Dekorasyonla ilgili ihmal edilmemesi gereken 6 unsur

İçinde yaşadığınız dört duvar, en başta sizin huzurunuz ve rahatlığınızı esas alır. Dolayısıyla her dekorasyon öğesi bireysel beğeniler ve tercihlerden uzak olmamalıdır. Sadece moda olan ürünleri beğenilerinize uymadığı takdirde kullanmayı bırakın. Sizi yansıtan ve hitap eden stil, tarz ya da temaları dekorasyon öğelerinde tercih edebilirsiniz.

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