Korkunç bir dairenin olağanüstü değişimi

Londra'nın pek çok bölgesi gibi Bayswater'ın da artıları ve eksileri var. Hyde Park ve Londra merkezine yakın olmasına rağmen Bayswater bölgesi 2. Dünya Savaşı sonrası komşu semtlere nispeten daha az gelişti. Bölgenin dönüşüm projesi yıllardır gündemde ve semtin Batı Londra'nın diğer bölgelerinin seviyesine gelmesi uzak görünmüyor. Şaşırtıcı ama Bayswater'da hala 19. yüzyıldan kalma köhnemiş ve tamirat için yalvaran binalar bulunuyor.
Bu zemin kat dairesi de böyle bir binada bulunuyor. Batı Londra'daki çoğu bina gibi II. Kademe olarak listelenen binada bulunan daire olağanüstü bir restorasyon çalışmasıyla göz alıcı bir duruma geldi. Bir grup gayrimenkul, inşaat ve iç mekan tasarımı uzmanına ait The Lady Builder firması tarafından alınan daire adeta kimlik değiştirdi. 32000 pounda alınıp sadece altı ay sonra 675.000 pounda satılan dairenin The Lady Builder tarafından nasıl köhne bir bodrum katından Londra elitlerine uygun bir daireye dönüştürüldüğünü hep birlikte görelim.
Açık planlı salon ve yemek odasının arasında bulunan mutfak da içler acısı bir durumdaydı. Dar olması ve katı restorasyon kuralları dolayısıyla mutfağın planının aynı şekilde kalması gerekiyordu.
Görüldüğü gibi, yeni mutfağın tasarımında hiçbir ayrıntı ihmal edilmemiş. LED aydınlatmanın göz kamaştırdığı mutfakta, granit tezgah, şık armatür ve ankastre Miele cihazlar göz dolduruyor. Beyaz renkli dolaplar ve beyaz duvarlar dar mutfağa geniş bir görünüm kazandırmış.
Görüldüğü gibi daire tam anlamıyla köhne bir halde ve çoğu kişiye göre oturulamaz durumda. Ancak daire satın alındığında dairede yaşayan birileri vardı. Zemin çıplaktı, ısıtma sistemi yoktu, camlar kırık döküktü, prizler duvarlardan sarkıyordu, duvarlar dökülüyordu ve dairenin her yeri pislik içindeydi.
Sadece altı ay içindeki değişim açıkça görülüyor. Daha önceki haline bakılınca tanınmaz bir halde. Modern bir eve dönüşen evin salonunda meşe laminant zeminin altında yerden ısıtma istemi bulunuyor. Ayrıca tüm odaların tavanlarında entegre ses sistemi yer alıyor. Dairenin çok geniş bir kesimden potansiyel alıcıya hitap etmesi amacıyla nötr renk tonları seçilmiş ve resimde de görüldüğü gibi dayalı döşeli bir biçimde satılmış. Evin her yerinde olduğu gibi salon duvarları için de beyaz renk tercih edilmiş. Böylece dar olan daireye geniş bir etki kazandırılmış. Tavan aydınlatmalarına destek veren ayaklı lamba da hem işlevselliği hem de estetiğiyle dikkat çekiyor.
Banyo son derece kötü bir durumdaydı. Fayanslar dökülüyordu ve tekrar kullanılabilir bir hale gelmesi için banyonun tümden elden geçmesi gerekiyordu.
Banyoda da el değmemiş bir köşe bırakılmadı. The Lady Builder uzmanları potansiyel müşterileri etkilemek için son derece lüks bir banyo yarattılar. Yağmur ormanları etkisi veren duş başlığı, tamamen camdan yapılmış duşakabin ve Aquavision markalı su geçirmez televisyonla dikkat çeken banyo, Londra'nın yoğun hayatının neden olduğu yorgunluğu silip atacak diye düşünüyoruz
Evin arka tarafında yatak odası bulunuyor. Karanlık, rutubetli ve prizlerin duvarlardan sarktığı yatak odasını adam etmek için bir hayli çaba sarf edilmesi gerekiyordu. Mimarlar bunun için yeterli zamanları olup olmadığından emin değildi.
Mimarların olağanüstü çabasıyla yatak odası krallara layık bir odaya dönüştürülmüş. Şimdi yatak odasında içine girip giyinebileceğiniz bir dolap ve yeterince depolama alanı bulunuyor. Yeterince depolama alanı şehir hayatının olmazsa olmazlarından. Zira özellikle küçük evlerde kullanılmayan ya da mevsimi gelmeyen eşya ve kıyafetlerin nereye koyulacağı her zaman bir soru işareti olarak kalır.
Umarız baştan yaratılan bu daire size de kendi dairenizi dönüştürme fikri vermiştir ve biraz çaba ve yaratıcılıkla sizin de başarılı bir restorasyona imza atabileceğiniz konusunda size cesaret vermiştir.