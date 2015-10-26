Sade ve stil bir mutfak

Mutfaklar artık evlerimizin tencere, tava, çatal, bıçak ve bunlar gibi yemekle ilgili materyallerinin bulunduğu ve yemek yapmaktan başka bir amacı ve işlevi olmayan mekanlar değiller. Aslında uzun bir süredir bu geleneksel algı kırılmış durumda. Bugün artık hem yemek pişirmenin ötesinde vakit geçirilen yerler olarak işlevleniyor mutfaklar, hem de buna paralel olarak her evin en tarz sahibi bölümleri arasına da girmeye başlıyorlar. Kaldı ki iyi dekore edilmiş, güzel aydınlatılmış ve göze hoş gelen çeşitli aksesuarlarla donatılmış kendine özgü bir tasarımı ve havası olan mutfaklar, sahiplerini belki de evlerinin diğer bölümlerinden daha fazla cezbediyor ve adeta mutfakta daha fazla vakit geçirmeye zorluyor. Hatta belki sırf bu sebepten yemek yapmaya başlayanlar veya yalnızca karın doyurmak amaçlı yemek yapma faaliyetlerini bir ya da birkaç üst düzeye sıçratıp şeflik yolunda ilerleyenler bile vardır, kimbilir. Ne de olsa iyi bir tasarım daima zihni açar ve yaratıcılığı tetikler.

Bu yazımızda sizlerle iç mimari ve dekorasyon alanlarında adından söz ettirmeye başlayan firmalar arasında yer alan Albox Mobilya tarafından tasarlanan ve uygulanan son derece şık ve stil sahibi bir mutfağı tanıtacağız. Sadeliğiyle ön plana çıktığı kadar duru estetik anlayışıyla da hayalgücünüzü tetikleyebilecek bir havaya sahip bu mutfak, kendi mutfağınızda kusurlar aramaya başlamanıza ve beklenmedik bir yenileme ihtiyacına sebep olabilir, şimdiden uyaralım.