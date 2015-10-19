Yıllara meydan okuyan tasarım: çestır koltuk

Bazı tasarımlar yıllar geçse de vazgeçilmez olarak kalır ve her dönemde tercih edilirler. Çestır, chester olarak da anılan ve orijinal adıyla chesterfield koltuklar da tasarlandığı günden yaklaşık iki asırlık geçmesine rağmen dekorasyonda sıklıkla tercih edilen ve güncelliğini yitirmeyen koltuk tasarımlarından. İlk olarak İngiltere'de deri olarak üretilen çestır koltuklar İngiliz stilini yansıtan konforlu koltukların başında gelir. Formuna baktığımız zaman kolçaklarıyla sırtlık kısmının aynı yükseklikte ve kapitoneli olması en belirgin özelliklerinin başında gelir. Günümüzde bu tasarımın orijinal formundan yola çıkılarak farklı kumaş türlerini, farklı kolçak ve ayak tasarımlarını yansıtan modellerinin üretildiği görülmektedir. Bu derlemede günümüzdeki modelleriyle farklılaşan çestır koltukları da ekledik. Çestır koltuklar orijinal deri tasarımıyla dekorasyonda genellikle tek olarak kullanılırlar. Bunun nedenleri arasında özellikle evlerde çeştır koltukları takım olarak kullanmanın mekanı ağırlaştırması gösterilebilir. Bununla birlikte oturma odanızda bulunan diğer koltukların dokusu ve tasarımlarıyla uyum sağlayabilecek bir model olması da tek olarak kullanılmasının sebeplerinden tabi ki. Rahatlığı ve mekana katacağı etkiyle yıllardır vazgeçilmeyen çestır koltuklar sizin yaşam alanınıza da değer katacak.