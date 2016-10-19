Dışı sade, içi şeker gibi 8 ev

Dış görünüş veya mimari bir yapıdan söz ediyorsak dışarıdan görünüş elbette önemlidir. Sonuçta kişi herhangi bir şeyle ya da herhangi bir insanla ilgili ilk fikrini daima dış görünüşe bakarak edinir. Buna karşın dış görünüş her zaman için içeride neler olup bittiğini ele vermez. Bazı insanlar ya da bazı şeyler doğallığında böyledir, kimileri ise bunu bilinçli olarak yapar ve ketum bir tutum takınırlar. Bu yazımızın konusu olan dış görünüşü sade ve belki de kimilerine göre sıradan sayılabilecek evlerin ortak özelliği ise iç mekânlarının dıştaki sade görüntüye karşın bir hayli hareketli ve canlı olmaları. Birbirinden farklı tarzlara sahip bu yapıların dışarıdan görünüşleri her ne kadar sade olsa da, üzerine düşünülmemiş veya özensiz dış cephelere sahip oldukları anlamına gelmiyor bu. Bilakis, bu sadelik kimi zaman bölgedeki diğer evler arasında göze batmamak ve uyum sağlamak için, kimi zamansa misafirlere içeride hoş bir sürpriz yapmak için özellikle tercih edilmiş. Ve bu sadeliğin içinde hiç şüphesiz rafine bir şıklık da kendine yeteri kadar yer bulabiliyor.
Düz bir çatıya sahip olan bu tek katlı yapı, kapı ve pencere yerleşimi ve sokaktaki konumu ile adeta küçük bir çocuğun çizdiği mutlu ev resminden fırlamış gibi görünüyor. Bu sade görüntünün altında ciddi bir kalite ve ince bir zevk olduğunu anlamak içinse pencere ve kapıdaki ahşap işçiliğine bakmak bile yeterli. Sakin, huzurlu, uyumlu ve sade bir güzellik. Kapıdan girdiğiniz anda ise bambaşka bir dünya sizi karşılıyor.
Dışarıdan bakıldığında kendi halinde ve iddiasız görünen bu iki katlı ev, aslında oldukça şık ve gösterişli bir dekorasyona sahip. Özellikle çevresindeki binalara kıyasla oldukça sade görünen yapının dış cephesine hareket katan tek unsur, binayu üç sütun olarak düşündüğünüzde üçüncü sütun sayılacak bölümdeki koyu renkli çıkıntı. Bunun dışında tamamen yalın ve kendi halinde bir dış cephe.
Sıradan bir ev ya da villanın sahip olamayacağı kadar geniş bir oturum alanına sahip olan ve geleneksel taş mimarisinin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan bu yapı, dış cephesinde yalnızca vişne çürüğü rengine çalan kırmızı panjurlarıyla dikkat çekiyor. İçeride ise ahşap ve doğal taşın mükemmel bir şekilde buluştuğu harika bir dekorasyon konuklarını bekliyor.
Özellikle şehir merkezlerinde veya şehir merkezlerine yakın bölgelerdeki müstakil tarzdaki yapıların dışarıdan kendilerini ele vermeyen bir üslupla inşa edilmelerinin oldukça geçerli bir sebebi var. Bu da aslında en basit haliyle mahremiyet ihtiyacıdır. Bu yüzden evlerin dış cepheleri içlerine dair çok fikir vermez ve mümkün mertebe yüksek duvarlarla bahçeler de meraklı gözlerden korunmaya çalışılır.
Geleneksel taş mimarisinin modern betonarme yapı teknikleriyle bir araya gelmesinin oldukça şık bir örneğini sergileyen bu iki kardeş yapı, dışarıdan bakıldığında cadde üzerinde bulunan sıradan iki bina gibi görünmelerine karşın arka cephelerinde ve iç mekânlarında oldukça hareketli ve canlı bir tarzı saklıyorlar.
Dış cehpesinde içeride neler olup bittiğiyle ilgili pek az ipucu taşıyan bu büyük taş yapı da yine bahçesinde ve iç mekânlarında dışarıdaki sadeliği dumura uğratacak nitelikte şeker gibi bir dekorasyona sahip.
Caddeye bakan bölümlerinde çok az sayıda pencere kullanılan ve garaj kapısı da dahil olmak üzere bütün boşlukları normal zamanlarda tamamen kapalı duran bu büyük şehir villası, adeta modern tekniklerle inşa edilmiş ve bulunduğu köşe parseli savunan bir kale gibi görünüyor.
Çatısında ve garaj kapısı gibi çeşitli noktalarında sıkça görülmeyen bir renk olan koyu grinin tercih edildiği bu tek katlı villa ise dış cephesindeki ilgi çekme görevini daha ziyade bahçe peyzajına terk etmiş gibi görünüyor. Evin kendisi fazla iddialı ve gösterişli olmasa da bahçe düzenlemesi gerçekten görülmeye değer. İç mekânda ise roller elbette tam tersine dönüyor.