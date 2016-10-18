Herkesin gücünün yetebileceği 7 ev

Ekonomik şartlar ev sahibi olmayı giderek zorlaştırsa da üretilen yeni yapı sistemleri sayesinde daha ekonomik çözümler bulunabiliyor. Betonarme apartman dairelerine alternatif olarak yapılan müstakil prefabrike, konteyner, ahşap ve çelik konstrüksiyon yapılar giderek yaygınlaşıyor. Eğer sizin de kendinize ait bir miktar toprağınız varsa bu alternatif yapı çeşitlerini değerlendirerek çok ekonomik yollardan ev sahibi olabilirsiniz. Üstelik bu evler, müstakil yapıları sayesinde apartman dairelerine göre çok daha konforlu ve dayanıklı olabilir. Alternatif yapı ve kaplama teknikleri kullanılarak üretilen müstakil evler ülkemizde de giderek daha çok kullanılıyor. Biz de homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere daha ekonomik çözümlerle yapılabilecek ev modellerinden örnekler sunacağız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz bu ev modelleri kendi evinizi yaptırma konusunda sizi ikna edebilir. Ayrıca müstakil ev veya villa yaptırma konusunda detaylı fikir alabileceğiniz uzmanlara ihtiyacınız varsa mimarlarımıza ya da inşaat şirketlerine danışabilirsiniz. Alternatif yapı şekilleri ile inşa edilen küçük evler sizin için yeterli değilse ve daha geniş köy evleri görmek isterseniz “Köy evi deyip geçmeyin: 7 şahane örnek” başlıklı yazımızdaki örneklere de bakabilirsiniz.