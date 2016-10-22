Küçük evleri toplu tutmak için 6 özgün fikir

Ev dağınıklığı ve düzensizlikten şikayet edenler için, bazı pratik yöntemler uzun vadede iş yükünü hafifletir. Daha düzenli ve ferah alanlar dizayn etmek, yaşam koşullarını rahatlatan ve günlük rutinleri aksatmayan bir döngü oluşturur. Oturma odasında gerek duyulmayan eşya ve aksesuarlar zemin alanından yer kaybettirir. Yatak odası düzeninin sağlanması için yapılması gereken günlük rutinler aksatıldığında göz yoran bir karmaşa oluşur. Dışarı çıkmadan önce yatak ve mobilyalar üzerinde biriken eşyalar, kullanım sonrası yerine konulmayan her parça daha sonra düzen oluşturmak için ekstra zaman kaybına sebep olabilir. Ekstra zaman kaybına mahal vermeden, pratik yöntemlerle ev düzeni ile ilgili süreklilik sağlayabiliriz. Pratik ev düzeni yöntemlerinin başında depolama sistemlerini akılcı çözümlemek gerekebilir. Daha şık ve göze hitap eden bir ev düzeni için derlediğimiz başlıklarımızı inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Yatak odası dağınıklığından kurtulmak istiyorsanız, gardırop çözümlerinde yaratıcı olun. Odanıza ayrılan alanda ölü alanları depolama sistemleri için değerlendirebilirsiniz. Yatak altı depolama ya da dolap üzeri alanları saklama kutuları ile kullanışlı hale getirebilirsiniz. Gömme dolap sistemlerini kullanarak duvar nişlerinde işlevsellik kazandıran gardırop çözümlerini değerlendirebilirsiniz.
Ev düzeni ihtiyaca göre değiştirilebilir ve işleve göre daha kullanışlı hale getirilebilir. Dar ve küçük alanlarda düzenin sağlanması bir hayli zordur. Çok fazla eşya ve mobilya kullanımına gerek kalmadan portatif mobilya ürünleri ile küçük bir alanı çok amaşlı dizayn edebilirsiniz. homify'de iç mimarlar tarafından dizayn edilen mutfak, salon ve oda dekorasyonu hakkında örnek ve modeller bulabilirsiniz.
Küçük ve dar bir alanda pratik yöntemlerle depolama ihtiyacını çözümlemek sanıldığı kadar zor olamayabilir. Çok amaçlı mutfak dolaplarını tek bir duvar alanını işgal ederek çözümleyebilirsiniz. Çekmeceler, dekoratif raflar ve dolapları bir arada sunan, beyaz eşyalar için kullanım alanı sunan, çok amaçlı tasarlanan mini mutfak dizaynı ilginizi çekebilir.
Ebeveyn yatak odası alanına oranla daha küçük olabilen çocuk odalarında düzen ve tertip sağlamak pratik fikirlerle daha kolay olabilir. Çok amaçlı ranza sistemleri ile bir ya da daha fazla çocuğun, uyku alanı ile çalışma alanı bir arada dizayn edilebilir. Gardırop ya da kütüphane için de yatak altı ölün alanlarda depolama sistemleri akılcı çözümlenebilir.
Kütüphane ya da diğer ihtiyaçlar için döşeme zemini alanını işgal etmek yerinde, duvar dekorları oluşturarak işlevselliği arttırabilir, daha geniş ve ferah alanlar oluşmasını sağlayabilirsiniz. Dekoratif raf dizaynı ile daha düzenli bir oda ve fonksiyonel depolama sistemlerini kullanabilirsiniz.
Günlük rutinlerde aktif olarak kullanılmayan ve artık gerek duyulmayan eşyalar alan işgal eder. Zemin döşemesinde alan kaybına sebep olmamak için gerek duyulmayan eşyaların listesi yapılabilir. Bu eşyalar kendin yap projeleri ile yeniden değerlendilebilir ya da sahiplendirilebilir. Kazanılan ekstra alanda ihtiyaç duyulan depolama sistemleri çözülebilir. Daha ferah ve dingin bir atmosfer için eşyalar kullandıkça yerine konularak oda düzeni sağlanabilir.
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