Evinize renk katacak ev dekorasyon aksesuarları

Bir evi dekore ederken, takip edebileceğiniz ve izleyebileceğiniz bir çok yol bulunmaktadır. Bu cümleyi biraz daha açıklamak gerekirse, evinizde dekore etmek istediğiniz mekana bağlı olarak başvurabileceğiniz yollar birbirinden farklıdır. Örnek vermek gerekirse, özellikle dış mekan dekorasyonlarında ve spesifik bir örnek olarak bahçe dizaynlarında, kullanabileceğiniz dekoratif araçlar aşağı yukarı bellidir. Örneğin, bahçenizi dekore ederken yardımından faydalanabileceğiniz dekoratif araçların başında bahçe sandalyeleri gelir. Ardından -ki eğer geniş bir bahçeye sahip iseniz- güzel bir bahçe masası sayesinde bahçe dekorasyonunuza can katabilirsiniz. Bundan sonra ise, ahşap bahçe çitleri ve dekoratif bahçe bitkileri ile bahçe dekorasyonunuza son verip, oldukça şık bir bahçeye kavuşabilirsiniz. İşte, tıpkı örneğini verdiğimiz bu bahçe dekorasyonları gibi, evinizin diğer alanlarınızı da dekore ederken farklı farklı yöntemler vardır. Ama neredeyse -bu noktada anlatmak istediğimiz iç-dış dekorasyon ayrımı yapmaksızın- her dekorasyonda kendine bir parça da olsa pay biçen dekoratif ögelerdir de mevcuttur. Evet, tanımından sizin de anlayabileceğiniz gibi dekoratif ev aksesuarlarından bahsediyoruz.
Aksesuar, kelime anlamı olarak, bir bütünün işleyişine tam manası ile katılmayan fakat buna rağmen bu bütüne kendine has bir biçimde fayda sağlayan parça anlamına gelir. Aksesuarların dekorasyonlarda sahip oldukları anlamlar da, kelime anlamına paraleldir. Kimi çevrelerce aksi iddia edilse de -ki bu çevreler aksesuarların, bir dekorasyonun can damarı olduğunu iddia ederler- aksesuarlar, çoğunlukla bir dekorasyonun tamamlayıcı ögeleridir. Kelime anlamlarına uygun olarak, dekorasyonun tamamen şekillenmesinde etkin rol oynamazlar. Fakat, varlıklarıyla yarattıkları etki, dekorasyonun tüm havasını değiştirme gücüne sahiptir. İşte, biz bugün sizlere özellikle oturma odalarını baz alarak, aksesuarlardan ve bu aksesuarların dekorasyonda yer edinmek için ne tür çabalar sarf ettiğinden bahsedeceğiz.
Büyük bir hevesle başladığınız oturma odası dekorasyonunuzu büyük ölçüde tamamladınız ve oturma odanıza kazandırmak istediğiniz görünümü büyük ölçüde kazandırdınız diyelim. Fakat, görünüştü birtakım eksiklikler seziyorsunuz, tıpkı bir çorbanın tadındaki o minik lezzet eksikliği gibi… İşte, bu noktada, oturma odanızın şık bir hal almasını sağlayacak yegane çare dekoratif ev aksesuarlarıdır. Çözümü bilmenize rağmen bu aksesuarları uygularken ne tür önlemler almanız gerektiğini merak mı ediyorsunuz ? O halde, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Evinizde, özellikle kapalı alanlarda, kullanacağınız ev dekorasyon aksesuarlarını seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç basit nokta bulunmakta. Bunlardan ilki, aksesuar tanımınızı genişletmeniz gerektiği. Aksesuar demek, yalnızca heykeller, biblolar, vazolar demek değildir. Yüklendiği görev büyük ya da küçük ne olursa olsun, dekorasyonunuzun görünümüne en ufak katkıda bulunan her öge aslında bir aksesuardır. Gelelim ikinci maddeye… Aksesuarların yalnızca estetik bir kaygı ile değil, aynı zamanda kişisel zevklerinizi, dekoratif anlayışınızı ve ilgi alanlarınızı, yani kısaca ruhunuzu, dekorasyonunuza yansıtmanın bir yolu olarak da kullanılabileceğini fark edin. Yani kişiliğinize, ilgi alanlarınıza, dekoratif anlayışınıza ve zevklerinize uygun ev dekorasyon aksesuarları seçmeye özen gösterin. Bu sayede, hem dekorasyonunuza kendi kişisel imzanızı atabilir, hem de dekore ettiğiniz mekanı ev olarak daha çok sahiplenebilirsiniz. Gelelim üçüncü ve bir diğer önemli maddemize… Aksesuarlar, bizim bahsettiğimiz konseptte, dekorasyona sonradan dahil olan dekoratif ögeler oldukları için, kimi zaman genel görünüme uyum kazandırma noktasında bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte bu sebepten ötürü, ev dekorasyon aksesuarlarınızı seçmeden önce, mevcut dekorasyonun genel ayrıntılarına hakim olmanızda fayda var. Bu sayede, dekorasyona uygun biçimde ev dekorasyon aksesuarları seçerek, eğreti bir görüntünün oluşmasının önüne geçmiş olabilirsiniz. Bu yazımızda, ev dekorasyon aksesuarlarını oturma odası bazında değerlendirmeye çalıştık. Eğer, ilham vermesi açısından diğer ev dekorasyon aksesuarları örneklerimizi de görmek isterseniz, oturma odası kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.
Dekore edilecek mekan oturma odası olunca, ev dekorasyon aksesuarları arasında mobilyalar da kendine yer bulur. İşlevsel yanlarının yanı sıra özellikle estetik bir kaygı ile kullanılan bu mobilyaların başında şüphesiz orta sehpalar gelir. Özellikle odanın merkezi konumunda bulundukları için de, orta sehpa seçimi özenle yapılmalıdır. Bu örnekte ise, yaratıcı bir fikir neticesinde oluşmuş, kağnı şeklinde bir orta sehpa görebilirsiniz.
Ev dekorasyon aksesuarları konusunda, yazımızın başından beri sizleri daha geniş biçimde düşünmeye davet etmeye çalışıyoruz. Bu sayede aksesuar tanımınızı genişleterek, dekorasyonunuza yeni bir pencereden bakabilirsiniz. Ev dekorasyon aksesuarları konusunda, yardımına başvurabileceğiniz bir diğer araç ise avizelerdir. Özellikle ışıkla olan dansları çoğu zaman göz kamaştırıcı bir görüntüye sahiptir. Stabrawa dekorasyon firması imzalı bu örneğimizde ise, oldukça şık bir avizeye şahitlik edebilirsiniz.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, evinizi dekore ederken faydalanabileceğiniz birçok dekoratif öge bulunmaktadır. Fayanslar da bu ev dekorasyon aksesuarlarından biridir. Özellikle son yıllarda fayans endüstrisinin hızla gelişmesi, evinizde kullanabileceğiniz fayans çeşitliliğini de oldukça arttırmıştır. Bu örnekte ise, zeminde tercih edilen sarı ve açık yeşil karışımı bir renge sahip olan fayansların odaya nasıl renkli bir hava kattığını siz de görebilirsiniz.
Oturma odanızı dekore ederken, özellikle de dekorasyonun getirdiği yorgunluk ve stresle beraber birtakım şeyleri unutabilirsiniz. Unutulma potansiyeline sahip olan bu konulardan biri de, duvar dekorasyonudur. Kimi okurlarımız duvarlarının çıplak olmasından ya da duvarlarda renkli duvar kağıtlarına yer vermekten hoşlanır. Eğer siz bu iki gruptan da değil iseniz, bu örnekteki gibi renkli portrelere ve çerçevelere yer vererek oldukça renkli bir görüntü sağlayabilirsiniz.
Oturma odanızı dekore ederken yardımından faydalanabileceğiniz bir diğer dekoratif araç ise hiç şüphesiz ki TV üniteleridir. Yalnız TV üniteleri değil, bu ünitelerinde üzerinde ve kenarında bir takım ev dekorasyon aksesuarlarına yer vererek oturma odanızı ya da salonunuzu oldukça şık bir hale getirebilirsiniz. Bu örnekte ise, özellikle sol taraftaki cam aksesuarlar oldukça ilgi çekici bir konumda.
Kitaplar, ruhu beslemesi ve karakterinize katkıda bulunması açısından insanın büyük bir dostudur. Kitapların insana sağladığı faydalar bununla sınırlı değildir. Kimi zaman da kitaplarınızı ve kitaplarınıza ev sahipliği yapan kitaplığınızı bir ev dekorasyon aksesuarı olarak kullanabilirsiniz. Ahşaptan yapılmış olan kitaplıklar, özellikler doğal biçimde dekore edilmiş olan mekanlar için güzel bir alternatif olacaktır.
Avizeler, yalnızca aydınlatma sisteminizin bir parçası değildirler. Aksine, özellikle son yıllarda salonlarda ve oturma odalarında kullanabileceğiniz avize sayısı giderek artmaktadır. Bu durum da ortaya, her bakımdan detaylarla bezenmiş şık avizelerin karşınıza çıkmasına sebebiyet vermekte. Bu örnekte ise, elmas taşlı bir avize görebilirsiniz. Bu elmas taşların özellikle ışıkla birleştiğinde ortaya çıkmasına imkan vereceği görüntü, inanılmaz olacaktır.
Kimi zaman da sadeliğin aksine, her yerinden başka bir aksesuar çıkan ve her detayı ile daha da göz kamaştırıcı hale gelen bir dekorasyona yer vermek isteyebilirsiniz oturma odanızda. Eğer bu tarz dizaynlardan hoşlanan bir okurumuz iseniz, bu örnek tam da size göre. Duvardaki renkli aksesuarların, dekorasyonun genel görünümüne hakim olduğu bu dizayn, renkli dekorasyonlardan hoşlanan okularımız için de hoş bir alternatif.
Doğaldan, doğallıktan ve doğal olan her şeyden hoşlanan ve mümkün mertebe evinde bu tarz dizaynları tercih etmeye çalışan okurlarımıza, bu örneği dikkatli incelemelerini tavsiye ediyoruz. Rac Arquitetura'ya ait bu dekorasyon, baştan aşağı her şeyiyle doğallığın izlerini taşıyor. Ahşap kullanımının yoğun olarak göze çarptığı bu dizaynda, ışıklı tavan pervaneleri de bir diğer hoş ayrıntı.
Modern tarz, bahçe,banyo, salon, oturma odası, mutfak ve daha aklınıza gelebilecek bir çok yerde, yani neredeyse hemen hemen her yerde, etkisini gösterebilme potansiyeline sahip olan bir tarzdır. Metalin ve gerçek üstü çizgilerin oldukça yoğun olduğu bu tarza uygun biçimde dizayn edilen dekorasyonlarda, oldukça ilginç görüntülerle karşılaşılabilir. ABCdesign imzalı bu dekorasyonda ise, bir sokak lambasına ve maddenin moleküler yapısına benzeyen bir avizeye rastlamak mümkün.