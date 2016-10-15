현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Dekorasyonla ilgili ihmal edilmemesi gereken 6 unsur

Meral Eser Meral Eser
‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler için en başta dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar arasında yapılmaması gereken dekorasyon hataları yer alıyor. Evimizde huzur veren ferah bir atmosfer oluşturmak isteriz. Yaşamsal aktivitelerimizi kolaylaştırmak ve günlük rutinlerimizde rahatlık sağlayacak dingin ya da sıcak bir atmosfer arayabiliriz. Bu yazımızda özellikle dekorasyonla ilgili yapılan bazı hataları derledik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Gerek duymadığınız ürünleri satın almayın

Progetto, EV+A Lab Atelier d'Architettura & Interior Design EV+A Lab Atelier d'Architettura & Interior Design Modern Yemek Odası
EV+A Lab Atelier d&#39;Architettura &amp; Interior Design

Progetto

EV+A Lab Atelier d'Architettura & Interior Design
EV+A Lab Atelier d&#39;Architettura &amp; Interior Design
EV+A Lab Atelier d'Architettura & Interior Design

Evimizi güzelleştirmek ve bunun için gereken tüm ihtiyaçları temin etmek isteriz. Bazen dekorasyonda fark yaratmak için gerek duyulmayan eşyaların kaldırılması, daha etkili çözümler sunar. Geniş ve ferah alanlarda akılcı çözümlerle dekore edilen evler, gereğinden fazla eşyanın yaratacağı göz karmaşası ve kalabalıktan kaçınmayı gerektirir. Ev dekorasyonunda hata yapmaktan kaçınıyorsanız, belli bir stil ya da tarzı takip edebilir, göze güzel gelen her objeyi satın almayarak oluşacak karmaşayı önleyebilirsiniz.

2. Önemli faktör: Aydınlatma unsurları

Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke Klasik Banyo
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

Işıklandırma unsurları ile bir mekanın atmosferini tamamen değiştirebili, fark yaratabilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere banyo dekorasyonuna şıklık katan bölgesel ışıklandırma detayları görkemli bir manzara oluşturuyor. Arzuya göre daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için sarı ışık tonları tercih edilebilir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ihtiyaca ve uygulanacak alana göre belirlenmelidir. Dekoratif öğelerle bir araya gelen şık aydınlatma aksesuarları göz alıcı bir dekorasyon oluşturabilir. İhtiyaca göre ışıklığı yoğunluğunu düşürecek ya da arttıracak aydınlatma aksesuarları ile alternatifleri çoğaltabilirsiniz.

3. Ölü alanları ihmal etmeyin ve değerlendirin

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Rustik Oturma Odası
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

İster büyük ve geniş bir eve sahip olun, ister küçük bir apartman dairesinde yaşayın; ölü alanları değerlendirmek akılcı çözümlerle hayatınızı kolaylaştıracaktır. Gerek ev düzeni sağlamada, gerekse depolama sistemlerini değerlendirmek için kullanılmayan alanları değerlendirin. Döşeme kotu farkı olan alanları ihtiyaca göre kullanım amaçlarını belirleyebilir ve dekore edebilirsiniz. Merdiven altı ya da yatak altı gibi kullanılmayan alanları depolama sistemleri için yatak odasını yeniden dizayn edebilirsiniz.

4. Malzeme ve dokularda göz yoran karmaşa

Proyecto Terrassa, Dröm Living Dröm Living İskandinav Oturma Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Evimizi dekore ederken zemin kaplamalarından mobilya ürünlerine kadar renk ve doku ilişkisini göz ardı etmeyiz. Dolayısıyla uyum ve ahenk yaratan unsurlar göze hitap edebilir. Tamamen benzer dokuları kullanmak zorunda değiliz. Kontrast yaratan öğeler, doğal ahşap ya da doğal taşlar, mozaiklerle ahenk sağlayan natürel dokuları bir araya getirebilir, uyum sağlayan stil ve tarzları değerlendirebiliriz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

5. Cesaret isteyen dekor öğelerini kullanmaktan kaçınmayın

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi Modern Oturma Odası
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

Cesur ve parlak renkler ya da duruma göre çabuk kirlenebilen renkleri kullanmaktan kaçınıyor olabilirsiniz. Bu ve benzeri sebeplerle bazı renk ve dokuları kullanmaktan çekinmeyin. Parlak ve cesaret isteyen renkler için uygun zemini hazırlayın. Açık renk tonları, nötr renkler ya da tek ve dingin bir zemin dokusu, üzerinde parlak ve cesur renklerin kullanımına uygun zemini sağlar. Bütün bunların yanı sıra kolaylıkla silinebilen ve temizlenebilen dokuları kullandığınız zaman, istenilen tüm açık renk tonlarını mobilya ve tekstil ürünlerinde tercih edebilirsiniz.

6. Karakteristik öğeler özgünlük katar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

İçinde yaşadığınız dört duvar, en başta sizin huzurunuz ve rahatlığınızı esas alır. Dolayısıyla her dekorasyon öğesi bireysel beğeniler ve tercihlerden uzak olmamalıdır. Sadece moda olan ürünleri beğenilerinize uymadığı takdirde kullanmayı bırakın. Sizi yansıtan ve hitap eden stil, tarz ya da temaları dekorasyon öğelerinde tercih edebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Zemin alanından yer kazandıran 8 muhteşem daire!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Türkiye'de bir evden kopya çekebileceğiniz 6 fikir
Bu unsurlara sizin de ekleyecekleriniz var mı?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler