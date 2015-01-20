İlk kez ev döşeyecekler için

Bugün sizlere hem mobilyalarıyla hem de mimarisiyle son derece modern bir üslubu yansıtan bir evi tanıtacağız. İtalyan bir çiftin satın aldığı ve çiftin ilk evi olan ev ikilinin istekleri doğrultusunda yaratıldı. Emsign Studio tarafından tasarlanan evin her noktasında çiftin isteklerini karşılayan tercihler kullanıldı. İç mekan tasarımında hepsinin ayrıntısını göreceğimiz merdivenler, trabzanlar ve başka ince işçilik örneği unsurlar kullanıldı. Çiftin özene bezene döşedikleri villa bir bodrum katı ve iki kattan oluşuyor.
Evin mutfağı evin genel tarzı ve tonunu yansıtıyor. Evde genel olarak nötr tonlar kullanılmış ve aydınlığa önem verilmiş. Son derece çağdaş çizgilere sahip mutfakta ocak şık bir mutfak adasına entegre edilmiş. Ahşap yemek masası mutfak adasına dik biçimde konmuş ve bir L şekli oluşturuyor. Sağ tarafta yer alan beş gözlü raf sayesinde evin hanımı yemek kitaplarını nereye koyacağını düşünmeyecek. En geride ise mermer tezgah ve mutfak dolapları bulunuyor. Genel itibariyle beyaz rengin seçildiği mutfak dolaplarının alt bölümlerinde tercih edilen koyu renk, masanın rengiyle aynı. Bu açık koyu kontrastı mutfağa çok hoş bir hava katıyor. Aspiratör, tavandan sallanan metal lamba ve metalik görüntülü ankastre fırın ise birbirleriyle uyum içinde duruyor.
İç mekan tasarımının en yoğun biçimde hissedildiği alan oturma odası. Oturma odasındaki kanepe alanı ikiye bölüp, ayrı bir televizyon izleme bölümü oluşmasına yaramış. Evin dikkat çeken bir diğer özelliği ise cilalı meşe yer döşemeleri. Yer döşemeleri beyaz duvarlarla tezat oluşturuyor. Modern mimarinin en göz alıcı birlikteliklerinden biri diyebileceğimiz beyaz ve ahşap rengi bu evde de kendini bir kez daha gösteriyor. Televizyon, merdiven ve küçük halı siyah renkte seçilirken, beyaz dubarlarla oluşturacağı kontrastın göz önüne alındığı aşikar. Televizyon ünitesi için de beyaz renk tercih edilmiş. Duvardan sallanan son derece estetik ışıkta da yine bütünsellik gözetilerek siyah renk seçilmiş. Tavandan sallanan avizenin ne kadar şık ve göz alıcı olduğunu söylemeye ise gerek yok sanırız.
Evin ikinci katı bir asma kat gibi görünüyor ve böylece oturma odasının yüksekliği evin çatısına kadar uzanıyor. Çatıdaki kirişler açıkta bırakılmış ve evin genel görüntüsüne uyum sağlaması için beyaza boyanmış. Bu haliyle eve hoş bir hava kazandıran ahşap çatı kirişlerinden sallanan avizenin modern çizgisi de göz alıcı bir özellik arz ediyor.
Bu resimde katlar arasındaki merdivenlerin kenarındaki trabzanlar görülüyor. Metal trabzanlar villanın genel karakteriyle tezat oluşturması amacıyla ham halleriyle bırakılmış gibi görünüyor. Trabzanlara sadece renksiz bir mat vernik uygulanmış ve bu sayede mat bir görüntü sağlanmış.
Asma kat genel olarak bir ofis stüdyo olarak tasarlanmış ancak yatak odası, banyo da bu katta bulunuyor, Ayrıca yine asma katın küçük bir bölümü ise oturma odası şeklinde dizayn edilmiş. Demir korkuluklar merdiven trabzanlarıyla aynı mantıkta tasarlanmış, görsel ve malzeme açısından bir bütünlük sağlanmış. Bu da iç mimarinin tutarlı bir özellik göstermesine neden olmuş.
Evin ana banyosunda çok ilginç çözümler kullanılmış. Tüm banyo reçine bazlı bir çimento türü olan mikro çimentoyla kaplanmış. Islak zeminlerde kusursuz bir rahatlık sunan malzeme sayesinde su sızdırmalarının önüne geçilebiliyor. Tüm evde olduğu gibi siyah beyazın olağanüstü uyumundan banyoda da faydalanmış.
Yazımızı yatak odasıyla sonlandırıyoruz. Yatak odasının en dikkat çeken özelliği buzlu cam kapılarla odadan ayrılan giyinme odası. Son derece geniş olan yatak odası giyinme odası da geniş bir alana sahip.