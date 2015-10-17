Çatı izolasyonu nasıl yapılır

Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat teknolojisi de gelişmiş, günümüzde yapılan inşaatların tamamı gelişen teknolojiye bağlı olarak estetik ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılmaktadır. Evlerin veya apartmanların çatıları özellikle bulundukları bölgeye göre farklı farklı tasarlanmakta kimi yerlerde üçgen çatı biçiminde yapılırken kimi yerlerde düz bir dam şeklinde yapılmaktadır. Çatı tasarımı ve yapılması başlı başlına özen gösterilmesi dikkat edilmesi, gereken bir iştir. Özellikle çatı yapımı ve sızdırmazlığının sağlanması için geçmişte ahşap ve toprak karışımı kullanılırken günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte su geçirmez yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Geçmişte uzun ağaçları enlemesine yan yana dizerek aralarına toprak su karışımı çamurun dökülmesiyle yapılan sızdırmaz çatıların ömrü çok kısa iken günümüzde yağılan ve ahşap çatının yapılmasından sonra üzerine su geçirmez kompozit malzemelerin serilmesi ve ısıtılarak birleştirilmesi ile sızdırmazlık sağlanıyor en üst kızma ise tuğla veya tuğla türevi olan toprağın pişirilmesi ile elde edilen malzemeler serilerek yapılıyor.

Çatılar bulundukları bölgelerin kış aylarında oluşan yağışlara göre dayanıklı olmak zorundadır. Çok miktarda kar yağan bölgelerde çatıda birikecek karı taşıması açısından dayanıklı çam ahşabından yapılması gereklidir. Az yağış alan bölgelerde ise ladin, palamut gibi ağaçlar tercih edilmelidir. Çatı izalasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktada çatının estetik biçimde izole edilmesi ve çatıya fazla yük bindirilmemesidir. Çatıya izalasyon yaparken bindirilecek her yük çatının ömrünün azalmasına sebep olacaktır.

Çatı izalasyonlarını sadece apartman veya ev çatılarına değil bahçelerinize yaptığınız çardakların çatılarına, varendalarınızın çatılarına, bahçenizin içinde kendiniz için oluşturduğunuz bir kulübe, bir kış köşesi gibi alanların çatılarına izalasyon yapabilirsiniz. Bu alanların çatılarını estetik bir şekilde tasarlamalı, çatı izalasyonlarını titiz bir şekilde yapmalı ve bahçelerinizin güzelliğini bozmamalısınız. Bahçelerde kullanılan çatı malzemeleri değişkenlik gösterdiği için güneşi geçiren malzemelerden yararlanmak adına, şeffaf renklere sahip poli karbon malzemeleri kullanabilir, yada çatının üzerini estetik bir şekilde kaplamak için flexi galss kullanabilirsiniz. Bu sayede çatınız izole edilmiş olacak, aynı zamanda istediğiniz renk çatı izalasyon malzemesi seçerek hem çatı dekorasyonu yapmış hem de çatı izalasyonu yapmış olursunuz

Çatılar için kullanılan yada tercih edilen izalasyon malzemeleri genel olarak çimento ve asbest içerikli malzemelerdir. Ahşap olarak yapacağınız çatı karkasının üzerini sukes adı verilen malzeme ile baştan sona kadar yapıştırmalısınız. Bu malzeme üzerine ısı izalasyonu için sprey poli üretan malzemesini tek katman olacak, ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde sıkarak tüm çatı üzerini kaplamalısınız. Bu işlemler ile çatınız ısı ve su geçirgenliğine karşı dayanıklı hale gelecektir. Poli üretan yüzeyin üzerini kaliteli kiremitler veya kiremit şeklinde tasarlanmış ve açık havaya uzun yıllar dayanabilen,i bir birlerine kilit sistemi ile oturtulabilen kompozit malzemelerden yapılmış kiremitler ile kaplayarak çatı izalasyonunu tamamlamış olursunuz.

Bahçenize, arsanıza, çiftliğinize, işletmenin etrafına çatısı olan bir yapı yapmayı düşünürseniz, çatı izalasyonu ve çatı türleri için çatı uygulamaları yapan firmaların kataloglarını inceleyebilir, kendi tasarladığınız çatı türünü uygulayabilir, homify çatı örnekleri sayfalarından beğendiğiniz bir çatı modelini olduğu gibi yada revize ederek uygulayabilirsiniz. Yapacağınız çatı uygulamasının izalasyonunu bulunduğunuz bölge göz önüne alınarak yapmalı, yağmurlu günlerde yada çok sıcak havalarda çatılarınızın azizliğine uğramamalısınız. Yapacağınız çatı uygulamasının estetik olmasına, izalasyonun estetik görünümü bozmamasına dikkat etmelisiniz.