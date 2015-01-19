Salonda televizyonu nereye koymalı?

Televizyon konusu pek çok tasarımcı için içinden çıkılmaz bir sorundur. Uzun yıllardır nereye koyulacağı bir sorun olan televizyonun özenle bir araya getirilmiş tasarımcı işi mobilyaların, aksesuarların ve dekoratif eşyaların oluşturduğu kompozisyonu bozma tehlikesi özenli ev sahiplerini hep düşündürürdü. Ama o günler geride kaldı. Çünkü eskinin hantal tüplü televizyonlarının yerini duvarlara kolayca ve estetik bir şekilde monte edilen ince ve zarif televizyonlar aldı. Böyle olunca televizyonlar artık evlerimizin genel konseptine daha çok uyum sağlayabiliyor. Sizin için televizyonun iç mekan tasarımına uyumlu bir şekilde nasıl entegre edildiğini gösteren beş örnek derledik. Siz de televizyonunuzun genel konseptini bozma riski karşısında endişeliyseniz, bu yazıyı mutlaka okuyun. Buradaki çözümlerin size de esin vereceğinden eminiz.