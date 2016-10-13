Herkesin kolayca inşa edebileceği küçük ve şirin evler

Evlerini küçültmek isteyenler veya büyük bir ev yerine küçük bir ev tercih edenler için bu gün kendinizin inşa edebileceği ve motive edici unsurlar ile dolu olan küçük ve şirin evleri ziyaret ediyoruz. Eskiden büyük evlere olan ilgi çok fazla iken rüzgar tersine dönmüş ve insanlar artık küçük evleri tercih etmeye başlayarak küçük ev kullanımı yaygınlaşmıştır. Küçük evler büyük evlere göre hem ekonomik olarak daha uygun bütçelere dekore edildiği için hem de küçük evlerde istediğiniz değişikliği kolaylıkla yapabildiğiniz için daha avantajlıdır. Bir kaç metre kareden oluşan odaları modern ve büyüleyici bir şekilde dekore etmek, düzenlemek için çok çaba sarf etmeli, bir mimar gibi çalışmalı, bir tasarımcı gibi hayal gücünüzü kullanarak tasarım yapmanız gerekecek. Bu sayede kendi tasarladığınız şirin ev sizi daha fazla motive ederek daha fazla yaşama sevinci kazandıracaktır.

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