.
Son derece şık bir deri koltuğu tamamlayan tekli koltuklar odanın yıldızı haline gelmiş. Zira çiçek desenli görüntüsüyle insanın içini açıyor. Bu dekorasyona dikkatli bakıldığında pek çok kültürel detay gözünüze çarpacaktır. Geleneksel izler de taşıyan klasik çizgili mobilyalar modern dizaynıyla başarılı bir dekorasyon oluşturuyor. Siz de yerel izler bulunan bir tasarım modeli tercih ediyorsanız aradığınız takım resimdeki olabilir.
Oturma grupları ile ilgili daha fazla örnek için ’Lüks koltuk takımları’ yazısını okuyabilirsiniz.