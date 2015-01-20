İlk kez ev döşeyecekler için

İç mekan tasarımının en yoğun biçimde hissedildiği alan oturma odası. Oturma odasındaki kanepe alanı ikiye bölüp, ayrı bir televizyon izleme bölümü oluşmasına yaramış. Evin dikkat çeken bir diğer özelliği ise cilalı meşe yer döşemeleri. Yer döşemeleri beyaz duvarlarla tezat oluşturuyor. Modern mimarinin en göz alıcı birlikteliklerinden biri diyebileceğimiz beyaz ve ahşap rengi bu evde de kendini bir kez daha gösteriyor. Televizyon, merdiven ve küçük halı siyah renkte seçilirken, beyaz dubarlarla oluşturacağı kontrastın göz önüne alındığı aşikar. Televizyon ünitesi için de beyaz renk tercih edilmiş. Duvardan sallanan son derece estetik ışıkta da yine bütünsellik gözetilerek siyah renk seçilmiş. Tavandan sallanan avizenin ne kadar şık ve göz alıcı olduğunu söylemeye ise gerek yok sanırız.