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Herkesin hoşuna gidecek 27 beyaz mutfak fotoğrafı

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Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Mutfak
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Son zamanlarda mutfaklarda canlı renkleri kullanmak moda olsa da bir klasik olarak beyaz mutfaklar her daim asil ve dikkat çekicidir. Mutfağın tamamını beyaz renklerden seçmek monoton bir hava oluşturabilir ama tavan, zemin ya da duvarda uygulanacak beyaz renk yahut mobilya ve aksesuarlarla sağlanacak beyaz etkisi mutfaklarda iç açıcı bir atmosfer oluşturmak için alabileceğiniz en basit önlem. 

Biz de mutfakta beyazı sevenlere fikir ve ilham vermesi için farklı tarzlara sahip beyaz mutfaklardan bir derleme hazırladık.

1. Doğru ışıklandırmayla küçük bir mutfak harika hale geliyor

COZINHA MODERNA, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Modern Mutfak Metal Metalik/Gümüş
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

2. Granit tezgahla ahşap yüzeyleri kombine edebilirsiniz

Apartamento Brooklin - São Paulo, Luni Arquitetura Luni Arquitetura Modern Mutfak
Luni Arquitetura

Luni Arquitetura
Luni Arquitetura
Luni Arquitetura

3. Mermerle beyaza boyanmış ahşap dolapların uyumu dikkat çekici

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Modern Mutfak
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

4. Cesur bir mutfak için kavisleri yer verin

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Mutfak
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

5.Minimalist ve sade tercih ediyorsanız dolap ve çekmecelerde kulp kullanmayın

Cocinas en blanco. Una decisión acertada, Cocinasconestilo.net Cocinasconestilo.net Minimalist Mutfak
Cocinasconestilo.net

Cocinasconestilo.net
Cocinasconestilo.net
Cocinasconestilo.net

6. Siyah yüzeyiyle son derece sofistike ve asil görünümlü bir mutfak adası

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Mutfak
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

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7. Küçük mutfaklarda mutlaka açık renkleri tercih edin

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Eklektik Mutfak Beyaz
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

8. Modern bir mutfağı daha samimi hale getirmek için ahşap kullanın

Residência Jardim Pernambuco - Leblon, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura Modern Mutfak Ahşap Bej
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

9. Mutfak adası yaptıramıyorsanız büyük, vintage bir masayı bu işlevle kullanın

Rear Extension, Oakman Oakman Modern Yemek Odası
Oakman

Rear Extension

Oakman
Oakman
Oakman

10. Beyazın saflığını buradaki gibi tavanda da kullanabilirsiniz

A cottage of two halves, Forest Eyes Photography Forest Eyes Photography Kırsal Mutfak
Forest Eyes Photography

A cottage of two halves

Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography

11. Beyaz mutfaklarda paslanma çelik beyaz eşyalar çok iyi durur

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Minimalist Mutfak
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

12. Mutfağınızdaki her şey beyaz olmak zorunda değil, krem tonlarıyla kombinasyon yapabilirsiniz

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Eklektik Mutfak Beyaz
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

13. Siyah-beyaz zemin mutfağın geri kalanıyla kusursuz uyum sağlıyor

Atico Lleida, adela cabré adela cabré Modern Mutfak
adela cabré

adela cabré
adela cabré
adela cabré

14. Beyazı doğal ve toprak tonlarıyla yumuşatabilirsiniz

Contemporary take on a French Country Kitchen At No 19 Eklektik Mutfak
At No 19

Contemporary take on a French Country Kitchen

At No 19
At No 19
At No 19

15. Monotonluğu önlemenin yollarından biri de tezgah arkası desenleri

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

16. Herkesi konuşturacak bir mutfak için sıradışı bir tasarım arayın

MR & MRS SHEPHERD'S KITCHEN Diane Berry Kitchens Modern Mutfak
Diane Berry Kitchens

MR & MRS SHEPHERD'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

17. Pratik bir fikir olarak tezgah ya da masa altını bu şekilde kullanabilirsiniz

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Mutfak
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

18. Eski çekmecelerinizi boyayıp mutfağınıza müthiş bir hava katın

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Mutfak
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

19. Kontrast oluşturacak ektsra bir renkle beyaz mutfağı monotonluktan kurtarabilirsiniz

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS Modern Mutfak
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

20. Mutfağınız soğuk bir havaya sahipse ahiap sandalye ya da masa şart

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Mutfak
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

21. Unutmayın, illa her evde tüm duvarlar dolapla kaplı olacak diye bir şart yok

Cocina en blanco, Trestrastos Trestrastos Modern Mutfak
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

22. Açık mutfağı salondan ayırmak için farklı zemin kaplamaları kullanın

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Endüstriyel Mutfak
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

23. Hem dolap, hem duvarlar beyazsa, aralara kontrast yaratacak renkler atın

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living MutfakDolap & Raflar
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

24. İnce uzun mutfaklarda ferah bir görünüm açısından beyaz elzem

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ Minimalist Mutfak
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

25. Yapışkanlarla ve başka duvar süsleriyle beyaz bir duvarı eğlenceli hale getirin

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory Minimalist Mutfak
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

26. Beyaz ağırlıklı bir mutfakta gümüş rengi uyumu bozmadan asalet katar

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Modern Mutfak
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

27. Rustik bir mutfak düzeninde de beyazı kullanabilirsiniz

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Rustik Mutfak
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Mutfağını yenilemek isteyenler için Türkiye'den 5 tadilat fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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