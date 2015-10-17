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Çatı izolasyonu nasıl yapılır

ümit atdağ ümit atdağ
FARFUN AHŞAP DEKORASYON (VERANDALAR), FARFUN AHŞAP DEKORASYON FARFUN AHŞAP DEKORASYON Rustik Balkon, Veranda & Teras
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Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat teknolojisi de gelişmiş, günümüzde yapılan inşaatların tamamı gelişen teknolojiye bağlı olarak estetik ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılmaktadır. Evlerin  veya apartmanların çatıları özellikle bulundukları bölgeye göre farklı farklı tasarlanmakta kimi yerlerde üçgen çatı biçiminde yapılırken kimi yerlerde düz bir dam şeklinde yapılmaktadır. Çatı tasarımı ve yapılması başlı başlına özen gösterilmesi dikkat edilmesi, gereken bir iştir. Özellikle çatı yapımı ve sızdırmazlığının sağlanması için geçmişte ahşap ve toprak karışımı kullanılırken günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte su geçirmez yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Geçmişte uzun ağaçları enlemesine yan yana dizerek aralarına toprak su karışımı çamurun dökülmesiyle yapılan sızdırmaz çatıların ömrü çok kısa iken günümüzde yağılan ve ahşap çatının yapılmasından sonra üzerine su geçirmez kompozit malzemelerin serilmesi ve ısıtılarak birleştirilmesi ile sızdırmazlık sağlanıyor en üst  kızma ise tuğla veya tuğla türevi olan toprağın pişirilmesi ile elde edilen malzemeler serilerek yapılıyor.

Çatılar bulundukları bölgelerin kış aylarında oluşan yağışlara göre dayanıklı olmak zorundadır. Çok miktarda kar yağan bölgelerde çatıda birikecek karı taşıması açısından dayanıklı çam ahşabından yapılması gereklidir. Az yağış alan bölgelerde ise ladin, palamut gibi ağaçlar tercih edilmelidir. Çatı izalasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktada çatının estetik biçimde izole edilmesi ve çatıya fazla yük bindirilmemesidir. Çatıya izalasyon yaparken bindirilecek her yük çatının ömrünün azalmasına sebep olacaktır.

Çatı izalasyonlarını sadece apartman veya ev çatılarına değil bahçelerinize yaptığınız çardakların çatılarına, varendalarınızın çatılarına, bahçenizin içinde kendiniz için oluşturduğunuz bir kulübe, bir kış köşesi gibi alanların çatılarına izalasyon yapabilirsiniz. Bu alanların çatılarını estetik bir şekilde tasarlamalı, çatı izalasyonlarını titiz bir şekilde yapmalı ve bahçelerinizin güzelliğini bozmamalısınız. Bahçelerde kullanılan çatı malzemeleri değişkenlik gösterdiği için güneşi geçiren malzemelerden yararlanmak adına, şeffaf renklere sahip poli karbon malzemeleri kullanabilir, yada çatının üzerini estetik bir şekilde kaplamak için flexi galss kullanabilirsiniz. Bu sayede çatınız izole edilmiş olacak, aynı zamanda istediğiniz renk çatı izalasyon malzemesi seçerek hem çatı dekorasyonu yapmış hem de çatı izalasyonu yapmış olursunuz

Çatılar için kullanılan yada tercih edilen izalasyon malzemeleri genel olarak çimento ve asbest içerikli malzemelerdir. Ahşap olarak yapacağınız çatı karkasının üzerini sukes adı verilen malzeme ile baştan sona kadar yapıştırmalısınız. Bu malzeme üzerine ısı izalasyonu için sprey poli üretan malzemesini tek katman olacak, ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde sıkarak tüm çatı üzerini kaplamalısınız. Bu işlemler ile çatınız ısı  ve su geçirgenliğine karşı dayanıklı hale gelecektir. Poli üretan yüzeyin üzerini kaliteli kiremitler veya kiremit şeklinde tasarlanmış ve açık havaya uzun yıllar dayanabilen,i bir birlerine kilit sistemi ile oturtulabilen kompozit malzemelerden yapılmış kiremitler ile kaplayarak çatı izalasyonunu tamamlamış olursunuz.

Bahçenize, arsanıza, çiftliğinize, işletmenin etrafına çatısı olan bir yapı yapmayı düşünürseniz, çatı izalasyonu ve çatı türleri için çatı uygulamaları yapan firmaların kataloglarını inceleyebilir, kendi tasarladığınız çatı türünü uygulayabilir, homify çatı örnekleri sayfalarından beğendiğiniz bir çatı modelini olduğu gibi yada revize ederek uygulayabilirsiniz. Yapacağınız çatı uygulamasının izalasyonunu bulunduğunuz bölge göz önüne alınarak yapmalı, yağmurlu günlerde yada çok sıcak havalarda çatılarınızın azizliğine uğramamalısınız. Yapacağınız çatı uygulamasının  estetik olmasına, izalasyonun estetik  görünümü bozmamasına dikkat etmelisiniz.

Ahşap çatılar

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bahçenizde bulunan bir kulübenin veya evinizin bahçeye bakan kısmı olan varendanızın çatısını yaparken ahşap kullanmak istiyorsanız ahşap örtü olarak kullanacağınız levhaların altına strafor içerikli yalıtım malzemesi olan poli üretanın katı hale getirilmiş olan yalıtım malzemelerini yerleştirmeli, bu levhaları ısı yardımıyla bir biri ile birleştirmelisiniz. Bu sayede çatınızı ısıya ve suya karşı izole etmiş olursunuz. Resimdeki gibi bir birine yakın renkler seçmeniz halinde  renk bütünlüğü sağlayarak muhteşem görsellikte bir çatı sahibi olabilirsiniz.

Cam çatılar

Haus M., Eggenfelden, Moserarchitekten Moserarchitekten Modern Balkon, Veranda & Teras
Moserarchitekten

Moserarchitekten
Moserarchitekten
Moserarchitekten

Çatınızın kış köşesi kullanılacak bir alanda olması nedeniyle soğuk havalara karşı güneşi geçirmesini istiyorsanız yapacağınız işlem cam çatılar tercih etmek yada şeffaf renklerde yapılan poli karbon  levhaları kullanmaktır. Ahşap malzeme kullanarak yapılmış olan çatı çerçevesinin ve karkasının üzerini poli karbon veya cam levhalar ile kaplayarak istediğiniz bir izole edilmiş şeffaf çatı sahibi olabilirsiniz. Benzer bir uygulama yapmak isterseniz resimdeki gibi bir çatı uygulaması yapabilirsiniz.

Kiremit çatılar

Remodelação de moradia na Costa Nova, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Balkon, Veranda & Teras
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Evinizin çatısını tuğladan yada kiremitten yapmak istiyorsanız örnek resimdeki gibi  çatı uygulaması örneği yapabilirsiniz. Ahşap veya çelik konsturksüyon olarak yapılmış olan çatı iskeleti üzerine su yalıtım malzemesi olan izocamı sererek ısı ile bir biri üzerine yapıştırın. Sonrasında uzunluğunu kendinizin belirleyeceği pişirme sürelerine göre sertlikleri değişken olan tuğlaları veya kiremitleri düzenli bir şekilde dizerek su yalıtımı sağladığınız bir çatı izalasyonu yapmış olursunuz.

Estetik çatılar

homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Evinizşn veya varendanızın çatısında tuğla yerine daha estetik bir malzeme kullanmak isteyenlerdenseniz resimde yer alan örnek çatı uygulamasını kendi evinizin çatısında uygulayabilirsiniz. Ahşap çatı iskeletinin yine ahşap levhalar ile  çatı üzerine serilmesi ile bir çatı  oluşur. Bu çatı üzerine siyah renkte su yalıtımı sağlayan izo camı sererek su yalıtımı yapmış olursunuz. Son olarak çatı da tuğlaların olduğu bir görünü verilmiş su geçirmez ve ısıya dayanıklı bir malzeme olan çatı bezi sererek çatı izolasyonu uygulamasını bitirmiş olursunuz. Tuğla kullanmadan tuğla görünümü vereceğiniz bir çatı sahibi olabilirsiniz.

Kare tuğlalar

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Modern Balkon, Veranda & Teras
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

Çatınızın estetik bir görünümü olmasını ve tuğla ile örülmesini,i istiyorsanız resimdeki gibi bir çatı uygulaması yapabilirsiniz. Çatı malzemesi olarak ağaç, ahşap yada çelik malzeme kullanabilirsiniz. yapacağınız konstrüksiyon sonrasında çatı üzerini ağaç levhalar ile kaplamalı ve sonrasında çatı izalasyonu için izocam ve üzerine su kes malzemesini sererek çatınızı hem suya karşı hem de ısıya karşı izole edersiniz. Son olarak dekoratif olması için kare kiremitleri kullanarak çatınızı tamamlamış olursunuz.

Trapezler ile yalıtım

Remodelación, ampliación Casa AL, IPALMA ARQUITECTOS IPALMA ARQUITECTOS Eklektik Balkon, Veranda & Teras
IPALMA ARQUITECTOS

IPALMA ARQUITECTOS
IPALMA ARQUITECTOS
IPALMA ARQUITECTOS

Varenda çatıları için tercih edilen panel sandiviç veya trapezler ile hem su yalıtımı hem ısı yalıtımı hem de çatı dekorasyonu yapabilirsiniz. Bu sayede bir malzeme kullanarak üç işlemi bir den yapmış olacak ve çok ekonomik bir çatı dekorasyonu yapmış olacaksınız. Örnek resimde yer alan çatı uygulamasının benzerini yapabilirsiniz.

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Tuğla trapezden çatılar

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Bahçenize veya havuz kenarına çatısı olan bir varenda yapmak isterseniz resimdeki gibi tuğla trapezden yapılmış olan bir çatı malzemesi kullanarak hem izalasyon yapmış olursunuz hem de çatı malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Ahşap çatılar

BURSA BADEMLİ/ HALUK EPİRİ FARFUN AHŞAP DEKORASYON Rustik Balkon, Veranda & Teras
FARFUN AHŞAP DEKORASYON

BURSA BADEMLİ/ HALUK EPİRİ

FARFUN AHŞAP DEKORASYON
FARFUN AHŞAP DEKORASYON
FARFUN AHŞAP DEKORASYON

Çatı uygulamasını sadece ahşaptan yapabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi tamamen ahşap içeren bir çatı için yapmanız gereken dayanıklı çam ağacını tedarik etmek ve  reçine ile poli üretan karışımı olan yalıtım malzemesi ile ahşap aralarını doldurmanız gereklidir.

Estetik varenda çatıları

5 Houses, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

5 Houses

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Varendanızın yalıtımını yapmak için resimdeki gibi çift tuğla şeklinde olan tuğla trapezlerini kullanabilirsiniz. Bu sayede hem ekonomik hem de estetik bir varenda çatısına sahip olursunuz. Trapez rengine kişiliğinize ve zevkinize göre karar vermelisiniz.

Sade çatılar

Zafer Kurşun Evi, AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ Modern Balkon, Veranda & Teras
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Zafer Kurşun Evi

AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ
AR-ES MİMARLIK TİCARET LTD STİ

Flexi glass malzemesini kullanarak resimdeki gibi bir çatı izalasyonu yapabilirsiniz. Flexi glass malzemesi hem ince, hem şeffaf, hem de ucuz bir malzemedir. 12  metre kare ölçülerinde levhalar halinde satıldığından çatı uygulaması yapabileceğiniz bir çatı yalıtım malzemesidir.

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