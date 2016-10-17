Küçük ama insanın içini açan 5 mutfak

Dostlar bir araya gelsin, keyifli sohbetler olsun. Bu mutfak bu durumu gerçekleştirmek için son derece ideal. Mutfak tegzahı ve yemek masası bir arada bir hole uzanıyor ve bu durum mekanı oldukça geniş gösteriyor. Mutfakta kapalı dolaplar yerine, açık raflar tercih edilmiş ve bu da mekana ferahlık duygusu katmış.

Yemek hazırlama alanı ve yemek masası arasında belirli bir ayrım olmasa da, yüzey renkleri birbirinden ayrılıyor. Bir yandan yemek yenirken bir yandan mutfakta çalışan kişi de hazırlıklarını tamamlayabiliyor. Yemek masasının sandalyeleri de mutfağın genelinde mevcut olan modern havaya katkı sağlıyor. Küçük mutfağınızda mucizeler yaratmak için uzmanlarımıza danışın.