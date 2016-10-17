Küçük ama insanın içini açan 5 mutfak

Japonya'da ev dekorasyonun temel ilkesi
ne kadar az, o kadar iyidir. Her şeyi kısıtlı bir alan içinde düzenleyip, ortaya kompakt bir alan çıkarmak Japon tasarımcıların ortak kaygısıdır. Bu ilkeyi tüm dünya genelinde uygulamanın vakti geldi de geçiyor bile. Ama herkes tarz sahibi ve konforlu mekanlar arzulamaya da devam ediyor. Bu yazımızda size hem küçük, hem tarz sahibi hem de tüm ayrıntıları düşünülmüş mutfaklar göstereceğiz. Siz de küçük bir eve sahipseniz, bu yazıyı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
Bu örnek her şeyin yerli yerinde olduğu küçük bir mutfak. Hem renkleri, hem de ölçüleriyle son derece uyumlu bir mutfak görüntüsü veriyor. Griye çalan mavi renk ve tezgahtaki ahşap rengi birbiriyle uyum sağlamış. Burada gördüğünüz renk uyumunu siz de mutfağınızda uygulayabilirsiniz. Mutfağın aydınlatma unsurları da mutfağın sıcak havasını destekler nitelikte.
Bu mutfakta eviye ve ocak küçük bir mutfak adasına yerleştirilmiş. Ocağın altında geniş kapasiteye sahip bir fırın bulunuyor. Hiç abartısız bu mutfak tek bir ada içinde tüm fonksiyonları bir araya toplamış. Adanın ahşap tezgahı, yer döşemeleri ve tavandaki kolon ve kirişler birbirleriyle uyum içinde. Siyah renkli mutfak dolapları ise pencere ve kapıya göz kırpıyor. Kısacası tüm mekan son derece uyumlu. Tasarımcı sadece mutfak bölümünü düşünmeyip tüm mekanda bir uyumu hedeflemiş ve bunu da başarılı biçimde gerçekleştirmiş.
Dostlar bir araya gelsin, keyifli sohbetler olsun. Bu mutfak bu durumu gerçekleştirmek için son derece ideal. Mutfak tegzahı ve yemek masası bir arada bir hole uzanıyor ve bu durum mekanı oldukça geniş gösteriyor. Mutfakta kapalı dolaplar yerine, açık raflar tercih edilmiş ve bu da mekana ferahlık duygusu katmış.
Yemek hazırlama alanı ve yemek masası arasında belirli bir ayrım olmasa da, yüzey renkleri birbirinden ayrılıyor. Bir yandan yemek yenirken bir yandan mutfakta çalışan kişi de hazırlıklarını tamamlayabiliyor. Yemek masasının sandalyeleri de mutfağın genelinde mevcut olan modern havaya katkı sağlıyor. Küçük mutfağınızda mucizeler yaratmak için uzmanlarımıza danışın.
Bu mutfak son derece küçük bir evde bulunuyor. Genelde ev planlarında mutfak köşelere yerleştirilir. Ama bu evde cesur davranılarak mutfak tam ortaya konumlandırılmış. Mutfak tezgahı biraz yüksek tutulmuş ve tezgah seviyesinin altında bir yemek masası tezgaha yaslanır biçimde yerleştirilmiş. Böylece mutfaktaki bulaşıkları görmeden yemek yemek mümkün kılınmış.
Mutfağın duvarları beyaza boyanarak küçük mutfağa daha ferah bir görünüm kazandırılmış. Biliyorsunuz beyaz renk mekanları geniş ve ferah gösteriyor. Sandalyelerin renklerine değinmeden de geçmeyelim. Kırmızı ve mavi sandalyeler ortama renk katmış.
Bu mutfağın tasarımcısı hem tarz sahibi hem de her şeyin düzen içinde olduğu bir mutfak yaratmayı amaçlamış. Her yerinde beyazın kullanıldığı mutfağın minimalist bir havası var. Yerdeki seramikler ise mutfağa hareket ve tarz kazandırmış. Küçücük bir mutfak olmasına rağmen her şey ince ince hesaplanmış ve mutfak için gereken tüm cihazlar ustalıkla yerleştirilmiş. Mutfağa hakim olan beyaz rengin yanı sıra geniş pencereden gelen bolca gün ışığı mekanı olduğundan daha geniş göstermeye yardımcı oluyor.
Daha fazla mutfak fikri için şu yazıya da bir bakın.