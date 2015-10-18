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Dekoratif ev aksesuarları için alternatif örnekler

ümit atdağ ümit atdağ
KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Akdeniz Oturma Odası
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Ev dekorasyonlar genel olarak mobil seçimi olarak düşünülse de dekorasyonların tamamlayıcı unsuru olan aksesuarlardır. Siz aksesuarlarınızı dikkatli bir biçimde seçmezseniz, oturma odanızda , salonunuzda, mutfağınızda, yatak odanızda oda içine uygun bir aksesuar dekorasyonu yapmazsanız, yapacağınız tüm dekorasyon uyumsuz ve kötü olacak, mobilyalar kendi içinde aksesuarlar kendi içinde iki farklı  duracaktır. Bu nedenle evinize, odalarınıza uygun bir dekorasyon için aksesuarlarınız dikkatli seçmeyi ve özenle yerleştirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Aksesuarlar evimizin içinde bulunan, dikkat çekmeyen ancak odalarımıza estetik, zariflik ve şıklık kazandıran süsler, kitaplıklar, abajurlar, aydınlatma armatürleri,sarkıtma süsler ve lambalar, renkli mumlar, oyuncaklar, hayvan figürleri, orman süslemeleri,  dekoratif orta masalar, perdeler, tavan süslemeleri, duvarlar için tablolar, resimler, çerçeveler, boynuz süsleri gibi dekorasyonların tamamlayıcı unsurlarıdır. Bu aksesuarların bir kısmını dekorasyon ana unsuru olurken bazı dekorasyonlarda ( bebek odası gibi ) tamamlayıcı unsurlar olmaktadır.

Ev dekorasyonları evlerimizi daha estetik ve daha zarif göstermesi, yaşadığımız mekanların güzelleşmesi ve içimize sinmesi için, geçirdiğimiz zamanların daha keyifli ve daha mutlu olması için, evlerimizin daha yaşanılabilir olması için yapılır. Dekorasyonla yapılırken yapılan mekanların mobilya seçiminden, yer döşemelerine, perde seçiminden duvar renklerine, aydınlatmalarında, kapı süslemelerine kadar her detay düşünülür. Bütün detayların düşünülmesi ve uygulanması ile dekorasyon yapılır. Ana öğeler olan mobilya, halı ve perde seçimlerinden sonra odaların türüne göre aksesuar seçimleri ve aksesuar dekorasyonları yapılır. Aksesuar dekorasyonları odaların daha şık ve daha estetik olmasını sağlarken odalara canlılık kazandırır.  Aksesuar dekorasyonunun bu denli önemli ve özel olmasından dolayı özel aksesuar rafları, aksesuar kitaplıkları, çift katlı cam orta masalar, tv üniteleri gibi aksesuarların sergileneceği alanlar tasarlanmıştır.

Aksesuar dekorasyonu yaparken tavandan sarkıtılacak aksesuarların sarkıtma boylarını iyi ayarlamak ve farklı boylarda kısa aralıklarla yapmak enfes sarkıtmalara sahip olmanızı sağlayacaktır. Duvar rafları tercih ettiğinizde geniş basamaktan dar basamağa doğru üçlü duvar rafları halinde aksesuar yerleri yapmanız aksesuarlarınızın daha estetik olmasını sağlayacaktır. Duvara asacağınız tablolar veya resimlerin duvar renklerine uyumlu olması ve duvar ölçüleri ile oranlı olması duvarınızın çok daha zarif olmasını sağlayacaktır. Aile bireylerinin resimlerini çerçevelere koyarak ağaç yada çiçek şeklinde duvara çizeceğiniz desenlerin uç kısımlarına asmanız salonunuzun veya holün çok şık bir aksesuar süslemesi ile dekorasyona can katmasını sağlar. Evinizde canlılık ve doğallık kazandırmak için yeşil ve canlı bitkileri uygun yerlerde kullanabilir, uzun yıllık ağaçları büyük ve renkli saksıların içine yerleştirerek salonlarınızın çeşitli yerlerine koyabilirsiniz. Küçük saksılara ekeceğiniz otsu bitkileri kitaplıklar ile birlikte dekore ederek salonlarınıza farklılık ve doğallık kazandırabilirsiniz. Kitaplıkları salonlarınızda oturma odalarınızda kullanarak hem odalarınızın daha dekoratif olmasını sağlar hem de odalarınızın daha toplu olmasını sağlamış olursunuz.

Aksesuar dekorasyonu yaparken eşya fazlalığı olmamasına dikkat etmelisiniz. Duvarlarınızın tamamını resimlerle, tablolarla veya resim çerçeveleri ile doldurmamalı, dekorasyonu ideal oranda tablo resim ve çerçeve kullanarak yapmalısınız. Salon içinde kullanacağınız sarkıtma aksesuarlarıını uygun boyutlarda seçmeli yeterli sayıda seçerek tavanda aksesuar doluluğu olmasına engel olmalısınız. Yer döşemelerini göz önünde bulundurup aydınlatma ile yapacağınız aksesuar dekorasyonunun ışık şiddetini ayarlamalı ve oluşacak göz alıcı parlaklığı engelleyerek göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Çiçek ve aydınlatma aksesuarları

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Oturma Odası
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Evinizde canlılık isteyen ve doğallıktan yana olanlardansanız örnek resimdeki gibi bir aksesuar dekorasyonu yapabilirsiniz. Orta masa üzerine küçük bir canlı çiçek koyup, duvarınıza uygun boyutta bir resim asabilirsiniz. Merdiven basamaklarına çiçekler yerleştirip, tavandan aşağı doğru farklı uzunluklarda aydınlatma armatürleri asarak salonunuzun çok doğal bir aksesuar dekorasyonuna sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Seçeceğiniz mobilya renkleri de canlı olursa aksesuar dekorasyonunuz çok şık olacaktır.

Tablolarla duvar süsleme

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Odanızda, salonunuzda veya holünüzde duvar süslemesi yapmak isterseniz,örnek resimdeki gibi bir duvar süslemesi yapabilirsiniz. Çeşitli büyüklüklerde resim çerçevelerini istediğiniz şekilde dekoratif bir planda duvara asarak duvar süslemesini yapabilirsiniz. Ayrıca salonunuza büyük ve renkli saksılar içine ektiğiniz yıllık odunsu bitkileri resim astığınız duvar alanının sağına ve soluna olacak şekilde yerleştirdiğinizde muhteşem görsellikte duvar süslemesini yapmış olacaksınız. Mobilyalarınızın renklerini de kişiliğinizi yansıtan renklerde tercih ettiğinizde duvar süslemeniz tamamlanmış olur.

Salon aksesuarları

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Akdeniz Oturma Odası
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

Salonunuzu aksesuarlar ile süslemek istediğiniz de örnek resimde yer alan aksesuarların bir kısmını veya tamamını kullanarak zarif bir aksesuar dekorasyonu yapabilirsiniz. Aydınlatma armatürü olarak kuş kafesi şeklinde kullanacağınız aydınlatmanın yanında, duvar nişinin içine iki veya üç tane resim çerçevesi asabilir, orta masanızın üstüne eskitilmiş küçük halılar koyabilir, sandalyelerinizi ahşaptan ve farklı renklere boyanmış halde tercih edebilir, canlı çiçekleri tercih ederek salon süslemelerinizi tamamlayabilirsiniz.

Renklerin dansı

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Oturma odanızda veya salonunuzda mobilyalarınızın renklerini aykırı ve canlı renklerden seçerek aksesuar dekorasyonuna yardımcı olabilirsiniz.Örnek resimdeki gibi mavi ve kırmızı parlak renkleri tercih edip, orta masa üzerine koyacağınız masa süslemelerinizi aynı renklerden seçebilirsiniz. Bu şekilde hem renk bütünlüğünü korumuş hem de aksesuar dekorasyonunu yapmış olursunuz.

Aydınlatma aksesuarları

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior Modern Oturma Odası
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

Odalarınızda aydınlatma armatürlerini kullanarak istediğiniz aksesuar dekorasyonunu yapabilirsiniz. Örek resimde olduğu gibi geniş bir avize tercih edip avize taşları sayesinde estetik bir aydınlatma sağlayabilirsiniz. Vitrin olarak kullandığınız alanlarda led aydınlatma kullanarak resimdeki gibi şık bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.Aydınlatmaların yanında orta masa aksesuarlarının etrafına farklı boylarda mumlar koyarak hem aydınlatma dekorasyonunu hem de aksesuar dekorasyonunu sağlamış olursunuz.

Perde seçimleri

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Modern Oturma Odası
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Evlerinize seeceğiniz perdelerde aksesuar dekorasyonu yapabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi canlı yaz renklerine sahip ve rengarenk bir perde tercih edip, mobilyalarınızı benzer renklerde seçerek  dekorasyon yapabilirsiniz. Orta asa olarak perdelerinizle aynı kumaştan  puf minderini kullanmanız ve küçük sehpaların üzerine ahşaptan yapılma süslemeleri eklediğinizde çok zarif bir aksesuar dekorasyonu yapmış olursunuz.

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Kitaplıklar

서재를 거실로, 거실을 서재로, 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Modern Oturma Odası
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Salonlarınıza veya odalarınıza niş kitaplıklar yapabilir ve bu kitaplıklarınızı tavandan aydınlatarak aksesuar dekorasyonunu yapmış olursunuz. Kitaplıkların içine istediğiniz süslemeleri koyarak hem kitaplık olarak hem de süğs kitaplığı olarak kullanıp  aydınlatma ile estetik bir aksesuar dekorasyonuna imza atmış olursunuz.Ray spotları tavana asarak odanın her yerinin eşit derece aydınlanmasını sağlayarak aydınlatma ile dekorasyonu tamamlamış olursunuz.

Aksesuarların dansı

homify Endüstriyel Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Geniş bir salonunuz varsa resimdeki gibi bir aksesuar süslemesi yapabilirsiniz. Duvarın belirli bölümlerine resim tablolarınız asabilr, belirli bölümlerine hayvan boynuzlarını koyabilir, kalan alanları da aydınlatma armatürleri ile süsleyebilirsiniz.Orta masa seçimini tarzınıza uygun bir şekilde yaparak orta masa süslemesinde aksesuarları kullanabilirsiniz.

Duvar aksesuarları

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage Eklektik Oturma Odası
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

Duvarlarınızı süslemek için resimdeki gibi aynaları kullanabilir,  küçük aksesuarlarla aynaları destekleyebilirsiniz. Çerçeveler ve resim tabloları ile duvarınızı renklendirebilir,  orta masa ve yer halısını duvar aksesuarları ile aynı renklerde seçerek aksesuar dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.

Orta masa ve çiçeklerle süsleme

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Oturma Odası
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Salonunuzda orta masa üzerine koyacağınız süslemelerle canlı çiçekleri bir arada kullanarak aksesuar dekorasyonunuzu tamamlamış olursunuz. Bu dekorasyonla salonlarınıza zariflik kazandırmış olursunuz.

Duvar rafları

Modern Beach House, New York Eisner Design Modern Oturma Odası
Eisner Design

Modern Beach House, New York

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

Salonunuzda hoş bir şömine varsa şömine üzeri süslemesi olarak farklı aksesuarlar kullanabilir, şömine bacası üzerine duvar rafları yaparak biblolarınızı, süs aksesuarlarınızı koyabilirsiniz.

Bambootec , Bambootec Bambootec Modern Bahçe
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

Painéis verticais, A Varanda Floricultura e Paisagismo A Varanda Floricultura e Paisagismo Modern Balkon, Veranda & Teras
A Varanda Floricultura e Paisagismo

A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
A Varanda Floricultura e Paisagismo
Ön cephede muhteşem dönüşüm
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