Kendi tasarımını kendin yap: Shabby Chic

Shabby chic olarak adlandırılan tasarım tarzında genel olarak ya eski eşyalar seçilmekte, ya da yeni mobilyalar özellikle eskitilerek kullanılmakta. Bir süredir trend olan bu tarz öyle görünüyor ki bir süre daha popülaritesini kaybetmeyecek. Söylediğimiz gibi eski mobilyaların tercih edildiği tarzın diğer özellikleri arasında pastel renkleri kullanması, çiçek desenleri ve feminen kumaşları tercih etmesi ve genelde duvarlarda beyaz rengi seçmesi yer alıyor. Shabby chic tarzının avantajlarından biri de evinize dekore etmek için bir servet harcamak zorunda kalmamanız yer alıyor. Biraz yaratıcılıkla çok düşük maliyetle harika mekanlar yaratabilirsiniz. Bugünlerde eski mobilyaları bit pazarlarında çok ucuz fiyatlarla bulmanız mümkün. Sonrası ise sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Ev yapımı baskılı kumaşlar bu trendin değişilmez unsurlarından. Çiçekli perdeler ve desenli dekoratif yastık kılıfları yapmanıza yardım edecek bir çok desen fikrini internette bulmak mümkün.

Kendi tasarımını kendin yap anlayışı yoğun hayat rutini ve iş temposu dolayısıyla çoğu kişi için mümkün olamıyor. Ama bunun da bir çaresi var. Ev yapımı gibi görünen antika mobilyalar bulmak imkansız değil. Biz de eski görünümlü kaliteli mobilyaları seçip bu yazıda sizin beğeninize sunduk. Eminiz bu örnekler shabby chic tarzında bir koleksiyon yaratıp, çok az çabayla evinizi dönüştürmenize yardımcı olacaktır.