Küçük evleri toplu tutmak için 6 özgün fikir

Günlük rutinlerde aktif olarak kullanılmayan ve artık gerek duyulmayan eşyalar alan işgal eder. Zemin döşemesinde alan kaybına sebep olmamak için gerek duyulmayan eşyaların listesi yapılabilir. Bu eşyalar kendin yap projeleri ile yeniden değerlendilebilir ya da sahiplendirilebilir. Kazanılan ekstra alanda ihtiyaç duyulan depolama sistemleri çözülebilir. Daha ferah ve dingin bir atmosfer için eşyalar kullandıkça yerine konularak oda düzeni sağlanabilir.

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