Herkesin gücünün yetebileceği 7 ev

Ekonomik şartlar ev sahibi olmayı giderek zorlaştırsa da üretilen yeni yapı sistemleri sayesinde daha ekonomik çözümler bulunabiliyor. Betonarme apartman dairelerine alternatif olarak yapılan müstakil prefabrike, konteyner, ahşap ve çelik konstrüksiyon yapılar giderek yaygınlaşıyor. Eğer sizin de kendinize ait bir miktar toprağınız varsa bu alternatif yapı çeşitlerini değerlendirerek çok ekonomik yollardan ev sahibi olabilirsiniz. Üstelik bu evler, müstakil yapıları sayesinde apartman dairelerine göre çok daha konforlu ve dayanıklı olabilir. Alternatif yapı ve kaplama teknikleri kullanılarak üretilen müstakil evler ülkemizde de giderek daha çok kullanılıyor. Biz de homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere daha ekonomik çözümlerle yapılabilecek ev modellerinden örnekler sunacağız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz bu ev modelleri kendi evinizi yaptırma konusunda sizi ikna edebilir. Ayrıca müstakil ev veya villa yaptırma konusunda detaylı fikir alabileceğiniz uzmanlara ihtiyacınız varsa mimarlarımıza ya da inşaat şirketlerine danışabilirsiniz. Alternatif yapı şekilleri ile inşa edilen küçük evler sizin için yeterli değilse ve daha geniş köy evleri görmek isterseniz “Köy evi deyip geçmeyin: 7 şahane örnek” başlıklı yazımızdaki örneklere de bakabilirsiniz.
Amerikan tipi evler ülkemizde de müstakil ev denince en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. Bu tip evlerin küçük metrekarelere sahip olanları ve özellikle çelik konstrüksiyon gibi alternatif yapı sistemleri ile inşa edilmiş olanları oldukça ucuz fiyatlara bulunabiliyor. Şehir merkezine yakın yerlerde yaşamak zorunda değilseniz veya bu evi bir tatil ya da yazlık evi gibi kullanmayı planlıyorsanız bu modeller ideal olabilir. Sağlam ve kullanışlı yapıları ile bir ömür dayanabilecek bu evleri mutlaka değerlendirin.
Kutu gibi ev tanımını tam olarak karşılayan, oldukça basit ve düz bir mimariye sahip olan bu tek katlı evleri de farklı yapı şekillerinde bulmak mümkün. Özellikle konteyner ev, prefabrike ev ya da çelik konstrüksiyon ev yaptırmaya karar verdiyseniz bu modelleri değerlendirebilirsiniz. Üstelik amerikan tipi çatılı evlere göre daha modern bir görünüme sahip oluyorlar ve çatı masrafından da kurtulmuş oluyorsunuz. Ayrıca damını teras gibi kullanma şansınız da var.
Çelik konstrüksiyon yapıya sahip olan bu evin dış cephesinde ve çatısında titanyum çinko kaplama kullanılmış. Hem çatı hem de dış cephede aynı malzemenin kullanılmış olması hem maliyeti düşürmüş hem de daha şık bir görüntü oluşturmuş. Çok soğuk olmayan bir bölgede yaşıyorsanız bu tip bir ev yaptırarak karlı çıkabilirsiniz. Betonarme yapıların hem masrafından hem de ekolojik zararlarından uzak bu siyah inci mimarisi ile de göz alıyor.
Tuğla ve taş evler de alternatif yapı sistemlerine örnek olarak gösterilebilir. Çelik strüktürler ve tuğla duvarlar ile inşa edilmiş bu ev betonarme yapılara göre son derece masrafsız ve kolay üretilmiş. Hem az bakıma ihtiyaç duyduğundan hem de ısı yalıtımı çok iyi olduğundan, tuğla evler diğer malzemelere göre daha çok tercih ediliyor. Modası hiç geçmeyen ve uzun yıllar ayakta kalabilen bir yapı istiyorsanız tuğla evleri düşünün.
Prefabrike evler hazır çizilmiş ve fabrikada üretilmiş malzemelerden monte edildiği için oldukça kolay ve hızlı inşa edilen yapılardır. Özellikle Amerikan ev tipinde üretilen modelleri birçok ülkede en çok tercih edilen ev modellerinin başında geliyor. Hem ekonomik hem de pratik bir yoldan ev sahibi olmak istiyorsanız prefabrike yapıları seçebilirsiniz.
Ahşap evler de alternatif yapılar içerisinde özel bir yere sahip olanlardan. Ahşap malzeme doğallığı sayesinde hem son derece sağlam ve dayanıklı hem de çok iyi izolasyona sahip bir malzemedir. Sıcacık ve dayanıklı bir ev istiyorsanız ahşap evleri mutlaka değerlendirin.
Bütün yapı şekilleri ve ev modelleri bir yana köy evleri bir yana desek yanlış söylemiş sayılmayız. Ağaç strüktürler, taş ve tuğla duvarlar ile inşa edilen ve tamamen doğal bir yapıya sahip olan bu tip küçük köy evlerini bir emeklilik planı ya da tatil evi olarak değerlendirebilirsiniz. Doğal tarımla uğraşan, bahçe işlerini seven ve şehir hayatından kaçmak isteyen herkesin hayalini bu köy evleri süslüyor olabilir.