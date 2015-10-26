Sade ve stil bir mutfak

Mutfaklar artık evlerimizin tencere, tava, çatal, bıçak ve bunlar gibi yemekle ilgili materyallerinin bulunduğu ve yemek yapmaktan başka bir amacı ve işlevi olmayan mekanlar değiller. Aslında uzun bir süredir bu geleneksel algı kırılmış durumda. Bugün artık hem yemek pişirmenin ötesinde vakit geçirilen yerler olarak işlevleniyor mutfaklar, hem de buna paralel olarak her evin en tarz sahibi bölümleri arasına da girmeye başlıyorlar. Kaldı ki iyi dekore edilmiş, güzel aydınlatılmış ve göze hoş gelen çeşitli aksesuarlarla donatılmış kendine özgü bir tasarımı ve havası olan mutfaklar, sahiplerini belki de evlerinin diğer bölümlerinden daha fazla cezbediyor ve adeta mutfakta daha fazla vakit geçirmeye zorluyor. Hatta belki sırf bu sebepten yemek yapmaya başlayanlar veya yalnızca karın doyurmak amaçlı yemek yapma faaliyetlerini bir ya da birkaç üst düzeye sıçratıp şeflik yolunda ilerleyenler bile vardır, kimbilir. Ne de olsa iyi bir tasarım daima zihni açar ve yaratıcılığı tetikler.
Bu yazımızda sizlerle iç mimari ve dekorasyon alanlarında adından söz ettirmeye başlayan firmalar arasında yer alan Albox Mobilya tarafından tasarlanan ve uygulanan son derece şık ve stil sahibi bir mutfağı tanıtacağız. Sadeliğiyle ön plana çıktığı kadar duru estetik anlayışıyla da hayalgücünüzü tetikleyebilecek bir havaya sahip bu mutfak, kendi mutfağınızda kusurlar aramaya başlamanıza ve beklenmedik bir yenileme ihtiyacına sebep olabilir, şimdiden uyaralım.
Beyaz rengin ağırlıkta olduğu bu mutfakta duvarlarda kullanılan doğal taş kaplaması da öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Bu da modern donatılarla zenginleşen mekana bir parça doğallık katarak daha dengeli bir tasarımı ön plana çıkarıyor.
Mutfak dolaplarının alt bölümünde antrasite yakın bir renk kullanılırken geri kalan tüm dolaplarda ve tezgahta da beyaz tercih edilmiş. Ankastre donatılarda ise inox tercihi ön plana çıkıyor. İnoxun beyazla uyumu son derece güzel bir sonuç ortaya koyuyor. Spot aydınlatmalar ise mekanın ferah ve aydınlık havasına vurgu yapan gizli unsurlar olarak görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar.
Tasarımda iyi sonuçlara ulaşmak için her zaman büyük yatırımlar yapmak, çok büyük vakitler harcamak gerekmez. Bazen iyi düşünülmüş basit bir dokunuşla da bir mekanın bütün havasını değiştirebilirsiniz. Burada doğru ve yumuşak bir aydınlatmayla birleşen basit bir aksesuarın tezgaha büyük bir ferahlık kattığını rahatlıkla görebiliyoruz.
Bundan yirmi veya otuz sene öncesine kadar evlerimizdeki temel elektronik eşyalardan biri olan büyük ve gürültülü aspiratörler artık yerlerini yeni teknoloji ürünü şık ve çok daha verimli davlumbazlara bıraktılar. Hatta ankastre gruplarının önemli parçalarından olan bu davlumbazların kendi içlerinde bir moda yarattığından dahi söz edebiliriz. Söz gelimi burada gördüğümüz aynalı davlumbaz, işlevinin yanı sıra estetik olarak da mutfağa katkı sunmayı başarıyor.
Mutfak alanının pek çok yeni binadaki küçük mutfakların aksine yeterince geniş tutulmuş olması, son dönemde giderek sık rastlanan bir uygulama olan mutfak masasının bu mutfağa da girmesine olanak tanımış. Aynı zamanda küçük bir televizyonun da bulunduğu mutfak, bu yönüyle tam bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.
Mikrodalga fırın da artık ankastre setlerde kendine kalıcı bir yer açmaya başladı. Geçmişte çeşitli önyargılar sebebiyle şüpheyle yaklaşılan bir teknoloji ürünü olan mikrodalga fırınlar, bugün sağladıkları eşsiz sürat olanağıyla kent insanının yaşamında vazgeçilmez bir eşya haline gelmeye başladılar. Bu bölümde fırınla mikrodalga fırının komşuluğu şık bir görüntü ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda kullanım kolaylığı açısından da avantaj sağladığı şüphe götürmez bir gerçek.
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