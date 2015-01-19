Ahşabın hakim olduğu şık bir daire

Modern tasarım dünyasında ahşabın farklı şekillerde kullanıldığını sıkça görüyoruz. Bu dayanıklı ve kolay işlenebilen malzeme, evin farklı bölümlerinde, farklı eşyalarda kullanılarak ortaya göz alıcı sonuçlar çıkabiliyor. Bugün tanıtacağımız evde de bu çizgide bir kullanımla, çarpıcı bir görünüm elde edilmiş.

Dicle Hökenek Architecture firmasının uzmanlarının elinden çıkan bu tasarımda, klasik tasarım çizgisinin ağır bastığını görüyoruz. Evin canlanması ve hareketlenmesi de işte bu ahşap aksesuarlara bırakılmış. Kullanışlı, şık ve göz alıcı bir tasarım görmek istiyorsanız bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın.