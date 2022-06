Küçük ama insanın içini açan 5 mutfak

Bu mutfağın tasarımcısı hem tarz sahibi hem de her şeyin düzen içinde olduğu bir mutfak yaratmayı amaçlamış. Her yerinde beyazın kullanıldığı mutfağın minimalist bir havası var. Yerdeki seramikler ise mutfağa hareket ve tarz kazandırmış. Küçücük bir mutfak olmasına rağmen her şey ince ince hesaplanmış ve mutfak için gereken tüm cihazlar ustalıkla yerleştirilmiş. Mutfağa hakim olan beyaz rengin yanı sıra geniş pencereden gelen bolca gün ışığı mekanı olduğundan daha geniş göstermeye yardımcı oluyor.

