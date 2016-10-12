Herkesin hoşuna gidecek 27 beyaz mutfak fotoğrafı

Son zamanlarda mutfaklarda canlı renkleri kullanmak moda olsa da bir klasik olarak beyaz mutfaklar her daim asil ve dikkat çekicidir. Mutfağın tamamını beyaz renklerden seçmek monoton bir hava oluşturabilir ama tavan, zemin ya da duvarda uygulanacak beyaz renk yahut mobilya ve aksesuarlarla sağlanacak beyaz etkisi mutfaklarda iç açıcı bir atmosfer oluşturmak için alabileceğiniz en basit önlem.

Biz de mutfakta beyazı sevenlere fikir ve ilham vermesi için farklı tarzlara sahip beyaz mutfaklardan bir derleme hazırladık.