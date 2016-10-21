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Hem konforlu, hem pratik: 10 şık mutfak modeli

Meral Eser Meral Eser
CASAS VERDES CAMPOS, hola hola Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonu, işlevselliğin sağlanması ve estetik açıdan göze hitap etmesi bakımından önemlidir. Yaşamımızı kolaylaştıran dekorasyon incelikleri uzun vadede kolaylık sağlar. Bünyesinde birçok eşya, ocak  ve  mutfak aleti barındıran mutfaklarda depolama sistemleri özenle dizayn edilmelidir. Kullanıcı bireylerin beğenileri ile orantılı stil ve tarzları uygulayarak ferah ve göze hitap eden mutfak atmosferi oluşturulabilir. Bu yazımızda hem fonksiyonel, hem de estetik unsurla dizayn edilen 10 şık mutfak modelini derledik, ilginizi çeken örnekler bulacağınızı umuyoruz.

Renklerin ahengi

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA MutfakDepo & Kiler
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

Mutfağınızda hem sıcak bir atmosfer katmak, hem de şık ışıklandırma unsurları ile estetiği öne çıkarmak oldukça kolay. Özellikle canlı ve parlak renklerle ilgilenenler için şık aydınlatma detayları ile yeşilim ve mavinin buluştuğu sıcak bir atmosfer oluşuyor. Gümüş rengi fırın ve ocak alanı ile beyaz mutfak dolapları sıcak ya da parlak renklerin kullanımına olanak veriyor. Böylelikle nötr renklerle sıcak renklerin, soğuk ve sıcak denge unsuru sağlanıyor.

Ahşabın sıcaklığı

American Black Walnut Vauxhall Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited Modern Mutfak Ahşap
Tim Wood Limited

American Black Walnut Vauxhall Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Klasik stil zarafeti ahşabın sıcak renk ve dokuları ile öne çıkar. Boydan boya ahşap mutfak dolapları ile döşeme zemini parkesi daha sıcak bir atmosfer  sağlıyor. Mutfakta derinlik algısını arttırmak istiyorsanız, kontrast yaratan renklere de ayrıca yer verebilir, ışıklandırma unsurları ile atmosferi değiştirebilirsiniz.

Nötr renkler

Inspiração que Vem do Mar, Luizana Wiggers Projetos Luizana Wiggers Projetos MutfakElektronik Ürünler
Luizana Wiggers Projetos

Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos
Luizana Wiggers Projetos

Uyum ve ahengi öne çıkaran renk ve dokuların tercih edildiği bir mutfak. Günümüz teknolojileri ile donatılan mutfaklar modern mimari unsurlara göre dekore ediliyor ve oldukça beğeni görüyor. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak örnekleri bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Cesur renkler

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA MutfakDepo & Kiler
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

Göz alıcı bir mutfak dekorasyonu için arzu ettiğiniz cesur ya da parlak renkleri kullanmaktan çekiniyorsanız, uyum ve ahenk yakalayan belli stil ve tarzları takip ederek göz alıcı hale getirebilirsiniz. Kırmızı lake mutfak dolapları ile nötr gri arasında sıcak ve soğuk dengesi sağlanıyor.

Natürel

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Doğal malzeme kullanımı mutfak gibi sık kullanılan alanlarda hem göz yormaz, hem de natürel dokuların oluşturacağı huzur veren atmosfer ile daha davetkar bir görünüme kavuşabilir. Gri nötr renktir ve doğal ahşap dokusu sıcaklık katar.

Çok fonksiyonlu tasarım

CASAS VERDES CAMPOS, hola hola Modern Mutfak
hola

hola
hola
hola

Mutfakta birçok ihtiyacı karşılayan tasarım fikirleri fonksiyonellik açısından değer kazanır. Yemek alanı ile ilişkisi, mutfakta hareket alanını aksatmadan, işlevsel açıdan dekore edilebilir. Çok fonksiyonlu ocak kullanımı ile servis alanı bir arada dizayn ediliyor ve pratik kullanım olanakları sağlanıyor.

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Şık mutfak aksesuarları

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor MutfakMutfak Tezgâhları
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

Mutfakta kullanılacak aksesuarlar uygulanacak stil, tarz ile ilişkilendirilebilir. Ahşap mutfak dolapları ile uyum sağlayan dolap ve çekmece kulpları işlevsellik açısından da kolaylık sağlayan modellerden seçilmelidir.

Neon renkler

Дизайн квартиры 65 м.кв, Дизайн студия Жанны Ращупкиной Дизайн студия Жанны Ращупкиной Modern Mutfak Sarı
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Cazibe unsuru renk ve dokular, mutfağınız için ekstra bir şey yapmanıza gerek bırakmayabilir. Sarı ve kırık beyazın hakim olduğu bu mutfak modern stil unsurlarla dizayn edilmiştir.

Kontrast değerler

REFORMA INTEGRAL SALOU, COETASA COETASA Modern Mutfak
COETASA

COETASA
COETASA
COETASA

Genel olarak dinamik bir atmosfer sağlanmak isteniyorsa, bir başka alternatif renk ve dokularda kontrastın sağlanmasıdır. Mutfak dolaplarında koyu renkler tercih edilirken, mutfak tezgahı ve duvarlarda daha açık renk tonları tercih ediliyor ve derinlik katıyor.

Fonksiyonellik

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Küçük ya da dar mutfaklarda mobilya tercihleri fonksiyonelliği ile ön plana çıkabilir. Mutfakta kahvaltı ya da bir şeyler atıştırmanızı sağlayacak bir bar alanı işlevselliği arttırır, geniş yer kaplayan yemek masası ile yer kaybı önlenir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Bu mutfaklarla evde ekmek yapmak hayal değil’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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