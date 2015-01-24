En şık yemek masası modelleri – 2

Yemek yapmanın ve yemenin günlük hayatta çok önemli bir yer tuttuğu bir ülkede yaşıyoruz. Yemek davetleri kültürümüzdeki temel sosyalleşme vasıtalarından biri durumunda ve birçok insan yeni bir ev aldığında mutfağına da en az oturma odası kadar özen gösteriyor. Aynı şekilde özen gösterilen ve birçok evin salonunda baş köşeyi işgal eden mobilyalardan biri de elbette yemek masası ve sandalyeleri. Zira yemek masası hem bir bakıma evinizin vitrini gibi olduğu için göze hitap etmeli, hem de kalabalık yemek davetlerinde sizi mahçup etmeyecek kadar rahat ve kullanışlı olmalı.

Geçtiğimiz hafta bu konudaki önerilerimizi sıralamıştık. Bugün de yerli tasarımcıların göz alıcı yemek masası modellerinden başka bir seçkiyle karşınıza çıkıyoruz. Bu seçkiden zevkinize uygun olanı seçmek ise size kalmış.