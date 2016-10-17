Sürpriz dekorasyonu ile sevimli bir aile evi

Çocuklu ailelerin en çok sahip olmak istedikleri ev modellerinin başında bahçeli, müstakil evler geliyor. Özellikle site içi villalar hayalleri süsleyen modellerden. Bunun en önemli nedeni ise çocuklarının oynayabileceği güvenli bir bahçe ve huzurlu bir site ortamına sahip olmak istemeleridir. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere tam olarak bu özellikleri karşılayan bir aile evi tanıtacağız. Oldukça büyük bir villa sitesi içerisinde bulunan evin kendine ait bir bahçesi var bunun yanın sıra sitenin ortak kullanım alanlarından da faydalanabiliyor. Güvenlikli ve bakımlı bir sitede bulunan ev, iç mekanları ile de dikkat çekiyor. Çatısı, sevimli mimarisi, bakımlı bahçesi ve açık kullanım alanları ile hayalleri süsleyen bu masalsı evi gelin birlikte oda oda inceleyelim.

Müstakil ev modelleri ilginizi çekiyorsa daha fazla örnek görmek için “Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.