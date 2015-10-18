Evinize renk katacak ev dekorasyon aksesuarları

Bir evi dekore ederken, takip edebileceğiniz ve izleyebileceğiniz bir çok yol bulunmaktadır. Bu cümleyi biraz daha açıklamak gerekirse, evinizde dekore etmek istediğiniz mekana bağlı olarak başvurabileceğiniz yollar birbirinden farklıdır. Örnek vermek gerekirse, özellikle dış mekan dekorasyonlarında ve spesifik bir örnek olarak bahçe dizaynlarında, kullanabileceğiniz dekoratif araçlar aşağı yukarı bellidir. Örneğin, bahçenizi dekore ederken yardımından faydalanabileceğiniz dekoratif araçların başında bahçe sandalyeleri gelir. Ardından -ki eğer geniş bir bahçeye sahip iseniz- güzel bir bahçe masası sayesinde bahçe dekorasyonunuza can katabilirsiniz. Bundan sonra ise, ahşap bahçe çitleri ve dekoratif bahçe bitkileri ile bahçe dekorasyonunuza son verip, oldukça şık bir bahçeye kavuşabilirsiniz. İşte, tıpkı örneğini verdiğimiz bu bahçe dekorasyonları gibi, evinizin diğer alanlarınızı da dekore ederken farklı farklı yöntemler vardır. Ama neredeyse -bu noktada anlatmak istediğimiz iç-dış dekorasyon ayrımı yapmaksızın- her dekorasyonda kendine bir parça da olsa pay biçen dekoratif ögelerdir de mevcuttur. Evet, tanımından sizin de anlayabileceğiniz gibi dekoratif ev aksesuarlarından bahsediyoruz.

Aksesuar, kelime anlamı olarak, bir bütünün işleyişine tam manası ile katılmayan fakat buna rağmen bu bütüne kendine has bir biçimde fayda sağlayan parça anlamına gelir. Aksesuarların dekorasyonlarda sahip oldukları anlamlar da, kelime anlamına paraleldir. Kimi çevrelerce aksi iddia edilse de -ki bu çevreler aksesuarların, bir dekorasyonun can damarı olduğunu iddia ederler- aksesuarlar, çoğunlukla bir dekorasyonun tamamlayıcı ögeleridir. Kelime anlamlarına uygun olarak, dekorasyonun tamamen şekillenmesinde etkin rol oynamazlar. Fakat, varlıklarıyla yarattıkları etki, dekorasyonun tüm havasını değiştirme gücüne sahiptir. İşte, biz bugün sizlere özellikle oturma odalarını baz alarak, aksesuarlardan ve bu aksesuarların dekorasyonda yer edinmek için ne tür çabalar sarf ettiğinden bahsedeceğiz.

Büyük bir hevesle başladığınız oturma odası dekorasyonunuzu büyük ölçüde tamamladınız ve oturma odanıza kazandırmak istediğiniz görünümü büyük ölçüde kazandırdınız diyelim. Fakat, görünüştü birtakım eksiklikler seziyorsunuz, tıpkı bir çorbanın tadındaki o minik lezzet eksikliği gibi… İşte, bu noktada, oturma odanızın şık bir hal almasını sağlayacak yegane çare dekoratif ev aksesuarlarıdır. Çözümü bilmenize rağmen bu aksesuarları uygularken ne tür önlemler almanız gerektiğini merak mı ediyorsunuz ? O halde, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Evinizde, özellikle kapalı alanlarda, kullanacağınız ev dekorasyon aksesuarlarını seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç basit nokta bulunmakta. Bunlardan ilki, aksesuar tanımınızı genişletmeniz gerektiği. Aksesuar demek, yalnızca heykeller, biblolar, vazolar demek değildir. Yüklendiği görev büyük ya da küçük ne olursa olsun, dekorasyonunuzun görünümüne en ufak katkıda bulunan her öge aslında bir aksesuardır. Gelelim ikinci maddeye… Aksesuarların yalnızca estetik bir kaygı ile değil, aynı zamanda kişisel zevklerinizi, dekoratif anlayışınızı ve ilgi alanlarınızı, yani kısaca ruhunuzu, dekorasyonunuza yansıtmanın bir yolu olarak da kullanılabileceğini fark edin. Yani kişiliğinize, ilgi alanlarınıza, dekoratif anlayışınıza ve zevklerinize uygun ev dekorasyon aksesuarları seçmeye özen gösterin. Bu sayede, hem dekorasyonunuza kendi kişisel imzanızı atabilir, hem de dekore ettiğiniz mekanı ev olarak daha çok sahiplenebilirsiniz. Gelelim üçüncü ve bir diğer önemli maddemize… Aksesuarlar, bizim bahsettiğimiz konseptte, dekorasyona sonradan dahil olan dekoratif ögeler oldukları için, kimi zaman genel görünüme uyum kazandırma noktasında bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, ev dekorasyon aksesuarlarınızı seçmeden önce, mevcut dekorasyonun genel ayrıntılarına hakim olmanızda fayda var. Bu sayede, dekorasyona uygun biçimde ev dekorasyon aksesuarları seçerek, eğreti bir görüntünün oluşmasının önüne geçmiş olabilirsiniz. Bu yazımızda, ev dekorasyon aksesuarlarını oturma odası bazında değerlendirmeye çalıştık. Eğer, ilham vermesi açısından diğer ev dekorasyon aksesuarları örneklerimizi de görmek isterseniz, oturma odası kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.