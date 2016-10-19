Mutlaka görmeniz gereken 7 rustik mutfak

Minimal ve modern mutfakların suni görüntüsünden sıkılıp, dekorasyonlarda natürel öge arayışına girenlerin ilk tercihi rustik stil oluyor. Doğal ürünlerin ve antik tasarımların modernize edilerek kullanıldığı rustik stilin en belirgin özelliği rahat ve konforlu alanlar yaratmaya öncelik vermesidir. Rustik stilde her eşyanın ham, işlenmemiş, doğal ve rahat olmasına özen gösterilir. Aynı zamanda klasik ve antik izler taşıyan motiflere de yer verir. Rustik stil bu yapısıyla kırsal stili andırsa da aralarında belirgin farklılıklar vardır. Bu stili daha yakından tanımanız için, Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel 7 rustik mutfak dekorasyonu derledik. Eğer siz de mutfağınızda bir stil değişikliğine gidecekseniz bu önerilere göz atmadan yeni eşya alışverişine çıkmayın çünkü bu stilde eski eşyaları değerlendirmenin yollarını da bulabilirsiniz.

İster müstakil, bahçeli evde yaşayın isterseniz şehrin göbeğinde bir apartman dairesinde, rustik stil ile kendinizi yüzyıllar öncesinin Amerikan evlerinde bulabilirsiniz. Son yıllarda ülkemizde de çok popüler olan stilin en sık kullanıldığı ülkeler Amerika, İngiltere ve Almanya'dır. Country evlerinin rahatlığını, İskandinav evlerinin ferahlığını ve modern dekorasyonun yenilikçi çözümlerini bu stilde bir arada bulabilirsiniz. Ayrıca eskitme mobilyalar, kaplatma koltuklar, zımparalanmış sandalye ve tabureler, bitki ya da ağaç kökenli aksesuarlar bu stilde çok önemli bir yere sahip, dolayısıyla ekonomik yollarla dekorasyonu güçlendirme imkanı da stilin avantajları arasında. Gelin bu muhteşem örnek tasarımlarla rustik stili daha yakından inceleyelim.