Dekorasyonla ilgili ihmal edilmemesi gereken 6 unsur

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için en başta dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar arasında yapılmaması gereken dekorasyon hataları yer alıyor. Evimizde huzur veren ferah bir atmosfer oluşturmak isteriz. Yaşamsal aktivitelerimizi kolaylaştırmak ve günlük rutinlerimizde rahatlık sağlayacak dingin ya da sıcak bir atmosfer arayabiliriz. Bu yazımızda özellikle dekorasyonla ilgili yapılan bazı hataları derledik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Evimizi güzelleştirmek ve bunun için gereken tüm ihtiyaçları temin etmek isteriz. Bazen dekorasyonda fark yaratmak için gerek duyulmayan eşyaların kaldırılması, daha etkili çözümler sunar. Geniş ve ferah alanlarda akılcı çözümlerle dekore edilen evler, gereğinden fazla eşyanın yaratacağı göz karmaşası ve kalabalıktan kaçınmayı gerektirir. Ev dekorasyonunda hata yapmaktan kaçınıyorsanız, belli bir stil ya da tarzı takip edebilir, göze güzel gelen her objeyi satın almayarak oluşacak karmaşayı önleyebilirsiniz.
Işıklandırma unsurları ile bir mekanın atmosferini tamamen değiştirebili, fark yaratabilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere banyo dekorasyonuna şıklık katan bölgesel ışıklandırma detayları görkemli bir manzara oluşturuyor. Arzuya göre daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için sarı ışık tonları tercih edilebilir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ihtiyaca ve uygulanacak alana göre belirlenmelidir. Dekoratif öğelerle bir araya gelen şık aydınlatma aksesuarları göz alıcı bir dekorasyon oluşturabilir. İhtiyaca göre ışıklığı yoğunluğunu düşürecek ya da arttıracak aydınlatma aksesuarları ile alternatifleri çoğaltabilirsiniz.
İster büyük ve geniş bir eve sahip olun, ister küçük bir apartman dairesinde yaşayın; ölü alanları değerlendirmek akılcı çözümlerle hayatınızı kolaylaştıracaktır. Gerek ev düzeni sağlamada, gerekse depolama sistemlerini değerlendirmek için kullanılmayan alanları değerlendirin. Döşeme kotu farkı olan alanları ihtiyaca göre kullanım amaçlarını belirleyebilir ve dekore edebilirsiniz. Merdiven altı ya da yatak altı gibi kullanılmayan alanları depolama sistemleri için yatak odasını yeniden dizayn edebilirsiniz.
Evimizi dekore ederken zemin kaplamalarından mobilya ürünlerine kadar renk ve doku ilişkisini göz ardı etmeyiz. Dolayısıyla uyum ve ahenk yaratan unsurlar göze hitap edebilir. Tamamen benzer dokuları kullanmak zorunda değiliz. Kontrast yaratan öğeler, doğal ahşap ya da doğal taşlar, mozaiklerle ahenk sağlayan natürel dokuları bir araya getirebilir, uyum sağlayan stil ve tarzları değerlendirebiliriz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Cesur ve parlak renkler ya da duruma göre çabuk kirlenebilen renkleri kullanmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Bu ve benzeri sebeplerle bazı renk ve dokuları kullanmaktan çekinmeyin. Parlak ve cesaret isteyen renkler için uygun zemini hazırlayın. Açık renk tonları, nötr renkler ya da tek ve dingin bir zemin dokusu, üzerinde parlak ve cesur renklerin kullanımına uygun zemini sağlar. Bütün bunların yanı sıra kolaylıkla silinebilen ve temizlenebilen dokuları kullandığınız zaman, istenilen tüm açık renk tonlarını mobilya ve tekstil ürünlerinde tercih edebilirsiniz.
İçinde yaşadığınız dört duvar, en başta sizin huzurunuz ve rahatlığınızı esas alır. Dolayısıyla her dekorasyon öğesi bireysel beğeniler ve tercihlerden uzak olmamalıdır. Sadece moda olan ürünleri beğenilerinize uymadığı takdirde kullanmayı bırakın. Sizi yansıtan ve hitap eden stil, tarz ya da temaları dekorasyon öğelerinde tercih edebilirsiniz.
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