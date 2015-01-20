Korkunç bir dairenin olağanüstü değişimi

Londra'nın pek çok bölgesi gibi Bayswater'ın da artıları ve eksileri var. Hyde Park ve Londra merkezine yakın olmasına rağmen Bayswater bölgesi 2. Dünya Savaşı sonrası komşu semtlere nispeten daha az gelişti. Bölgenin dönüşüm projesi yıllardır gündemde ve semtin Batı Londra'nın diğer bölgelerinin seviyesine gelmesi uzak görünmüyor. Şaşırtıcı ama Bayswater'da hala 19. yüzyıldan kalma köhnemiş ve tamirat için yalvaran binalar bulunuyor.

Bu zemin kat dairesi de böyle bir binada bulunuyor. Batı Londra'daki çoğu bina gibi II. Kademe olarak listelenen binada bulunan daire olağanüstü bir restorasyon çalışmasıyla göz alıcı bir duruma geldi. Bir grup gayrimenkul, inşaat ve iç mekan tasarımı uzmanına ait The Lady Builder firması tarafından alınan daire adeta kimlik değiştirdi. 32000 pounda alınıp sadece altı ay sonra 675.000 pounda satılan dairenin The Lady Builder tarafından nasıl köhne bir bodrum katından Londra elitlerine uygun bir daireye dönüştürüldüğünü hep birlikte görelim.