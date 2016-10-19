Dışı sade, içi şeker gibi 8 ev

Dış görünüş veya mimari bir yapıdan söz ediyorsak dışarıdan görünüş elbette önemlidir. Sonuçta kişi herhangi bir şeyle ya da herhangi bir insanla ilgili ilk fikrini daima dış görünüşe bakarak edinir. Buna karşın dış görünüş her zaman için içeride neler olup bittiğini ele vermez. Bazı insanlar ya da bazı şeyler doğallığında böyledir, kimileri ise bunu bilinçli olarak yapar ve ketum bir tutum takınırlar. Bu yazımızın konusu olan dış görünüşü sade ve belki de kimilerine göre sıradan sayılabilecek evlerin ortak özelliği ise iç mekânlarının dıştaki sade görüntüye karşın bir hayli hareketli ve canlı olmaları. Birbirinden farklı tarzlara sahip bu yapıların dışarıdan görünüşleri her ne kadar sade olsa da, üzerine düşünülmemiş veya özensiz dış cephelere sahip oldukları anlamına gelmiyor bu. Bilakis, bu sadelik kimi zaman bölgedeki diğer evler arasında göze batmamak ve uyum sağlamak için, kimi zamansa misafirlere içeride hoş bir sürpriz yapmak için özellikle tercih edilmiş. Ve bu sadeliğin içinde hiç şüphesiz rafine bir şıklık da kendine yeteri kadar yer bulabiliyor.