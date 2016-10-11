Konukları kıskandıracak bir salon için 24 süper fikir

Evde en çok vakit geçirilen kısım olan salonlarımız için herkesin farklı bir dekorasyon anlayışı vardır elbette. Bununla birlikte, iç dekorasyon söz konusu olduğunda herkesin uyması gereken bazı temel kuralların ya da gözden kaçmaması gereken temel ilkelerin olduğu da söylenebilir. Hem konforlu, hem işlevsel, hem de estetik açıdan tatmin edici bir salona sahip olmak için bu küçük dokunuşlar çok işinize yarayabilir.

Bu bakımdan biz de hem farklı stillere sahip, hem de herkesin kendi evinde uygulayabileceği salon fikirlerinden bir derleme hazırladık. İşte evinde sıcak, samimi ve sakin bir ortam arzulayan tüm okurlarımızın kendilerine uygun bir fikir bulabileceği 24 farklı salon dekorasyonundan bir derleme.