Kendi tasarımını kendin yap: Shabby Chic

Shabby chic olarak adlandırılan tasarım tarzında genel olarak ya eski eşyalar seçilmekte, ya da yeni mobilyalar özellikle eskitilerek kullanılmakta. Bir süredir trend olan bu tarz öyle görünüyor ki bir süre daha popülaritesini kaybetmeyecek. Söylediğimiz gibi eski mobilyaların tercih edildiği tarzın diğer özellikleri arasında pastel renkleri kullanması, çiçek desenleri ve feminen kumaşları tercih etmesi ve genelde duvarlarda beyaz rengi seçmesi yer alıyor. Shabby chic tarzının avantajlarından biri de evinize dekore etmek için bir servet harcamak zorunda kalmamanız yer alıyor. Biraz yaratıcılıkla çok düşük maliyetle harika mekanlar yaratabilirsiniz. Bugünlerde eski mobilyaları bit pazarlarında çok ucuz fiyatlarla bulmanız mümkün. Sonrası ise sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Ev yapımı baskılı kumaşlar bu trendin değişilmez unsurlarından. Çiçekli perdeler ve desenli dekoratif yastık kılıfları yapmanıza yardım edecek bir çok desen fikrini internette bulmak mümkün.
Kendi tasarımını kendin yap anlayışı yoğun hayat rutini ve iş temposu dolayısıyla çoğu kişi için mümkün olamıyor. Ama bunun da bir çaresi var. Ev yapımı gibi görünen antika mobilyalar bulmak imkansız değil. Biz de eski görünümlü kaliteli mobilyaları seçip bu yazıda sizin beğeninize sunduk. Eminiz bu örnekler shabby chic tarzında bir koleksiyon yaratıp, çok az çabayla evinizi dönüştürmenize yardımcı olacaktır.
Bembeyaz duvarların olduğu odaya incelikle dokunmuş çok hoş motiflere sahip halı ve taze çiçekler renk vermiş. Beyaz renkte, eskitilmiş geniş yemek masası ise odanın odak noktasını oluşturuyor. Sandalyeler masayla uyum sağlamakla birlikte odada hiçbir şey tekdüze ve kalıptan çıkmış gibi görünmüyor. Birkaç küçük mobilyayla oda gerçek bir karaktere kavuşmuş ve İngiliz zevkini yansıtmayı başarmış.
Odanın tasarımında imzası bulunan Orchid Furniture firması tasarım süresince çeşitli antika mobilya dükkanı ve mobilya imalatçısıyla birlikte çalışmış. Arka planda yer alan çekmeceli masada bu dükkanlara yapılan ziyaretler sırasında bulunmuş.
Bu harika gül desenli perdeler Cabbages and Roses markası tarafından yaratılmış. Bizce övgüyü bir hayli hak ediyorlar. Shabby chic sevenler perdeden yastığa eski moda koleksiyonlara iyice göz gezdirmeli. Görüldüğü gibi bu odada perdeler dışında her şey beyaz diyebiliriz. Eski mobilyalarla birlikte modern aksesuarlar da kullanmak mümkün. Tıpkı pencerenin yanında duran metalik masa lambası gibi.
Mavi tonlu renkler shabby chic tarzında çok revaçta. Resimdeki gibi bir mavi tonuna boyanmış ahşap bir mobilya bembeyaz duvarların olduğu bir odaya canlılık kazandırabilir. Bu trazda bu resimde gördüğünüz gibi zemin için yer karoları da kullanabilirsiniz. Ama karoları seçerken onların da eski moda olmasına dikkat etmeniz gerek. Açık yeşil ve sarı da bu tarza yakışan renkler. Bu nedenle farklı odalara farklı renkler kullanabilirsiniz. Salonda mavi, holde yeşil, mutfakta da sarıya ne dersiniz? Ama unutmayın ana renkler nötr tonlarda olmalı. Pastel renkler kısıtlı kullanılmalı ki göz alsınlar.
Bu ilginç desenli yastıklar krem rengi bir kanepenin ya da ahşaptan yapılma antika bir sallanan iskemleye karakter kazandırabilir. 60'lı yılların çiçek desenleriyle dengelenen damalı desenler feminen bir etki yaratmaya yetiyor. Yıpratılmış ahşap zeminin üzerine serilmiş eski bir halıyla yakalayacakları uyumu bir düşünsenize. İşte size tamı tamına shabby chic dizaynı yansıtan bir oda.
Bir kez daha belirtmekte fayda var Loaf markası rustik görünümlü mobilya konusunda çok başarılı işler çıkarıyor. Hem kalite hem stil, Londra merkezli tasarım ve perakende satış firması için eşit öneme sahip. Eski Fransız mobilyalarından esinlenerek hazırlanan ’Fransız yatak odası serisi’ ürünleriyle shabby chic tarzınıza uygun yatak odaları yaratabilirsiniz. Yatak ve diğer aksesuarları seçerken de gardırobunuzla uyumlu olmalarına dikkat edin. Yatak örtülerindeyse yine çiçekli ve eski moda desenleri seçmeniz tasarımın bütünlüğü açısından önemli olacaktır.