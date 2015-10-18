Dekoratif ev aksesuarları için alternatif örnekler

Ev dekorasyonlar genel olarak mobil seçimi olarak düşünülse de dekorasyonların tamamlayıcı unsuru olan aksesuarlardır. Siz aksesuarlarınızı dikkatli bir biçimde seçmezseniz, oturma odanızda , salonunuzda, mutfağınızda, yatak odanızda oda içine uygun bir aksesuar dekorasyonu yapmazsanız, yapacağınız tüm dekorasyon uyumsuz ve kötü olacak, mobilyalar kendi içinde aksesuarlar kendi içinde iki farklı duracaktır. Bu nedenle evinize, odalarınıza uygun bir dekorasyon için aksesuarlarınız dikkatli seçmeyi ve özenle yerleştirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Aksesuarlar evimizin içinde bulunan, dikkat çekmeyen ancak odalarımıza estetik, zariflik ve şıklık kazandıran süsler, kitaplıklar, abajurlar, aydınlatma armatürleri,sarkıtma süsler ve lambalar, renkli mumlar, oyuncaklar, hayvan figürleri, orman süslemeleri, dekoratif orta masalar, perdeler, tavan süslemeleri, duvarlar için tablolar, resimler, çerçeveler, boynuz süsleri gibi dekorasyonların tamamlayıcı unsurlarıdır. Bu aksesuarların bir kısmını dekorasyon ana unsuru olurken bazı dekorasyonlarda ( bebek odası gibi ) tamamlayıcı unsurlar olmaktadır.

Ev dekorasyonları evlerimizi daha estetik ve daha zarif göstermesi, yaşadığımız mekanların güzelleşmesi ve içimize sinmesi için, geçirdiğimiz zamanların daha keyifli ve daha mutlu olması için, evlerimizin daha yaşanılabilir olması için yapılır. Dekorasyonla yapılırken yapılan mekanların mobilya seçiminden, yer döşemelerine, perde seçiminden duvar renklerine, aydınlatmalarında, kapı süslemelerine kadar her detay düşünülür. Bütün detayların düşünülmesi ve uygulanması ile dekorasyon yapılır. Ana öğeler olan mobilya, halı ve perde seçimlerinden sonra odaların türüne göre aksesuar seçimleri ve aksesuar dekorasyonları yapılır. Aksesuar dekorasyonları odaların daha şık ve daha estetik olmasını sağlarken odalara canlılık kazandırır. Aksesuar dekorasyonunun bu denli önemli ve özel olmasından dolayı özel aksesuar rafları, aksesuar kitaplıkları, çift katlı cam orta masalar, tv üniteleri gibi aksesuarların sergileneceği alanlar tasarlanmıştır.

Aksesuar dekorasyonu yaparken tavandan sarkıtılacak aksesuarların sarkıtma boylarını iyi ayarlamak ve farklı boylarda kısa aralıklarla yapmak enfes sarkıtmalara sahip olmanızı sağlayacaktır. Duvar rafları tercih ettiğinizde geniş basamaktan dar basamağa doğru üçlü duvar rafları halinde aksesuar yerleri yapmanız aksesuarlarınızın daha estetik olmasını sağlayacaktır. Duvara asacağınız tablolar veya resimlerin duvar renklerine uyumlu olması ve duvar ölçüleri ile oranlı olması duvarınızın çok daha zarif olmasını sağlayacaktır. Aile bireylerinin resimlerini çerçevelere koyarak ağaç yada çiçek şeklinde duvara çizeceğiniz desenlerin uç kısımlarına asmanız salonunuzun veya holün çok şık bir aksesuar süslemesi ile dekorasyona can katmasını sağlar. Evinizde canlılık ve doğallık kazandırmak için yeşil ve canlı bitkileri uygun yerlerde kullanabilir, uzun yıllık ağaçları büyük ve renkli saksıların içine yerleştirerek salonlarınızın çeşitli yerlerine koyabilirsiniz. Küçük saksılara ekeceğiniz otsu bitkileri kitaplıklar ile birlikte dekore ederek salonlarınıza farklılık ve doğallık kazandırabilirsiniz. Kitaplıkları salonlarınızda oturma odalarınızda kullanarak hem odalarınızın daha dekoratif olmasını sağlar hem de odalarınızın daha toplu olmasını sağlamış olursunuz.

Aksesuar dekorasyonu yaparken eşya fazlalığı olmamasına dikkat etmelisiniz. Duvarlarınızın tamamını resimlerle, tablolarla veya resim çerçeveleri ile doldurmamalı, dekorasyonu ideal oranda tablo resim ve çerçeve kullanarak yapmalısınız. Salon içinde kullanacağınız sarkıtma aksesuarlarıını uygun boyutlarda seçmeli yeterli sayıda seçerek tavanda aksesuar doluluğu olmasına engel olmalısınız. Yer döşemelerini göz önünde bulundurup aydınlatma ile yapacağınız aksesuar dekorasyonunun ışık şiddetini ayarlamalı ve oluşacak göz alıcı parlaklığı engelleyerek göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz.