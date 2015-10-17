Yuvarlak yatak modelleri için yuvarlak yatak örtüsü örnekleri

Evlerimiz de bize ait olan ve sadece bizim için özel bir alan olan olan mekanlardan birisi de kişisel yatak odalarımızdır. Yatak odalarımızın kişiye özel olması, bize özel olması ve geçmişten günümüze mahrem alanlar olarak kültürümüzde yer edinmesi nedeniyle yatak odası dekorasyonlarının önemsenmemesine ve geri planda bırakılmasına sebep olmuştur. Ancak yatak odası dekorasyonu kişisel rahatlığımız, yatak odasında geçirdiğimiz anların kaliteli olması ve bizi ferahlatması açısından oldukça önemlidir. Yatak odasında bulunan her mobilya ve yatak odası dekroasyonunun her parçası gibi yatak şekli, genişiliği, yatak örtüsü modeli, rengi deseni çok önemlidir. Göz ardı edilmemesi gereken yatak odası dekorasyonu olan bu unsurlar yatak odamıza nasıl yerleştirmeleri ve yerleştirirken nelere dikkat etmeliyiz.

Yatak odası dekorasyonuna nereden başlamalıyız ? Yatak odası dekorasyonu için yapmamız gereken ilk tespit yatak odası olarak ayrılan odanın genişliğini ölçmektir. Yapacağımız ölçümün sonucuna göre yatak odamız için yatak şekline karar verip yatak karyolasının ve ortapedik yatağın ölçülerine karar vermeliyiz. Eğer yatak odası ortalama bir yatak odası boyutlarında ise ortalama bir yatak tercih edebiliriz. Seçeceğimiz yatağın şekli standart olarak dikdörtgen olabileceği gibi standart dışı yuvarlak veya altıgen de olabilir. Yuvarlak veya altıgen yataklar özel üretim yataklar olduğundan emek isteyen ve dekorasyonunda titiz davranılması gereken yataklardır. Yuvarlak yatak örnekleri için özel üretim ortapedik yatak modelleri bulunmaktadır. Standart dışı üretimler olduklarından nevresimler, yatak örtüleri de özel üretim olmak zorundadır. Hem yatak boyutları, hem yatak şekilleri standart olmadığından yatak örtüleri de standart değildir. Bu nedenle yatak örtüsü seçiminde zorluk çekebilirsiniz.

Yatak odası dekorasyonu sizin tarzınıza uygun, kişiliğinizin aynası olacak şekilde yapılmalı, yatak ve yatak örtünüzün tarzınıza uygun olmalıdır. Renk ve desen olarak hem yatak odası dekorasyonuna uygun, renk bütünlüğü sağlayan ve estetik bütünlüğü bozmayan bir yatak odası dekorasyonu yapılmalı hem de yatak örtüsünün dekorasyon içinde en canlı en şık dekorasyon unsuru olması sağlanmalıdır. Yuvarlak bir yatak seçip klasik ve geleneksek bir yatak örtüsü tercih ettiğinizde yatak odasının ve farklı yatak modelinin anlamını kaybetmesine, dekorasyonun ışıltısını yitirmesine sebep olursunuz. Yatak modelinizi yuvarlak bir model seçtiğinizde yatağınızın şeklini ortaya çıkaran, yatak odanıza estetik ve zariflik kazandıran şık bir yatak odası dekorasyonu yapmanızı sağlayan yuvarlak yatak odası modelleri seçmeli, dekoratif ve süslemelerle bezeli yatak odası örtüleri ile tarzınızı ve kişiliğinizi yansıtmalısınız. Yuvarlak yatak odası modelleri sizin istediğiniz ölçülerde üretildiğinden, yatak başlıkları size özel tasarımlarla yapıldığından sizi yansıtan kişiliğiniz ortaya koyan bir yatak odası dekorasyonu ortaya çıkacaktır. Bu dekorasyonun özel olması ve şık görünmesi için yine kişiliğiniz ve zevklerinizle eş değer yuvarlak yatak odası örtüsü tercih etmeli ve yataklarının zarafetini ortaya koymalısınız. Seçtiğiniz yatak modeli yuvarlak olduğu için dekorasyonun diğer öğeleri olan mobilyalar hep dik dörtgen ve dik hatlara sahip olduklarından oda içinde bir karmaşa olabilir. Bu durumu çözmek ve kargaşaya mahal vermemek için seçeceğiniz yatak örtüsü elyaf içerikli ve düz hatlara sahip olmalı ve bu olumsuz durumu ortadan kaldırmalıdır.

Ayrıca yatak örtüsü olarak seçeceğiniz örtülerin kumaş türlerine dikkat etmeniz ve örtülerin uzun ömürlü olmasını sağlamanız gerekmektedir. Saten, pazen, pamuklu veya düz kumaşlardan seçebileceğiniz yatak örtüleri şık ve zarif görünmeli, yatak odanızda yuvarlak yatağınızı daha estetik hale getirmelidir. Yuvarlak yatak modeli için özel olarak tasarlayıp diktirebileceğiniz ve zevklerinizi yansıtan yuvarlak yatak örtüsü modellerini hazır da alabilirsiniz. Aklınızda bir tasarım yoksa, normal yatak odası yatak örtülerini inceleyebilir, istediğiniz bir yatak odası örtüsü üzerinde değişiklikler yapabilir, istediğiniz gibi içinize sinen bir yatak örtüsü modeli oluşturabilirsiniz. Bunun yanında yatak örtüsü için değişik yatak örtüsü ürünleri satan firmaların kataloglarını inceleyebilir, istediğiniz yatak örtüsünün yuvarlak modelini yaptırabilirsiniz. İstediğiniz gibi içinize sinmeyen bir yatak ötüsü modeli bulamadığınızda Homify yatak odası sayfalarını inceleyerek 1000 den fazla yatak ve yatak örtüsü modeli ile yatak odanız için yatak örtüsü modeline karar verebilirsiniz.