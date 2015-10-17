Çatı izolasyonu nasıl yapılır

Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat teknolojisi de gelişmiş, günümüzde yapılan inşaatların tamamı gelişen teknolojiye bağlı olarak estetik ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılmaktadır. Evlerin veya apartmanların çatıları özellikle bulundukları bölgeye göre farklı farklı tasarlanmakta kimi yerlerde üçgen çatı biçiminde yapılırken kimi yerlerde düz bir dam şeklinde yapılmaktadır. Çatı tasarımı ve yapılması başlı başlına özen gösterilmesi dikkat edilmesi, gereken bir iştir. Özellikle çatı yapımı ve sızdırmazlığının sağlanması için geçmişte ahşap ve toprak karışımı kullanılırken günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte su geçirmez yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Geçmişte uzun ağaçları enlemesine yan yana dizerek aralarına toprak su karışımı çamurun dökülmesiyle yapılan sızdırmaz çatıların ömrü çok kısa iken günümüzde yağılan ve ahşap çatının yapılmasından sonra üzerine su geçirmez kompozit malzemelerin serilmesi ve ısıtılarak birleştirilmesi ile sızdırmazlık sağlanıyor en üst kızma ise tuğla veya tuğla türevi olan toprağın pişirilmesi ile elde edilen malzemeler serilerek yapılıyor.
Çatılar bulundukları bölgelerin kış aylarında oluşan yağışlara göre dayanıklı olmak zorundadır. Çok miktarda kar yağan bölgelerde çatıda birikecek karı taşıması açısından dayanıklı çam ahşabından yapılması gereklidir. Az yağış alan bölgelerde ise ladin, palamut gibi ağaçlar tercih edilmelidir. Çatı izalasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktada çatının estetik biçimde izole edilmesi ve çatıya fazla yük bindirilmemesidir. Çatıya izalasyon yaparken bindirilecek her yük çatının ömrünün azalmasına sebep olacaktır.
Çatı izalasyonlarını sadece apartman veya ev çatılarına değil bahçelerinize yaptığınız çardakların çatılarına, varendalarınızın çatılarına, bahçenizin içinde kendiniz için oluşturduğunuz bir kulübe, bir kış köşesi gibi alanların çatılarına izalasyon yapabilirsiniz. Bu alanların çatılarını estetik bir şekilde tasarlamalı, çatı izalasyonlarını titiz bir şekilde yapmalı ve bahçelerinizin güzelliğini bozmamalısınız. Bahçelerde kullanılan çatı malzemeleri değişkenlik gösterdiği için güneşi geçiren malzemelerden yararlanmak adına, şeffaf renklere sahip poli karbon malzemeleri kullanabilir, yada çatının üzerini estetik bir şekilde kaplamak için flexi galss kullanabilirsiniz. Bu sayede çatınız izole edilmiş olacak, aynı zamanda istediğiniz renk çatı izalasyon malzemesi seçerek hem çatı dekorasyonu yapmış hem de çatı izalasyonu yapmış olursunuz
Çatılar için kullanılan yada tercih edilen izalasyon malzemeleri genel olarak çimento ve asbest içerikli malzemelerdir. Ahşap olarak yapacağınız çatı karkasının üzerini sukes adı verilen malzeme ile baştan sona kadar yapıştırmalısınız. Bu malzeme üzerine ısı izalasyonu için sprey poli üretan malzemesini tek katman olacak, ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde sıkarak tüm çatı üzerini kaplamalısınız. Bu işlemler ile çatınız ısı ve su geçirgenliğine karşı dayanıklı hale gelecektir. Poli üretan yüzeyin üzerini kaliteli kiremitler veya kiremit şeklinde tasarlanmış ve açık havaya uzun yıllar dayanabilen,i bir birlerine kilit sistemi ile oturtulabilen kompozit malzemelerden yapılmış kiremitler ile kaplayarak çatı izalasyonunu tamamlamış olursunuz.
Bahçenize, arsanıza, çiftliğinize, işletmenin etrafına çatısı olan bir yapı yapmayı düşünürseniz, çatı izalasyonu ve çatı türleri için çatı uygulamaları yapan firmaların kataloglarını inceleyebilir, kendi tasarladığınız çatı türünü uygulayabilir, homify çatı örnekleri sayfalarından beğendiğiniz bir çatı modelini olduğu gibi yada revize ederek uygulayabilirsiniz. Yapacağınız çatı uygulamasının izalasyonunu bulunduğunuz bölge göz önüne alınarak yapmalı, yağmurlu günlerde yada çok sıcak havalarda çatılarınızın azizliğine uğramamalısınız. Yapacağınız çatı uygulamasının estetik olmasına, izalasyonun estetik görünümü bozmamasına dikkat etmelisiniz.
Bahçenizde bulunan bir kulübenin veya evinizin bahçeye bakan kısmı olan varendanızın çatısını yaparken ahşap kullanmak istiyorsanız ahşap örtü olarak kullanacağınız levhaların altına strafor içerikli yalıtım malzemesi olan poli üretanın katı hale getirilmiş olan yalıtım malzemelerini yerleştirmeli, bu levhaları ısı yardımıyla bir biri ile birleştirmelisiniz. Bu sayede çatınızı ısıya ve suya karşı izole etmiş olursunuz. Resimdeki gibi bir birine yakın renkler seçmeniz halinde renk bütünlüğü sağlayarak muhteşem görsellikte bir çatı sahibi olabilirsiniz.
Çatınızın kış köşesi kullanılacak bir alanda olması nedeniyle soğuk havalara karşı güneşi geçirmesini istiyorsanız yapacağınız işlem cam çatılar tercih etmek yada şeffaf renklerde yapılan poli karbon levhaları kullanmaktır. Ahşap malzeme kullanarak yapılmış olan çatı çerçevesinin ve karkasının üzerini poli karbon veya cam levhalar ile kaplayarak istediğiniz bir izole edilmiş şeffaf çatı sahibi olabilirsiniz. Benzer bir uygulama yapmak isterseniz resimdeki gibi bir çatı uygulaması yapabilirsiniz.
Evinizin çatısını tuğladan yada kiremitten yapmak istiyorsanız örnek resimdeki gibi çatı uygulaması örneği yapabilirsiniz. Ahşap veya çelik konsturksüyon olarak yapılmış olan çatı iskeleti üzerine su yalıtım malzemesi olan izocamı sererek ısı ile bir biri üzerine yapıştırın. Sonrasında uzunluğunu kendinizin belirleyeceği pişirme sürelerine göre sertlikleri değişken olan tuğlaları veya kiremitleri düzenli bir şekilde dizerek su yalıtımı sağladığınız bir çatı izalasyonu yapmış olursunuz.
Evinizşn veya varendanızın çatısında tuğla yerine daha estetik bir malzeme kullanmak isteyenlerdenseniz resimde yer alan örnek çatı uygulamasını kendi evinizin çatısında uygulayabilirsiniz. Ahşap çatı iskeletinin yine ahşap levhalar ile çatı üzerine serilmesi ile bir çatı oluşur. Bu çatı üzerine siyah renkte su yalıtımı sağlayan izo camı sererek su yalıtımı yapmış olursunuz. Son olarak çatı da tuğlaların olduğu bir görünü verilmiş su geçirmez ve ısıya dayanıklı bir malzeme olan çatı bezi sererek çatı izolasyonu uygulamasını bitirmiş olursunuz. Tuğla kullanmadan tuğla görünümü vereceğiniz bir çatı sahibi olabilirsiniz.
Çatınızın estetik bir görünümü olmasını ve tuğla ile örülmesini,i istiyorsanız resimdeki gibi bir çatı uygulaması yapabilirsiniz. Çatı malzemesi olarak ağaç, ahşap yada çelik malzeme kullanabilirsiniz. yapacağınız konstrüksiyon sonrasında çatı üzerini ağaç levhalar ile kaplamalı ve sonrasında çatı izalasyonu için izocam ve üzerine su kes malzemesini sererek çatınızı hem suya karşı hem de ısıya karşı izole edersiniz. Son olarak dekoratif olması için kare kiremitleri kullanarak çatınızı tamamlamış olursunuz.
Varenda çatıları için tercih edilen panel sandiviç veya trapezler ile hem su yalıtımı hem ısı yalıtımı hem de çatı dekorasyonu yapabilirsiniz. Bu sayede bir malzeme kullanarak üç işlemi bir den yapmış olacak ve çok ekonomik bir çatı dekorasyonu yapmış olacaksınız. Örnek resimde yer alan çatı uygulamasının benzerini yapabilirsiniz.
Bahçenize veya havuz kenarına çatısı olan bir varenda yapmak isterseniz resimdeki gibi tuğla trapezden yapılmış olan bir çatı malzemesi kullanarak hem izalasyon yapmış olursunuz hem de çatı malzemesi olarak kullanabilirsiniz.
Çatı uygulamasını sadece ahşaptan yapabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi tamamen ahşap içeren bir çatı için yapmanız gereken dayanıklı çam ağacını tedarik etmek ve reçine ile poli üretan karışımı olan yalıtım malzemesi ile ahşap aralarını doldurmanız gereklidir.
Varendanızın yalıtımını yapmak için resimdeki gibi çift tuğla şeklinde olan tuğla trapezlerini kullanabilirsiniz. Bu sayede hem ekonomik hem de estetik bir varenda çatısına sahip olursunuz. Trapez rengine kişiliğinize ve zevkinize göre karar vermelisiniz.
Flexi glass malzemesini kullanarak resimdeki gibi bir çatı izalasyonu yapabilirsiniz. Flexi glass malzemesi hem ince, hem şeffaf, hem de ucuz bir malzemedir. 12 metre kare ölçülerinde levhalar halinde satıldığından çatı uygulaması yapabileceğiniz bir çatı yalıtım malzemesidir.