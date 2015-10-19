Yıllara meydan okuyan tasarım: çestır koltuk

Bazı tasarımlar yıllar geçse de vazgeçilmez olarak kalır ve her dönemde tercih edilirler. Çestır, chester olarak da anılan ve orijinal adıyla chesterfield koltuklar da tasarlandığı günden yaklaşık iki asırlık geçmesine rağmen dekorasyonda sıklıkla tercih edilen ve güncelliğini yitirmeyen koltuk tasarımlarından. İlk olarak İngiltere'de deri olarak üretilen çestır koltuklar İngiliz stilini yansıtan konforlu koltukların başında gelir. Formuna baktığımız zaman kolçaklarıyla sırtlık kısmının aynı yükseklikte ve kapitoneli olması en belirgin özelliklerinin başında gelir. Günümüzde bu tasarımın orijinal formundan yola çıkılarak farklı kumaş türlerini, farklı kolçak ve ayak tasarımlarını yansıtan modellerinin üretildiği görülmektedir. Bu derlemede günümüzdeki modelleriyle farklılaşan çestır koltukları da ekledik. Çestır koltuklar orijinal deri tasarımıyla dekorasyonda genellikle tek olarak kullanılırlar. Bunun nedenleri arasında özellikle evlerde çeştır koltukları takım olarak kullanmanın mekanı ağırlaştırması gösterilebilir. Bununla birlikte oturma odanızda bulunan diğer koltukların dokusu ve tasarımlarıyla uyum sağlayabilecek bir model olması da tek olarak kullanılmasının sebeplerinden tabi ki. Rahatlığı ve mekana katacağı etkiyle yıllardır vazgeçilmeyen çestır koltuklar sizin yaşam alanınıza da değer katacak.
Çestır koltukların günümüz salon dekorasyonlarında genellikle tek olarak kullanımından ve bu asırlık tasarımların evdeki diğer mobilyalarla ne kadar uyum sağladığından bahsetmiştik. Bu salon dekorasyonunda da renkli kanepe ve tekli koltuklarla çestır koltuğun uyumu göze çarpıyor. Bu uyumu sağlayan detaylara bir göz atarsak; renkli kanepenin çestır koltuğun formuna benzer bir forma sahip olmasını en önemli detaylardan biri olarak gösterebiliriz. Karşılıklı olarak konumlandırılan koltuklar mekana bütünlük katıyor. Bununla birlikte yemek masasında kullanılan tekli koltuklardaki kapitoneler de çestır koltukla bütünleşen detaylardan. Gördüğünüz gibi modern formdaki renkli kanepe ile orijinal tasarımını koruyan çestır koltuk ne kadar etkili.
Salonunuzun dekorasyonunda klasik stillerde mobilyalarla dekore etmek istiyorsanız değişmeyen bir klasik olarak çestır koltuklar da bu dekorasyon içinde yer almalı. Örnekteki salonda duvarda hat örnekleri ve peyzaj resimlerinin yanı sıra sehpalar, abajurlar ve tekli koltuklar klasik stili yansıtmakta. Bitkisel formları yansıtan desenlere sahip klasik berjerler ve püsküllü kanepenin yanında klasik görünümüyle çestır koltuk bütünlük sağlıyor. Çestır koltukların en çok tercih edilen koltuklardan biri olması, farklı stilde dekore edilmiş mekanlarda oranın bir parçasına dönüşmesidir. Bu salondaki eşyalar da adeta bir takım havasını yansıtıyor.
Günümüzde çestır koltukların formları dönüştürülerek tasarımlara yenilikler katılıyor. Bu salonda kullanılan model de bu yeniliklerin görünür olduğu bir tanesi. Koltuğun ön kısmı kolçaklarla bütünleşen düz bir alan olarak bırakılmış. Tabi ki bu koltuğu klasik modelden ayıran en önemli şey deri kullanılmaması ve beyaz bir kumaş tercih edilmesi. Özgün modelin ip uçlarını veren kapitoneler tasarımda yerini koruyor. Çestır koltukların farklı versiyonlarının üretilmesi bu modeli benimseyenlere dekorasyonda yeni olanaklar da sağlıyor. Bu salonda beyaz bir takım kullanılırken çestır model bir koltuk da bu takımın bir parçası olarak yerini alabiliyor.
Klasik stile sahip bu salon uçucu tonlar sayesinde romantik bir atmosfere dönüşüyor. Üçlü koltuğun yanı sıra koltuğun karşısındaki ikili koltuklar da çestır koltuğu anımsatan formlara sahip. Üçlü koltuk klasik çestır modele göre daha keskin köşelere sahip. Bu durum da diğer dairesel formdaki tekli koltuklarla daha iyi bir ilişki kurmasını sağlıyor. Dekorasyon yaparken hep aynı biçimlere sahip formlar yerine bu tür dengeler kurmanız mekanın sıkıcı görünmemesini sağlar. Bu örnekteki mobilyaları bir takım olarak algılamamızı sağlayan farklı formda da olsa temelde vintage stilin çerçevesinde mobilyaların yer alması.
Salonunuzun dekorasyonunda venge ya da koyu ceviz renklerini kullanarak ağırlığı olan bir mekan oluşturabilirsiniz. Bu dekorasyonda açık koyu kontrastının da kullanılmasıyla mobilyaların görünürlüğü daha artıyor. Bu alana baktığımızda çestır koltuk hemen dikkat çekiyor. İstanbul firması olan Ahmet Türkmen Mobilya ve Dekorasyon bu tür klasik stiller üzerine hayal ettiğinizden fazlasını bulabileceğiniz profesyonellerden. Çestır koltuğun ahşap aksamlı tekli koltuklarla kombin edilmesi de klasik mobilyalarla modern stile göz kırpıyor. Siz de geniş salonunuzda böylesi şık mobilyalarla konforun keyfini sürebilirsiniz.
Çestır koltukların bilindik çizgisinin dışına çıkan örnek fotoğraftaki tasarım, çalışma odaları ya da bekleme odaları için ideal bir seçenek olarak aklınızda bulunabilir. Örnek çestır koltuk aynı zamanda kolsuz ve mindersiz olarak tasarlanarak modern stilin demirbaşları arasına girmeye aday. Zamanın nasıl geçeceğini unutacağınız son derece konforlu bir koltuk örneği olan bu tasarım, klasik çestırlardaki gibi oturma alanı düz bırakılarak tasarlanmamış. Düğmeli bir oturma alanı seçilmiş olan koltuk, aynı zamanda ahşap ön ve arka ayakları farklı stilde seçilerek hem klasik çizgiyi hem de modern çizgiyi içinde barındırıyor. Kaplamasının rengi ve dokusu tamamen sizlerin zevkine göre uygulanabilecek koltuk farklı oturma gruplarıyla birlikte de kullanılabilir.
Klasik çalışma odası dekorasyonlarından biri olan örnek fotoğraftaki tasarım, en çok da çestır koltukların ve mobilyaların uyumuyla göz dolduruyor. Genel olarak renk seçiminde kahverengi ve siyah birlikteliği uygulanan bu çalışma odası, duvardan duvara kütüphanesinden tutun da ahşap masaya kadar son derce titiz bir uyum gözetilerek tasarlanmış. Aynı cins ahşap kullanılan odanın tüm mobilyaları birbirini karşılayan ve gözümüzü dinlendiren bir yapıya sahip. Siyah deri çestır koltuklar iki adet tekli ve bir ikili koltuğun kompoze edilmesiyle mekanın merkezine yerleştirilmiş. Duvar kağıdı olarak kullanılan desen Burberry gibi bir klasikle çözümlenerek mekanın renkleriyle ve yapısıyla ciddi bir bütünlük oluşturmuş.
Çestır koltukların farklı stildeki dekorasyonlarla ne kadar uyum sağladığını gösteren bir örnek daha. Endüstriyel estetiğin imgelerini barındıran bu örnekte ahşap, metal ve deri gibi doğal yüzeylerin ahengi dikkat çekiyor. Çestır koltukların orijinal tasarımlarında bulunan kahverengi tonları içinde en rahat ve samimi duran tonu bu olsa gerek. Ahşabın rengiyle koltuğun kurduğu ilişki mekanın bütünsel tonunu belirliyor. Tipografik imajlar, metal konstrüksiyonlu sehpa, metal aksamlı aydınlatma elemanları, açık raf sistemleri rahatlığa önem veren kişilerin tarzını yansıtan cinsten.
Çestır koltukların formundan yola çıkılarak üretilen bir çok tasarım mevcut. Bu örnekte köşe takım olarak gördüğümüz mobilya aslında klasik çestır modelin biçimsel özelliklerini neredeyse birebir barındırıyor. Özellikle çestır gibi meraklısı için vazgeçilmez olan bu koltukların tasarımlarında bu tür farklılıkların ortaya konması dekorasyonda daha esnek davranabilmeyi getiriyor. Neden çestır modelinde bir köşe koltuğunuz olmasın? Bununla birlikte deri kullanmak istemiyorsanız veya daha ekonomik olsun istiyorsanız farklı renk alternatifleri bulabileceğiniz bu kumaş kaplama modelleri tercih edebilirsiniz.
Modern bir çestır koltuk versiyonu olan bu tasarım mekanın genel yumuşak tonlarına canlılık katan rengiyle dikkat çekiyor. Geniş ve tek parçadan oluşan oturma kısmı yaşam alanınızdaki konforu arttırırken güzel mavi tonuyla enerjinize enerji katacak.
Çestır koltuklarla ilgili daha fazla seçenek için Salon mobilyalarının en havalısı chester koltuk modelleri başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.