Salonda televizyonu nereye koymalı?

Televizyon konusu pek çok tasarımcı için içinden çıkılmaz bir sorundur. Uzun yıllardır nereye koyulacağı bir sorun olan televizyonun özenle bir araya getirilmiş tasarımcı işi mobilyaların, aksesuarların ve dekoratif eşyaların oluşturduğu kompozisyonu bozma tehlikesi özenli ev sahiplerini hep düşündürürdü. Ama o günler geride kaldı. Çünkü eskinin hantal tüplü televizyonlarının yerini duvarlara kolayca ve estetik bir şekilde monte edilen ince ve zarif televizyonlar aldı. Böyle olunca televizyonlar artık evlerimizin genel konseptine daha çok uyum sağlayabiliyor. Sizin için televizyonun iç mekan tasarımına uyumlu bir şekilde nasıl entegre edildiğini gösteren beş örnek derledik. Siz de televizyonunuzun genel konseptini bozma riski karşısında endişeliyseniz, bu yazıyı mutlaka okuyun. Buradaki çözümlerin size de esin vereceğinden eminiz.
Biz bu salonu ilk gördüğümüz anda vurulduk. Sizce de olağanüstü düzeyde uyumlu görünmüyor mu? Hem renk hem de tasarım açısından kullanılan tüm eşyalar birbirine uyum sağlayıp oldukça hoş bir kompozisyon oluşturmuş. Odanın dizaynında televizyon pek çok evdeki gibi ortaya değil, kenara konmuş ve ilginin merkezi olmak yerine diğer eşyalara hizmet eden bir nitelik kazanmış. Kitaplar, dizüstü bilgisayar, kitaplık ve diğer dekoratif malzemeler televizyona hizmet etmiyor ve televizyon tüm ilgiyi toplamıyor. Bunun yerine televizyon genel kompozisyona hizmet ediyor.
Kelimenin tam anlamıyla ustalıkla yerleştirilmiş bir televizyon odanın konseptine nasıl etki eder bu resimde görmek mümkün. Duvara gömülü televizyon ve ses sitemi odanın organik bir parçası haline gelmiş ve odanın karakterini belirleyen parça olmuş. Bu odaya girdiğinizde ilk görünüze çarpan şeyin televizyon olması kadar doğal bir şey yok. Sizce de öyle değil mi?
Bu örnek teknoloji ve iç mekan tasarımının son yıllarda hangi noktalara geldiğini, her şeyin nasıl kökten değiştiğini gösterir nitelikte. Çok değil az zaman önce bu manzarayı görmeyi akıl bile edemezdiniz, zira şöminenin bacası ve hantal tüplü televizyon çok daha fazla yer kaplar ve salonun en belirgin iki öğesi haline gelirlerdi. Oysa burada geniş ekranlı LED TV şöminenin bacasına monte edilmiş ve salonun başrol oyuncusu konumuna yükselmişler. Şömine ve televizyon hem odanın tarzını belirliyor hem de odayı ikiye bölerek kullanım alanı oluşturuyor. Şöminenin arka tarafı yemek odası olarak kullanılırken ön taraf ise misafir ağırlanıp, günlük faaliyetlerin yapılacağı bir salona dönüşüyor. Şöminenin ateşi Çıralı'daki Yanartaş'a benziyor. Odanın duvarındaki tablo ise en az televizyon kadar şık duruyor.
Bu örnekte bir televizyonun nasıl evinizin en dekoratif aksesuarlarından birine dönüşebileceğini görüyorsunuz. Oda öyle minimalist bir anlayışla döşenmiş ki, televizyonun üzerinde kompozisyona aykırı düşecek bir tek düğme bile bulunmuyor. Çok şık bir tasarım ürünü olan TV koltuğuna uzanıp bu televizyonda favori programınızı izlemek günün en dinlendirici faaliyetlerinden bir haline dönüşebilir. Odanın geniş pencerelerinden odaya yayılan aydınlık sayesinde odanın dinlendirici ve ferahlatıcı özelliği ikiye katlanmış. Odada televizyon ünitesi, bir kaç aksesuar, tv koltuğu ve televizyondan başka bir şey olmamasına rağmen, oda son derece göz alıcı durmuyor mu?
Başlıkta salon demiştik ama çoğumuz günün yorgunluğunu banyoda atar, gün boyu haşır neşir olduğumuz elektronik eşyaların vücudumuza yaydığı negatif enerjiden
arınırız. Ama dinlenirken sevdiğiniz programı izleme lüksü size de iyi bir
fikir gibi gelmiyor mu? Bu amaçla üretilmiş bir televizyonun bir banyoya nasıl
uygulandığını gösteren harika bir örnek duruyor karşınızda. Olağanüstü mermer
küvetin üstünde duvara monte edilmiş duran televizyon sudan zarar görmeyen bir
özelliğe sahip. Köpükler içinde küvete uzanmışken, ister tuttuğunuz takımın
maçını izleyin, isterseniz de o gün neler olduğunun haberini alın, ya da
Bu Tarz Benim çılgınlığına ortak olun. Neyi izlerseniz izleyin,
banyoda televizyon izleyebilme imkanı sağlayan bir teknolojinin varlığına dua
edeceğinize kuşkumuz yok.