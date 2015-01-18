Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Zaman çok hızlı akıyor. Yeni yılın neredeyse üçüncü haftasını da geride bıraktık. Homify'da bu hafta da sizlerle nefes kesen ev örneklerini, pratik tasarım fikirlerini ve olağanüstü restorasyon çalışmalarını paylaştık. Bu haftayı yoğun geçirdiyseniz ve sitemize bakma fırsatınız olmadıysa, haftanın en ilgi çeken yazılarını sizlere yeniden hatırlatmak istiyoruz.
Bu hafta ülkemizden iki yazı en ilgi çeken yazılar arasındaydı. İstanbul Göktürk'te harika bir villayı tanıttığımız yazı ve Boğaz'ın süsü yalılardan birine yakından baktığımız yazı en çok tıklananlar arasına girdi. Bunların dışında pratik balkon fikirlerinden, 2015'e damgasını vuracak tasarım trendlerine dikkat çeken yazılarımız da ilgi çekenler arasındaydı. Haftanın ilgi çeken yazılarından bir diğeri ise genel olarak beğenilen Öncesi&Sonrası başlıklı yazılarımızdandı. Bu yazıda Almanya'dan göz alıcı bir restorasyon çalışmasını inceledik. Gelin yazıları biraz daha ayrıntılı hatırlayalım.
Kemerburgaz ve Göktürk semtleri İstanbul'un biraz dışında yer alsa da doğayla iç içe olmak isteyen İstanbulluların son yıllarda çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Estetik apartman dairelerinin yanı sıra muhteşem villaların da bulunduğu bölge şehrin keşmekeşinden uzaklaşma imkanı sağlıyor. Kemer Golf&Country sitesi de bu tarz villaların yer aldığı siteler arasında yer alıyor. Bu yazıda Kemer Golf&Country sitesinde moda merkezli bir tasarım firması tarafından tasarlanan bir villaya yakından baktık. Biz villaya hayran kaldık. Sizin de beğeneceğinizden eminiz. Okumak için tıklayın.
İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına geçerken Boğaz'da inci gibi dizilmiş yalılara gözü takılır insanın. Herkes bir kez de olsa ah keşke ben de böyle boğaz kenarında oturabilsem diye iç geçirmiştir. Çok eski tarihlerde yapılan yalılar şimdilerde elden geçirilerek güzelliklerine güzellik katılmış biçimde arz-ı endam ediyorlar. Biz de bu yazıda Baltalimanı sahilinde Ak Design Studio tarafından elden geçirilmiş bir yalıyı sizin için gezdik. Sade ve taş devrini andıran çalışmanın ismi de bu özelliğini yansıtıyor. Tasarımcılarının Stone Age ismini verdiği çalışma eminiz sizi de büyüleyecek. Yazıyı buradan görebilirsiniz.
Bahar mevsimine daha çok var gibi görünse de günler göz açıp kapayıncaya kadar geçiveriyor. Havalar ısınınca insanın evin içinde durası gelmiyor ve kendini balkona atıyor. Küçük de olsa balkonlu bir eve sahip olanlar ne kadar şanslı olduklarını bahar ve yaz aylarında anlıyorlar. Biz de bu şanslı ev sahipleri için bir takım önerilerde bulunmak istedik. Bu yazıda balkonlarınızı güzelleştirmeniz için bazı tasarım önerilerini bulabilirsiniz. Hoşunuza giden fikri uygulamak için epeyce zamanınız var.
Tasarım ve moda dünyasında trendler her sene değişiyor. 2015'in ilk ayında biz de 2015'e damgasını vuracak iç mekan tasarım trendlerini incelemek istedik. 2015'te popüler olacak renklerden, malzemelere ve tarzlara kadar pek çok unsuru bu yazıda bulabilirsiniz. Modanın gerisinde kalmamak için bu yazıyı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Homify'da elden geçirilerek kimlik değiştiren yapıları incelediğimiz Önce&Sonra yazıları çok ilgi çekiyor. Bu haftada onlardan biri olan bu yazı en çok tıklanan yazılar arasındaydı. Almanya'nın Turmberg kasabasında zamanın yıpratıcılığına karşı duramayan eski bir evin nagel + braunagel mimarlık firmasının dokunuşuyla nasıl görkemli bir hale dönüştüğünü görebilirsiniz. Restorasyon sonrası adeta kimlik değiştiren ev hem doğa dostu hem de aile dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Bu evi çok beğeneceğinize hiç kuşku yok.