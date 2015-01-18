Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Zaman çok hızlı akıyor. Yeni yılın neredeyse üçüncü haftasını da geride bıraktık. Homify'da bu hafta da sizlerle nefes kesen ev örneklerini, pratik tasarım fikirlerini ve olağanüstü restorasyon çalışmalarını paylaştık. Bu haftayı yoğun geçirdiyseniz ve sitemize bakma fırsatınız olmadıysa, haftanın en ilgi çeken yazılarını sizlere yeniden hatırlatmak istiyoruz.

Bu hafta ülkemizden iki yazı en ilgi çeken yazılar arasındaydı. İstanbul Göktürk'te harika bir villayı tanıttığımız yazı ve Boğaz'ın süsü yalılardan birine yakından baktığımız yazı en çok tıklananlar arasına girdi. Bunların dışında pratik balkon fikirlerinden, 2015'e damgasını vuracak tasarım trendlerine dikkat çeken yazılarımız da ilgi çekenler arasındaydı. Haftanın ilgi çeken yazılarından bir diğeri ise genel olarak beğenilen Öncesi&Sonrası başlıklı yazılarımızdandı. Bu yazıda Almanya'dan göz alıcı bir restorasyon çalışmasını inceledik. Gelin yazıları biraz daha ayrıntılı hatırlayalım.