Mutfağınızda yenileme yaparken kopya çekebileceğiniz 11 harika örnek

Mutfaklar, banyolarla bereber bir evin en çabuk yıpranan ve belli aralıklarla yenilenmediği takdirde durumu hızla kötüleşen bölümleridir. Bulaşık ve yemek gibi gıda içerikli faaliyetler ve nemin bolca bulunması mutfakların hızlı yıpranmasına sebep olan başlıca unsurlardır. Ve doğal olarak bundan kaçınmak da pek mümkün değildir. Bu yüzden mutfağınızda muhteşem bir dekorasyon yapsanız ve kullanacağınız bütün malzemeleri en iyisinden seçseniz bile beş ila on yıl içinde bir tadilata ihtiyaç duyması kaçınılmaz olacaktır. Bu elbette ciddi bir masraf kalemi olabilir. Ama bir de iyi tarafından bakmaya çalışın. Mutfağınızda yapacağınız yenileme size tarz, renk ve yerleşim değişikliği için de fırsat verecektir. Böylece mutfağınızı çok daha güzel ve güncel bir hale getirebilir, içinde çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Geçmişte pek çok mutfağın, hatta belki de hemen her mutfağın temel malzemesi ahşaptı ve mutfakta bulunan pek çok şey ahşaptan üretiliyordu. Zamanla yeni malzemelerin ortaya çıkmasıyla ahşap eski önemini yitirdi. Bugünse hem estetik değeri hem de sağlamlığı yüzünden ahşaba hızlı bir geri dönüş var. Siz de bu trende katılmak istiyorsanız ahşap ağırlıklı bir mutfak tasarlamayı düşünebilirsiniz.
Mutfak dolaplarının neredeyse tamamı aynalarla kaplanmış olan bu modern ve iddialı mutfak tasarımı, geniş salonların parçası olan açık mutfaklar için harika bir örnek teşkil ediyor.
Ev dekorasyonunda geniş yüzeylerde görmeye pek alışkın olmadığımız bir renktir kırmızı. Doğru yerde kullanmak ve diğer dekorasyon unsurlarıyla uydurabilmek de oldukça zordur. Ancak burada olduğu gibi bu işin üstesinden gelebilirseniz müthiş bir sonuç elde edebilirsiniz.
Metal yüzeylerin ağırlıkta olduğu mutfaklar genellikle endüstriyel tarzdaki tasarımlarda sıkça görülüyor. Ancak buradaki örnekte endüstriyel bir tasarım çizgisi izlenmemiş olmasına karşın metal yüzeylerin başarıyla ve çok şık bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bizce sonuç gayet şık.
Mutfağınızda ihtiyacınız olmayan gereksiz dolaplara ve aksesuarlara yer vermek pek mantıklı değildir. Çünkü her gereksiz eşya bir süre sonra size temizlik ve bakım yükü olarak ekstra maliyet yaratacaktır. Bunun yerine ihtiyacınız olan alanı kullanıp geriye kalan alanı pozitif boşluk olarak değerlendirebilir ve ferah bir ortam yaratabilirsiniz.
Turuncu gibi güçlü ve iddialı bir rengi mutfağınızda kullanmak pek iyi bir fikir gibi görünmeyebilir. Ancak doğru bir tasarımla olağan üstü güzellikte ve komşularınızı kıskandıracak kadar şık bir sonuç da elde edebilirsiniz.
Mermer de tıpkı ahşap gibi eski şaşaalı günlerine geri dönmeye başladı bugünlerde. Uzunca bir süredir yerini granit türü doğal taşlara bırakan mermer, farklı türleriyle birlikte yeniden mutfaklarda görülüyor. Siyah mermer ise en iddialı ve gösterişli mermer türlerinden biri. Doğru kombinasyonlarla çok güzel sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Mutfak pencerelerinizi mutfak dekorasyonundan bağımsız bir unsur olarak düşünmeyin. Pencerelerinizi ve onların dolayımıyla da manzaranızı mutfağınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.
Mutfak duvarlarınızın birini bütünüyle metal ve diğerlerini de ahşap bir yüzeyle kaplamak biraz zor bir iş gibi görünebilir. Ama aslında öyle değil. Yüzey kaplama teknolojileri büyük ölçüde çeşitlendi ve ucuzladı. İhtiyacınıza uygun olanı seçip rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Rustik tarzdan hoşlananlar için epeyce eski ve müthiş bir dokuya sahip ahşapların yeni nesil yüksek kaliteli ahşap mutfak mobilyalarıyla birlikte kullanıldığı bu türden bir mutfak çok iyi bir seçim olabilir.
Bu büyüklükte bir mermer tezgâhı evime nasıl sokabilirim diye düşünebilirsiniz. Ve bu da gayet geçerli bir kaygı. Fakat bunu başarabileceğiniz bir eviniz varsa, biraz pahalı da olsa bu seçeneği değerlendirmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu dev boyutlardaki tezgâh tek başına evinizin değerini yüzde 50 oranında arttırabilecek kadar iddialı bir parça.