현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük ama insanın içini açan 5 mutfak

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Endüstriyel Mutfak
Loading admin actions …

Japonya'da ev dekorasyonun temel ilkesi ne kadar az, o kadar iyidir. Her şeyi kısıtlı bir alan içinde düzenleyip, ortaya kompakt bir alan çıkarmak Japon tasarımcıların ortak kaygısıdır. Bu ilkeyi tüm dünya genelinde uygulamanın vakti geldi de geçiyor bile. Ama herkes tarz sahibi ve konforlu mekanlar arzulamaya da devam ediyor. Bu yazımızda size hem küçük, hem tarz sahibi hem de tüm ayrıntıları düşünülmüş mutfaklar göstereceğiz. Siz de küçük bir eve sahipseniz, bu yazıyı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

1. Rengine karar verin

Our Industrial Showroom homify Endüstriyel Mutfak
homify

Our Industrial Showroom

homify
homify
homify

Bu örnek her şeyin yerli yerinde olduğu küçük bir mutfak. Hem renkleri, hem de ölçüleriyle son derece uyumlu bir mutfak görüntüsü veriyor. Griye çalan mavi renk ve tezgahtaki ahşap rengi birbiriyle uyum sağlamış. Burada gördüğünüz renk uyumunu siz de mutfağınızda uygulayabilirsiniz. Mutfağın aydınlatma unsurları da mutfağın sıcak havasını destekler nitelikte.

2. Uyum içinde bir mutfak

I's HOUSE, dwarf dwarf Klasik Mutfak
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

Bu mutfakta eviye ve ocak küçük bir mutfak adasına yerleştirilmiş. Ocağın altında geniş kapasiteye sahip bir fırın bulunuyor. Hiç abartısız bu mutfak tek bir ada içinde tüm fonksiyonları bir araya toplamış. Adanın ahşap tezgahı, yer döşemeleri ve tavandaki kolon ve kirişler birbirleriyle uyum içinde. Siyah renkli mutfak dolapları ise pencere ve kapıya göz kırpıyor. Kısacası tüm mekan son derece uyumlu. Tasarımcı sadece mutfak bölümünü düşünmeyip tüm mekanda bir uyumu hedeflemiş ve bunu da başarılı biçimde gerçekleştirmiş.

3. Hem hazırla hem ye

空間の凹凸を活かしたカラフルな家, nuリノベーション nuリノベーション Eklektik Mutfak
nuリノベーション

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

Dostlar bir araya gelsin, keyifli sohbetler olsun. Bu mutfak bu durumu gerçekleştirmek için son derece ideal. Mutfak tegzahı ve yemek masası bir arada bir hole uzanıyor ve bu durum mekanı oldukça geniş gösteriyor. Mutfakta kapalı dolaplar yerine, açık raflar tercih edilmiş ve bu da mekana ferahlık duygusu katmış. 

Yemek hazırlama alanı ve yemek masası arasında belirli bir ayrım olmasa da, yüzey renkleri birbirinden ayrılıyor. Bir yandan yemek yenirken bir yandan mutfakta çalışan kişi de  hazırlıklarını tamamlayabiliyor. Yemek masasının sandalyeleri de mutfağın genelinde mevcut olan modern havaya katkı sağlıyor. Küçük mutfağınızda mucizeler yaratmak için uzmanlarımıza danışın.

4. Evin ortasında

シンプルにナチュラルに暮す2人の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

Bu mutfak son derece küçük bir evde bulunuyor. Genelde ev planlarında mutfak köşelere yerleştirilir. Ama bu evde cesur davranılarak mutfak tam ortaya konumlandırılmış. Mutfak tezgahı biraz yüksek tutulmuş ve tezgah seviyesinin altında bir yemek masası tezgaha yaslanır biçimde yerleştirilmiş. Böylece mutfaktaki bulaşıkları görmeden yemek yemek mümkün kılınmış.

Mutfağın duvarları beyaza boyanarak küçük mutfağa daha ferah bir görünüm kazandırılmış. Biliyorsunuz beyaz renk mekanları geniş ve ferah gösteriyor. Sandalyelerin renklerine değinmeden de geçmeyelim. Kırmızı ve mavi sandalyeler ortama renk katmış.

5. Minimalist tarz

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Mutfak
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Bu mutfağın tasarımcısı hem tarz sahibi hem de her şeyin düzen içinde olduğu bir mutfak yaratmayı amaçlamış. Her yerinde beyazın kullanıldığı mutfağın minimalist bir havası var. Yerdeki seramikler ise mutfağa hareket ve tarz kazandırmış. Küçücük bir mutfak olmasına rağmen her şey ince ince hesaplanmış ve mutfak için gereken tüm cihazlar ustalıkla yerleştirilmiş. Mutfağa hakim olan beyaz rengin yanı sıra geniş pencereden gelen bolca gün ışığı mekanı olduğundan daha geniş göstermeye yardımcı oluyor.

Daha fazla mutfak fikri için şu yazıya da bir bakın.

Evi gösteren girişidir: 11 yerli örnek
Bu küçük mutfakları siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler