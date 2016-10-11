현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Konukları kıskandıracak bir salon için 24 süper fikir

homify.com.tr homify.com.tr
appartamento a rimini, bilune studio bilune studio Eklektik Oturma Odası
Loading admin actions …

Evde en çok vakit geçirilen kısım olan salonlarımız için herkesin farklı bir dekorasyon anlayışı vardır elbette. Bununla birlikte, iç dekorasyon söz konusu olduğunda herkesin uyması gereken bazı temel kuralların ya da gözden kaçmaması gereken temel ilkelerin olduğu da söylenebilir. Hem konforlu, hem işlevsel, hem de estetik açıdan tatmin edici bir salona sahip olmak için bu küçük dokunuşlar çok işinize yarayabilir. 

Bu bakımdan biz de hem farklı stillere sahip, hem de herkesin kendi evinde uygulayabileceği salon fikirlerinden bir derleme hazırladık. İşte evinde sıcak, samimi ve sakin bir ortam arzulayan tüm okurlarımızın kendilerine uygun bir fikir bulabileceği 24 farklı salon dekorasyonundan bir derleme.

1. Duvarlarınızı yapışkanlarla süsleyin

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Oturma Odası
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

2. Küçük nişleri ihmal etmeyin

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

3. Odaya giren gün ışığını maksimuma çıkarmaya çalışın

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 Minimalist Oturma Odası
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

4. Yemek ve yaşam alanını ayırmak için mobilya kullanın

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Modern Oturma Odası
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

5. Mutfakla salonu bir adayla ayırın

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO Modern Oturma Odası
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

6. Mutfakla yaşam alanını bölmek için bir köşe takımı kullanın

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Modern Oturma Odası
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Modüler bir duvar sistemi yaptırın

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Modern Oturma Odası
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

8. Duvarlarınızın en azından bir kısmını yıktırmayı düşünün

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura Modern Oturma Odası
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

9. Duvarın sadece bir kısmını kullanarak onu işlevsel hale getirin

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO Minimalist Oturma Odası
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

10. TV ünitesi yerine yatay konulmuş bir dolap kullanın

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento İskandinav Oturma Odası
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

11. Küçük salonlarda açık renkleri tercih edin

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor Klasik Oturma Odası
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

12. Salonla mutfak arasında bir pencere açın

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) Modern Oturma Odası
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

13. Duvarınızı hareketlendirmek için taş ya da tuğla kaplama kullanın

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab Endüstriyel Oturma Odası
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

14. Konforunuz için dev bir kanepe almayı değerlendirin

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo Modern Oturma Odası
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

15. Evdeki her köşeyi değerlendirin

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Modern Oturma Odası
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

16. İyi seçilmiş az sayıda parçayla bir kompozisyon oluşturun

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio Eklektik Oturma Odası
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

17. Perdeleriniz evin ger kalanıyla uyumlu olsun

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor Rustik Oturma Odası
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

18. Canlı bir renkle mekanı monotonluktan kurtarın

Radiant White, ristrutturami ristrutturami Minimalist Oturma Odası
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

19. Sıradışı alan ve boşluklar için iyi bir ustayla çalışın

Guest House, Pini&Sträuli Architects Pini&Sträuli Architects Modern Oturma Odası
Pini&amp;Sträuli Architects

Pini&Sträuli Architects
Pini&amp;Sträuli Architects
Pini&Sträuli Architects

20. Yüksek tavanınız varsa bunu mutlaka değerlendirin

Living room BRENSO Architecture & Design Modern Oturma Odası
BRENSO Architecture &amp; Design

Living room

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

21. Geniş bir halı odayı derli toplu gösterir, unutmayın

spazio, luogo comune luogo comune Minimalist Oturma Odası
luogo comune

luogo comune
luogo comune
luogo comune

22. Kiriş varsa ondan yararlanın

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto Modern Oturma Odası
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

23. Eski bir evde oturuyorsanız karakterini muhafa etmeye çalışın

Relooking di una casa in un centro storico, Home Lifting Home Lifting
Home Lifting

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

24. Bitki ve çiçekleri hiçbir zaman unutmayın

la casa serra, orlandini design sas orlandini design sas Eklektik Oturma Odası
orlandini design sas

orlandini design sas
orlandini design sas
orlandini design sas

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Küçük bir oturma odası için 9 güzel fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Kış koşullarına uygun 7 müthiş aile evi
Bu salon dekorasyonlarını siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler