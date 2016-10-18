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Küçük teras ve bahçeler için 14 harika çiçek yatağı

nihal e. nihal e.
homify Klasik Bahçe
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Eğer çok büyük bir bahçeye sahip değilseniz hala bitki yetiştirebilirsiniz. Sadece nereye ekeceğinizi bilin. Çiçeklerden çalılara ve hatta ağaçlara dek pek çok yeşil bitkiyi mevcut alanınıza uygun çiçek yatakları içinde yetiştirebilmeniz mümkün. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek siz de bahçenizi güzelleştirin.

​Havuz çevresi

Aravaca, avidra avidra Modern Bahçe
avidra

avidra
avidra
avidra

Resimdeki örnekte havuz kenarına yapılmış bitki yatağını görüyoruz. Havuz süslemeleri için ideal olan bitkiler havuzu çevreleyen seramik taşlar içinde yer alıyor. Sonuç gayet iç açıcı.

​Beyaz çerçeve

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Modern Bahçe
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Güzel bir avlu içinde yer alan bakımlı çimleri beyaz duvarlar vurgulamış. Küçük ağaç ve bitkiler içinse duvar dibinde bir bitki yatağı yapılarak çimler bozulmamış.

​Beyaz taşlar

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines Modern Bahçe
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

İkinci örnekte yine küçük bir çim alanı ve duvar diplerinde tropik ağaçların bulunduğu bir peyzaj çalışması görüyoruz. Ağaç ve koyu renkli bitkiler toprakla değil beyaz çakış taşlarıyla örtülmüş. Toprak yerine tercih edebileceğiniz çakıl taşları ile daha estetik bir bahçe elde edebilirsiniz.

​Merdiven basamağında çalılar

Aravaca, avidra avidra Modern Bahçe
avidra

avidra
avidra
avidra

Sıradaki tasarım basit ama oldukça güzel. Bahçeye bakan veranda çim alanından daha yüksek bir zeminde yer alıyor. Burası güneşlenmek için hazırlanmış ve iki adet şezlong yerleştirilmiş. Önünde tek basamaktan oluşan bir merdiven var. İşte o basamağa küçük çalılar eklenerek kolay ama sıra dışı bir tasarım elde edilmiş.

​Hem mobilya hem çiçek yatağı

Pimlico - Terraza, JoanMa Roig / Paisatgista JoanMa Roig / Paisatgista Modern Bahçe
JoanMa Roig / Paisatgista

JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista

Bu örnek gayet kullanışlı ve pratik. Bahçe kenarları oturma alanı olarak değerlendirilerek ek mobilyaya ihtiyaç duyulmamış. Bunun için de bank şeklini andıran L biçiminde ahşap koltuk tasarlanmış. Koltuğun yaslanma kısmı ise çiçek yatağı olarak kullanılarak hem işlevsel hem estetik bir manzara meydana gelmiş.

​Teras

Barcelona-Meridiana, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Modern Bahçe
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

Çiçek yataklarını bahçe yerine terasta da kullanabilirsiniz. Örneğin bu resimde bordo renkli teras duvarı boyunca blok çiçek yatakları konulmuş. Yeşil ile tamamlanan bordo duvarlar şimdi daha güzel görünüyor.

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​Yüksek bitki yatağı

Jardines, a.s.paisajimo a.s.paisajimo Akdeniz Bahçe
a.s.paisajimo

a.s.paisajimo
a.s.paisajimo
a.s.paisajimo

Yine bir teras örneği. Bu defa beton yerine ahşap çitlerden yapılma bir teras duvarı var. Çitin üstünde ise yine aynı malzemeden yapılma bitki yatağı tasarlanmış. Yüksekliğinden ötürü sonradan eklenmiş hissi uyandırıyor. Eğer teras manzarası güzel değilse iyi bir fikir olabilir.

​Koyu ahşap

PISO SANTPERE47, Miel Arquitectos Miel Arquitectos Modern Bahçe
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

Sırada bordoya yakın koyu tonlu ahşap ile kaplanmış bir bahçe örneği var. Yine aynı malzemeden bir bitki yatağı yapılarak bir ağaç eklenmiş. Yerdeki mum ve ahşabın koyu tonuyla hoş bir manzara resimdeki.

​Hem bank hem bitki yatağı

Terraza en el "eixample", Mariona Soler Mariona Soler Bahçe
Mariona Soler

Mariona Soler
Mariona Soler
Mariona Soler

Yüksek duvarlı teras örneğinde ahşapla kaplı kısımda hem oturma alanı sağlamak için bank hem de çeşitli boyutlar çiçek yatakları tasarlanmış.

​Merdiven kenarı

Garden in Madrid, Planta Paisajistas Planta Paisajistas Modern Bahçe
Planta Paisajistas

Garden in Madrid

Planta Paisajistas
Planta Paisajistas
Planta Paisajistas

Bahçeye inen merdiven yanında kalan toprak alan boş bırakılmaktansa küçük yemyeşil çalılar sıkı bir şekilde ekilerek bu harika görüntüyü meydana getirmiş.

​Duvar dipleri

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Bir başka teras örneğinde bu defa koltukların arkasına, duvar diplerine beyaz beton çiçek yatakları yapılmış.

​Korkuluk

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office İskandinav Balkon, Veranda & Teras
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Küçük güzel terası çevreleyen şeffaf camdan yapılma korkuluk önlerine eklenen çiçek yatakları rengarenk görünümleriyle terası daha da güzelleştirmişler.

​Bina dipleri

The Sky Villas, Ansari Architects Ansari Architects Modern Bahçe
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

Yine bir bahçe örneği karşımızda. Bina kapısı ile sokağa bakan ön bahçe alanı çok geniş olmadığından kısa bakımlı çimlerle değerlendirilmiş. Diğer örneklerde genellike duvar dibine eklenen bitki yatakları bu defa bina bitişiğine tasarlanarak ilgi çekici bir görünüm elde etmiş.

​Manzaraya karşı

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Belki enfes deniz manzarasına karşı bitki kullanmak pek akıllıca görünmeyebilir ancak şeffaf veya demir korkuluğunuz varsa kısa boylu çalılar veya çiçeklerle daha cazip hale getirebilirsiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’8 şahane ahşap pergola örneği’ başlığına göz atabilirsiniz.

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