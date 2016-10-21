Hem konforlu, hem pratik: 10 şık mutfak modeli

Mutfak dekorasyonu, işlevselliğin sağlanması ve estetik açıdan göze hitap etmesi bakımından önemlidir. Yaşamımızı kolaylaştıran dekorasyon incelikleri uzun vadede kolaylık sağlar. Bünyesinde birçok eşya, ocak ve mutfak aleti barındıran mutfaklarda depolama sistemleri özenle dizayn edilmelidir. Kullanıcı bireylerin beğenileri ile orantılı stil ve tarzları uygulayarak ferah ve göze hitap eden mutfak atmosferi oluşturulabilir. Bu yazımızda hem fonksiyonel, hem de estetik unsurla dizayn edilen 10 şık mutfak modelini derledik, ilginizi çeken örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Mutfağınızda hem sıcak bir atmosfer katmak, hem de şık ışıklandırma unsurları ile estetiği öne çıkarmak oldukça kolay. Özellikle canlı ve parlak renklerle ilgilenenler için şık aydınlatma detayları ile yeşilim ve mavinin buluştuğu sıcak bir atmosfer oluşuyor. Gümüş rengi fırın ve ocak alanı ile beyaz mutfak dolapları sıcak ya da parlak renklerin kullanımına olanak veriyor. Böylelikle nötr renklerle sıcak renklerin, soğuk ve sıcak denge unsuru sağlanıyor.
Klasik stil zarafeti ahşabın sıcak renk ve dokuları ile öne çıkar. Boydan boya ahşap mutfak dolapları ile döşeme zemini parkesi daha sıcak bir atmosfer sağlıyor. Mutfakta derinlik algısını arttırmak istiyorsanız, kontrast yaratan renklere de ayrıca yer verebilir, ışıklandırma unsurları ile atmosferi değiştirebilirsiniz.
Uyum ve ahengi öne çıkaran renk ve dokuların tercih edildiği bir mutfak. Günümüz teknolojileri ile donatılan mutfaklar modern mimari unsurlara göre dekore ediliyor ve oldukça beğeni görüyor. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak örnekleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Göz alıcı bir mutfak dekorasyonu için arzu ettiğiniz cesur ya da parlak renkleri kullanmaktan çekiniyorsanız, uyum ve ahenk yakalayan belli stil ve tarzları takip ederek göz alıcı hale getirebilirsiniz. Kırmızı lake mutfak dolapları ile nötr gri arasında sıcak ve soğuk dengesi sağlanıyor.
Doğal malzeme kullanımı mutfak gibi sık kullanılan alanlarda hem göz yormaz, hem de natürel dokuların oluşturacağı huzur veren atmosfer ile daha davetkar bir görünüme kavuşabilir. Gri nötr renktir ve doğal ahşap dokusu sıcaklık katar.
Mutfakta birçok ihtiyacı karşılayan tasarım fikirleri fonksiyonellik açısından değer kazanır. Yemek alanı ile ilişkisi, mutfakta hareket alanını aksatmadan, işlevsel açıdan dekore edilebilir. Çok fonksiyonlu ocak kullanımı ile servis alanı bir arada dizayn ediliyor ve pratik kullanım olanakları sağlanıyor.
Mutfakta kullanılacak aksesuarlar uygulanacak stil, tarz ile ilişkilendirilebilir. Ahşap mutfak dolapları ile uyum sağlayan dolap ve çekmece kulpları işlevsellik açısından da kolaylık sağlayan modellerden seçilmelidir.
Cazibe unsuru renk ve dokular, mutfağınız için ekstra bir şey yapmanıza gerek bırakmayabilir. Sarı ve kırık beyazın hakim olduğu bu mutfak modern stil unsurlarla dizayn edilmiştir.
Genel olarak dinamik bir atmosfer sağlanmak isteniyorsa, bir başka alternatif renk ve dokularda kontrastın sağlanmasıdır. Mutfak dolaplarında koyu renkler tercih edilirken, mutfak tezgahı ve duvarlarda daha açık renk tonları tercih ediliyor ve derinlik katıyor.
Küçük ya da dar mutfaklarda mobilya tercihleri fonksiyonelliği ile ön plana çıkabilir. Mutfakta kahvaltı ya da bir şeyler atıştırmanızı sağlayacak bir bar alanı işlevselliği arttırır, geniş yer kaplayan yemek masası ile yer kaybı önlenir.
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