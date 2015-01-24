En şık yemek masası modelleri – 2

Yemek yapmanın ve yemenin günlük hayatta çok önemli bir yer tuttuğu bir ülkede yaşıyoruz. Yemek davetleri kültürümüzdeki temel sosyalleşme vasıtalarından biri durumunda ve birçok insan yeni bir ev aldığında mutfağına da en az oturma odası kadar özen gösteriyor. Aynı şekilde özen gösterilen ve birçok evin salonunda baş köşeyi işgal eden mobilyalardan biri de elbette yemek masası ve sandalyeleri. Zira yemek masası hem bir bakıma evinizin vitrini gibi olduğu için göze hitap etmeli, hem de kalabalık yemek davetlerinde sizi mahçup etmeyecek kadar rahat ve kullanışlı olmalı.
Geçtiğimiz hafta bu konudaki önerilerimizi sıralamıştık. Bugün de yerli tasarımcıların göz alıcı yemek masası modellerinden başka bir seçkiyle karşınıza çıkıyoruz. Bu seçkiden zevkinize uygun olanı seçmek ise size kalmış.
Paker Mimarlık uzmanlarının elinden çıkan bu yemek odası takımında mermer kaplı bir masa kullanılmış. Futüristik tasarımlı sandalyeler ise bu tasarımı farklı bir boyuta taşıyor. Dayanıklı ve klasik görünüşlü bir malzeme olan mermer, modern bir tasarımda başarıyla kullanılıyor.
Bir Niyazi Özçakar İç Mimarlık çalışması olan bu yemek odası tasarımında koyu renklerin hakimiyetini görüyoruz. Beyaz kaplamalı duvarların aksine abanoz renkli yer kaplamasıyla uyum gösteren yemek masası, oymalı ve ağır görüntüsüyle asil bir hava katıyor. Tavandan sarkan üçlü avize seti de harmoniyi tamamlıyor.
Yemek odalarında keskin hatlı ve minimal tasarımların çok ağırlıklı olmadığını görüyoruz. Ancak bu Gizem Kesten Architecture tasarımında çarpıcı ve modern bir tasarımla şıklık yakalanmış. Metal ayaklı masanın etrafına yine metal ayaklı, siyah oturma bölümlü sandalyeler yerleştirilerek arkadaki vitrinle de harmoni yakalanmış.
Yemek odasının formal havasını pekiştiren bir masa ve sandalye tasarımının kullanıldığı bu Senemoğlu Mimarlık tasarımında, dikkati masanın diğer bölümüne yerleştirilen bank çekiyor. Klasik fayans yer döşemesi ve oymalı masa tasarımını hareketlendiren unsur bu bank oluyor. Masayla uyumlu ve yumuşak hatlı bu bank, yemeklerinizi neşelendirebilecek bir mobilya olarak öne çıkıyor.
Yer döşemesiyle yemek masasının uyum göstermesi yemek odasının şıklığı açısından büyük önem taşıyor. 34 Architects'in elinden çıkan bu yemek odası tasarımında, yer döşemesinde kullanılan desenin bir benzeri yemek masasının yüzeyinde kullanılmış. Koyu kahverengi bu döşeme, beyaz duvar kaplamasıyla da şık bir kontrast yaratıyor. Bu sayede odanın manzarası vurgulanıyor ve ferah bir görünüm elde ediliyor.
Bir sarayın yemek odasını andıran ve Aykuthall Architectural Interiors tasarımı olan bu odada, parlak yemek masası odanın yıldızı oluyor. Kristal avize, oymalı vitrin ve kumaş kaplı devasa sandalyelerle uyum içindeki bu masa, odanın harmonisini pekiştiriyor. Fildişi görünümlü kaplamasıyla şık bir hava yayan bu masa, saraylara layık görüntüyü devam ettiriyor.
Hande Köksal Interiors tasarımı olan bu evin en göz alıcı köşelerinden birine yerleştirilen yemek masası, manzaranın ön plana çıkması için yerleştirilmiş. Koyu mermer yer kaplamasıyla uyum içinde yer alan ahşap masa, siyah sandalyeler ve avizelerle uyum gösteriyor. Bu koyuluğun içinde ferah bir hava yayan manzara, yemek odasını evin en gözde yeri haline getiriyor.
Escapefromsofa'nın elinden çıkan bu yemek odası tasarımı, gündelik kullanıma daha uygun bir görüntü veriyor. Ahşap renki yer döşemesiyle uyum gösteren masa ve sandalye takımı, yerdeki halıyla da harmoni içinde. Arkalıklarında da halının tonuna yakın bir kumaş kaplaması kullanılan bu sandalyeler, rahat görünümleriyle yemek odasını keyif mekanına dönüştürüyor.
Siz bu yemek masası tasarımlarından en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…