Ahşabın hakim olduğu şık bir daire

Modern tasarım dünyasında ahşabın farklı şekillerde kullanıldığını sıkça görüyoruz. Bu dayanıklı ve kolay işlenebilen malzeme, evin farklı bölümlerinde, farklı eşyalarda kullanılarak ortaya göz alıcı sonuçlar çıkabiliyor. Bugün tanıtacağımız evde de bu çizgide bir kullanımla, çarpıcı bir görünüm elde edilmiş.
Dicle Hökenek Architecture firmasının uzmanlarının elinden çıkan bu tasarımda, klasik tasarım çizgisinin ağır bastığını görüyoruz. Evin canlanması ve hareketlenmesi de işte bu ahşap aksesuarlara bırakılmış. Kullanışlı, şık ve göz alıcı bir tasarım görmek istiyorsanız bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
Evin tasarımında en çok dikkat çeken şey eski tip tuğla görünümlü duvar kaplaması oluyor. Klasik ahşap yer döşemesiyle de uyum gösteren bu tasarım, sıcak ve pastel bir hava yayarak evin her alanında samimi bir ortam yakalanmasını kolaylaştırıyor.
Mutfakta bu tasarımı çok sade bir şekilde hareketlendiren göz alıcı bir mutfak tasarımı yapılmış. Beyaz mutfak dolapları ve ada tezgah, yemek yaparken kendinizi rahat hissetmenizi sağlıyor. Çok geniş olmasa da akıllıca bir yerleşimle mutfağın fonksiyonelliği artırılmış. Ahşap şıklığı mutfak takımıyla da sınırlı kalmamış. İşlenmemiş görünümlü, cilalanmış masa da hem yemek masası, hem de ek bir tezgah olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.
Mutfağın hemen yanındaki bölümde de tasarım bütünlüğünün devam ettiği, şık bir oturma alanı tasarlanmış. Köşeye yerleştirilen füme rengi L koltuk takımı, bölüme hakim oluyor. Ahşap ağırlığındaki mutfaktan sonra bu bölümde koyu tonlar kullanılarak mobilyalarla göz alıcı bir görünüm yakalanmış.
Odanın mutfaktan ayrıldığı kemer bölümünde de şık bir beyaz tonu kullanılmış. Bu tasarımla da duvarlarda da hareketli bir hava yakalanmış. Odanın girişindeki siyah renkli metal kapı da tasarıma farklı bir görünüm katıyor.
Oturma bölümünden ilerlediğimizde karşımıza şık bir yemek odası çıkıyor. Evin bu bölümünde siyah rengin hakim olduğu, sade mobilyalarla asil bir görünüm yakalanmış. Beyaz duvarlarla ve açık ahşap renkli yer döşemesiyle kontrast yaratan bu yemek takımı, sade şekline rağmen göz alıcı bir uyum yansıtıyor. Tavandan sarkan şamdan görünümlü avize de yemek takımıyla uyum gösteriyor. Ayrıca masanın etrafına dizilen sandalyeler de modern tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar.
Evin yatak odası bölümlerinde de ahşabın ağırlığını görüyoruz. Ancak bu bölümde tuğlalı duvar kaplaması beyaza boyanarak yekpare bir görünüm elde edilmiş. Soldaki duvarı da boydan boya kaplayan gardrop, kullanışlı bir yatak odası tasarımı vaat ediyor. Ahşap yer kaplamasıyla uyum gösterme işi de yatak tasarımına kalıyor. Gerek başlığı, gerekse örtüsüyle bu yatak harmoni içinde odada boy gösteriyor. Farklı renklerin ağırlıklı olduğu yatak örtüsü, samimi bir hava yaratıyor.
Evin bir diğer oturma odasında son derece geniş ve kullanışlı bir kitaplık yer alıyor. Bu kitaplık da beklediğimiz gibi ahşaptan yapılmış. Farklı boyutlardaki rafları ve kapaklı bölmeleriyle duvar boyunca uzanan kitaplık, odayı derli toplu göstermeye yardımcı oluyor. Böylesi bir kitaplık hemen hemen her evde kendine kullanım alanı bulabilecek cinste bir tasarıma sahip.
Banyo tasarımında birbiriyle kontrast yaratan iki rengin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Beyaz renkli, ahşap mutfak takımı, pencere çerçevesiyle de uyum sağlamış. Koyu lacivert tonundaki fayansların kapladığı duvar da odanın kontrastlı havasını pekiştiriyor. Lavabonun üstünde durduğu ahşap kaide ise banyonun da ahşap kullanımından geri kalmamasını sağlıyor.