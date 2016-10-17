Sürpriz dekorasyonu ile sevimli bir aile evi

Çocuklu ailelerin en çok sahip olmak istedikleri ev modellerinin başında bahçeli, müstakil evler geliyor. Özellikle site içi villalar hayalleri süsleyen modellerden. Bunun en önemli nedeni ise çocuklarının oynayabileceği güvenli bir bahçe ve huzurlu bir site ortamına sahip olmak istemeleridir. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere tam olarak bu özellikleri karşılayan bir aile evi tanıtacağız. Oldukça büyük bir villa sitesi içerisinde bulunan evin kendine ait bir bahçesi var bunun yanın sıra sitenin ortak kullanım alanlarından da faydalanabiliyor. Güvenlikli ve bakımlı bir sitede bulunan ev, iç mekanları ile de dikkat çekiyor. Çatısı, sevimli mimarisi, bakımlı bahçesi ve açık kullanım alanları ile hayalleri süsleyen bu masalsı evi gelin birlikte oda oda inceleyelim.
Müstakil ev modelleri ilginizi çekiyorsa daha fazla örnek görmek için “Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Evin dış yüzüne baktığınızda içinizi ısıtacak sevimli bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Sıcak ve açık tonların kullanıldığı dış cephede uzun fransız pencereler dikkat çekiyor. Kiremit çatılı bu masalsı evin bakımlı bahçesi en büyün avantajı olabilir. Ön bahçesinde oldukça kullanışlı dinlenme alanları ve bir de açık hava mutfağı bulunuyor. Eğer siz de evinizin dış cephesinde sıcak renkler kullanarak bir yenilemeye gitmeyi planlıyorsanız ön ve dış cephe uzmanlarımıza fikir danışabilirsiniz.
Evin iç mekan tasarımında modern çizgiler dikkat çekse de ahşap malzemeler ile sağlanan klasik bir hava da hissediliyor. Evin görüntüsünü yumuşatan bu klasik hava mobilyalarda da yer yer kendini göstermiş. Metal ve cam korkulukların kullanıldığı bu iç mekan merdiveni gibi evde ahşap malzeme ile şekillendirilmiş birçok öge bulmak mümkün. Ayrıca odaların hemen hepsinde ahşap zemin kaplaması kullanılmış. Sıcacık, kullanışlı ve dikkat çekici bir iç mekan tasarımı.
Beyaz tavan ve duvarlar ile parlak spot aydınlatmalar sayesinde evin özellikle hol ve koridor gibi alanlarında belirgin bir ferahlık sağlanmış. Ayrıca aynalar kullanılarak bu ferahlık mümkün olduğunca artırılmış. Bu sayede evin geniş olmayan alanları bile bu ferahlıktan nasibini alıyor. İç mekanın kapı ve pencerelerinde de yine beyaz ahşap malzeme tercih edilmiş. Evin iç mekan tasarımı tıpkı mimarisi gibi karakteristik bir zevke sahip.
Evin üst katta bulunan ana mutfağının yanı sıra bir de ön bahçeye bakan veranda alanında açık hava mutfağı bulunuyor. Barbekü partisi ve bahçede düzenlenecek kalabalık davetler için son derece uygun ve kullanışlı olan bu açık hava mutfağı kaliteli bir ahşap malzemeden dekore edilmiş. Bar masası ve sandalyeleri ile temasına uygun bir dizayna sahip olan mutfak son derece kullanışlı görünüyor.
Evin ana mutfağında ise diğer odaların aksine daha modern çizgiler ve parlak bir görüntü dikkat çekiyor. Tezgahından dolaplarına, ekipmanlarından aksesuarlarına kadar belirgin bir sleek görüntüsü olan mutfak hijyen sağlamak için özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Böyle bir mutfakta çalışmak keyif verici olabilir.
Çocuk odasına baktığınızda bir kız çocuğu için tasarlandığını hemen anlayabilirsiniz. Pembe ve sarı renklerin kullanıldığı ve uçuk tonların tercih edildiği dizaynda hiçbir eksik yok. Beyaz duvarlar ve parlak ışıklar ile bu odada da ferahlık sağlanmış, bunun yanı sıra şık duvar dekorasyonu da dikkat çekiyor. Çalışma masası, kullanışlı dolabı, rahat yatağı ve sevimli aksesuarları ile dört dörtlük bir kız çocuk odası dekorasyonu.
Evde bulunan iki banyonun iki de ahşap ve seramik malzemeler ile dekore edilmiş. Şık duvar kağıtları ile tamamlanan dekorasyonda parlak ışıklar ve sade aksesuarlar tercih edilmiş. Evin genel karakterine son derece uygun, kullanışlı ve şık banyo dekorasyonları yapılmış.