Herkesin kolayca inşa edebileceği küçük ve şirin evler

Evlerini küçültmek isteyenler veya büyük bir ev yerine küçük bir ev tercih edenler için bu gün kendinizin inşa edebileceği ve motive edici unsurlar ile dolu olan küçük ve şirin evleri ziyaret ediyoruz. Eskiden büyük evlere olan ilgi çok fazla iken rüzgar tersine dönmüş ve insanlar artık küçük evleri tercih etmeye başlayarak küçük ev kullanımı yaygınlaşmıştır. Küçük evler büyük evlere göre hem ekonomik olarak daha uygun bütçelere dekore edildiği için hem de küçük evlerde istediğiniz değişikliği kolaylıkla yapabildiğiniz için daha avantajlıdır. Bir kaç metre kareden oluşan odaları modern ve büyüleyici bir şekilde dekore etmek, düzenlemek için çok çaba sarf etmeli, bir mimar gibi çalışmalı, bir tasarımcı gibi hayal gücünüzü kullanarak tasarım yapmanız gerekecek. Bu sayede kendi tasarladığınız şirin ev sizi daha fazla motive ederek daha fazla yaşama sevinci kazandıracaktır.
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Bir evin daha fazla eşyadan kurtulması veya evin iç dekorasyonunun görsel bir şekilde dekore edilmesi adına minimalist fikirlerin uygulanması evden bir kaç metre kare tasarruf etmenin yollarıdır. Ayrıca resimde yer alan cilveli ev örneğinde olduğu gibi basit bir kaç dokunuş ile giriş kısmına bir veranda kondurmanız işten bile değildir. ayrıca bu alanı dinlenme alanı olarak da kullanabilir ve şık bir verandaya sahip olabilirsiniz. Küçük olmasına rağmen verandaya sahip olması bu evin mükemmel bir ev olduğunun göstergesidir.
Küçük evlere genel olarak dağ kulübeleri olarak veya köy evleri olarak rastlıyoruz. Bu evler genellikle açık tonlarda boyalı, rustik tarzda inşa edilmiş zarif dış cephe dokularına sahip evlerdir. Küçük olmalarına rağmen dengeli bir kompanizasyon ile resimde yer alan rustik dış cepheyi oldukça şirin ve görsel bir dış cephe şeklinde inşa edebilirsiniz. Kullanılacak malzeme ve kaplamalar küçük olan evi daha da ihtişamlı bir ev haline getirecektir.
Bir evin küçük olması dış cephe dekorasyonunu zorlaştırabilir. Ancak dış cephe de yapılacak tasarım ile modern bükümler bir arada yerleştirildiğinde resimdeki gibi görsel ve mükemmel bir dış cephe ortaya çıkacaktır. Modern çatı dekorasyonu, veranda ve dış cephe dizaynı, görsel ve şık uygulamalar ile zor olan dış cephe dekorasyonu başarı ile mükemmel bir dış cephe haline getirilmiş. Seçilen renkler ve ahşap dokusu evin insanı mutlu eden bir yapıya bürünmesini sağlamış.
Küçük evlerde yapabileceğiniz akıllı dokunuşlar evinizin mükemmel bir ev olmasının yanında size huzur veren ve mutluluk kaynağınız olmasını da sağlar. Resimde yer alan küçük ev örneğinde olduğu gibi seçeceğiniz renkler neşeli ve pastel tonlarda olduğunda eviniz insanı mest eden bir güzelliğe sahip olacaktır. Bahçe dizaynı ile uyumlu olan bu renkler evinizin bahçe ile bütünleşmesini sağlayacak ve muhteşem bir görsellik ortaya çıkaracaktır.
Beyaz renk bir evi hem geniş gösterir hem de şık bir görselliğe sahip olmasını sağlar. Resimde yer alan minimal dış cephe örneğinde olduğu gibi minimalist bir dış cephe oluşturulup beyaz rengin estetiği ile bütünleştirilmiştir. Sonuç olarak insanı büyüleyen görenleri mest eden ve kendisine özendiren bir dış cepheye sahip ev ortaya çıkarılmış. Bu sayede küçük olma dezavantajını avantaja çeviren bu ev muhteşem güzelliği ile insanları kendisine hayran bırakmıştır.