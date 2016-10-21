Hem konforlu, hem pratik: 10 şık mutfak modeli

Küçük ya da dar mutfaklarda mobilya tercihleri fonksiyonelliği ile ön plana çıkabilir. Mutfakta kahvaltı ya da bir şeyler atıştırmanızı sağlayacak bir bar alanı işlevselliği arttırır, geniş yer kaplayan yemek masası ile yer kaybı önlenir.

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