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Mutlaka görmeniz gereken 7 rustik mutfak

Homify Homify
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Rustik Mutfak
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Minimal ve modern mutfakların suni görüntüsünden sıkılıp, dekorasyonlarda natürel öge arayışına girenlerin ilk tercihi rustik stil oluyor. Doğal ürünlerin ve antik tasarımların modernize edilerek kullanıldığı rustik stilin en belirgin özelliği rahat ve konforlu alanlar yaratmaya öncelik vermesidir. Rustik stilde her eşyanın ham, işlenmemiş, doğal ve rahat olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda klasik ve antik izler taşıyan motiflere de yer verir. Rustik stil bu yapısıyla kırsal stili andırsa da aralarında belirgin farklılıklar vardır. Bu stili daha yakından tanımanız için, Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel 7 rustik mutfak dekorasyonu derledik. Eğer siz de mutfağınızda bir stil değişikliğine gidecekseniz bu önerilere göz atmadan yeni eşya alışverişine çıkmayın çünkü bu stilde eski eşyaları değerlendirmenin yollarını da bulabilirsiniz.

İster müstakil, bahçeli evde yaşayın isterseniz şehrin göbeğinde bir apartman dairesinde, rustik stil ile kendinizi yüzyıllar öncesinin Amerikan evlerinde bulabilirsiniz. Son yıllarda ülkemizde de çok popüler olan stilin en sık kullanıldığı ülkeler Amerika, İngiltere ve Almanya'dır. Country evlerinin rahatlığını, İskandinav evlerinin ferahlığını ve modern dekorasyonun yenilikçi çözümlerini bu stilde bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca eskitme mobilyalar, kaplatma koltuklar, zımparalanmış sandalye ve tabureler, bitki ya da ağaç kökenli aksesuarlar bu stilde çok önemli bir yere sahip, dolayısıyla ekonomik yollarla dekorasyonu güçlendirme imkanı da stilin avantajları arasında. Gelin bu muhteşem örnek tasarımlarla rustik stili daha yakından inceleyelim.

Masif ağaç malzeme başrolde

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Rustik bir mutfak dekorasyonu yapmaya karar verdiyseniz mutfak tezgahınız için kararsızlık yaşamazsınız çünkü en güçlü alternatifiniz masif ağaç olacaktır. Şık görüntüsü, doğal ve sağlıklı yapısıyla masif tezgahlar yalnızca rustik stilin değil hemen her stilin gözde malzemesi olabiliyor. Modern ahşap evlerde sıklıkla kullanılan masif tezgahlar giderek popülerleşen bir ürün. Şık mutfağıyla modern bir ahşap ev görmek isterseniz Göl kenarındaki sıradışı, ahşap ev başlıklı yazımızda bulabilirsiniz. 

Ana ögeler taş ve tuğla

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Rustik dekorasyon yapmaya niyetliyseniz ana ögelerinizin taş ve tuğla gibi doğal malzemeler olacağını bilmeniz gerekiyor. Tuğla ve taş duvar kaplamaları, güçlü bir izolasyon özelliğine ve kolay yıpranmayan sağlam bir yapıya sahip olduklarından son derece kullanışlıdırlar. Görüntü olarak da stilin özelliğini tamamlayacaklarından mutfak dekorasyonunuza taş ve tuğla duvar kaplamaları ile başlayabilirsiniz. Duvar ve zemin kaplamaları hakkında daha detaylı bilgilere ihtiyacınız varsa döşeme ustalarına danışabilirsiniz.   

Bakır aksesuar ve gereçler

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Rustik Mutfak
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Rustik dekorasyonda eski ve demode olduğu düşünülen mutfak gereçlerinin hepsini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Annelerinizden kalan işlemeli porselenler, eski bakıp kaplar, çinko tencereler, hasır sepetler ve tahta kaşıklar rustik dekorasyonunuzu zenginleştirecek ögelerdir. Eski oldukları için kullanmadığınız ama atmaya da kıyamadığınız ne kadar mutfak eşyası varsa bu stilde değerlendirmeniz mümkün.  

Seramik zemin

Vivienda en Mayu Sumaj, Abitar arquitectura Abitar arquitectura Rustik Mutfak
Abitar arquitectura

Abitar arquitectura
Abitar arquitectura
Abitar arquitectura

Seramik ve karoların rustik stilde önemli bir yeri var. Zemin döşemesinde ya da tezgah üzeri veya arkasında desenli karo ve seramikler kullanarak rustik stili güçlendirebilirsiniz. Desenli meksika seramiklerini bardak altı olarak kullanabilir ve masanızın üzerinde dekoratif bir görüntü oluşturabilirsiniz.  

Geleneksel yöntemler

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura Rustik Mutfak
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

Taş fırın, kuzine soba gibi geleneksel ısınma ve pişirme yöntemleri rustik mutfaklarda sıkça kullanılır. Eğer siz de geleneksel yöntemlerle hazırlanan yemeklerin tadını başka yerde bulamayacağınıza inanıyorsanız rustik mutfağınıza bu tarz yöntemler uygulayabilirsiniz.

Tekstil ürünlerinde çiçekli desenler

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Rustik stilde kullanılan tekstil ürünlerinde genelde doğal ve dokulu kumaşlar tercih edilir. Kumaş türünün yanı sıra desenlere ve yumuşak renklere yer verilir. Çiçek bahçesi gibi bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız rustik dekorasyon tam size göre olabilir çünkü küçük çiçek desenleri ve hafif tonlar rustik kumaşlar için en aranan özellikler.  

Endüstriyel kombinasyonlar

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Rustik Mutfak
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Rustik stil mutfaklarda doğal bir görüntü sağlamak önemli olsa da konforlu ve fonksiyonel kullanım alanları oluşturmak daha önemli bir unsurdur. Bu nedenle stilde endüstriyel kombinasyonlara da sık sık rastlayabilirsiniz. Kaliteli yapıları ve fonksiyonel tasarımları ile öne çıkan endüstriyel ürünlere rustik stilde her zaman yer vardır. 

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