Küçük teras ve bahçeler için 14 harika çiçek yatağı

Eğer çok büyük bir bahçeye sahip değilseniz hala bitki yetiştirebilirsiniz. Sadece nereye ekeceğinizi bilin. Çiçeklerden çalılara ve hatta ağaçlara dek pek çok yeşil bitkiyi mevcut alanınıza uygun çiçek yatakları içinde yetiştirebilmeniz mümkün. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek siz de bahçenizi güzelleştirin.
Resimdeki örnekte havuz kenarına yapılmış bitki yatağını görüyoruz. Havuz süslemeleri için ideal olan bitkiler havuzu çevreleyen seramik taşlar içinde yer alıyor. Sonuç gayet iç açıcı.
Güzel bir avlu içinde yer alan bakımlı çimleri beyaz duvarlar vurgulamış. Küçük ağaç ve bitkiler içinse duvar dibinde bir bitki yatağı yapılarak çimler bozulmamış.
İkinci örnekte yine küçük bir çim alanı ve duvar diplerinde tropik ağaçların bulunduğu bir peyzaj çalışması görüyoruz. Ağaç ve koyu renkli bitkiler toprakla değil beyaz çakış taşlarıyla örtülmüş. Toprak yerine tercih edebileceğiniz çakıl taşları ile daha estetik bir bahçe elde edebilirsiniz.
Sıradaki tasarım basit ama oldukça güzel. Bahçeye bakan veranda çim alanından daha yüksek bir zeminde yer alıyor. Burası güneşlenmek için hazırlanmış ve iki adet şezlong yerleştirilmiş. Önünde tek basamaktan oluşan bir merdiven var. İşte o basamağa küçük çalılar eklenerek kolay ama sıra dışı bir tasarım elde edilmiş.
Bu örnek gayet kullanışlı ve pratik. Bahçe kenarları oturma alanı olarak değerlendirilerek ek mobilyaya ihtiyaç duyulmamış. Bunun için de bank şeklini andıran L biçiminde ahşap koltuk tasarlanmış. Koltuğun yaslanma kısmı ise çiçek yatağı olarak kullanılarak hem işlevsel hem estetik bir manzara meydana gelmiş.
Çiçek yataklarını bahçe yerine terasta da kullanabilirsiniz. Örneğin bu resimde bordo renkli teras duvarı boyunca blok çiçek yatakları konulmuş. Yeşil ile tamamlanan bordo duvarlar şimdi daha güzel görünüyor.
Yine bir teras örneği. Bu defa beton yerine ahşap çitlerden yapılma bir teras duvarı var. Çitin üstünde ise yine aynı malzemeden yapılma bitki yatağı tasarlanmış. Yüksekliğinden ötürü sonradan eklenmiş hissi uyandırıyor. Eğer teras manzarası güzel değilse iyi bir fikir olabilir.
Sırada bordoya yakın koyu tonlu ahşap ile kaplanmış bir bahçe örneği var. Yine aynı malzemeden bir bitki yatağı yapılarak bir ağaç eklenmiş. Yerdeki mum ve ahşabın koyu tonuyla hoş bir manzara resimdeki.
Yüksek duvarlı teras örneğinde ahşapla kaplı kısımda hem oturma alanı sağlamak için bank hem de çeşitli boyutlar çiçek yatakları tasarlanmış.
Bahçeye inen merdiven yanında kalan toprak alan boş bırakılmaktansa küçük yemyeşil çalılar sıkı bir şekilde ekilerek bu harika görüntüyü meydana getirmiş.
Bir başka teras örneğinde bu defa koltukların arkasına, duvar diplerine beyaz beton çiçek yatakları yapılmış.
Küçük güzel terası çevreleyen şeffaf camdan yapılma korkuluk önlerine eklenen çiçek yatakları rengarenk görünümleriyle terası daha da güzelleştirmişler.
Yine bir bahçe örneği karşımızda. Bina kapısı ile sokağa bakan ön bahçe alanı çok geniş olmadığından kısa bakımlı çimlerle değerlendirilmiş. Diğer örneklerde genellike duvar dibine eklenen bitki yatakları bu defa bina bitişiğine tasarlanarak ilgi çekici bir görünüm elde etmiş.
Belki enfes deniz manzarasına karşı bitki kullanmak pek akıllıca görünmeyebilir ancak şeffaf veya demir korkuluğunuz varsa kısa boylu çalılar veya çiçeklerle daha cazip hale getirebilirsiniz.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’8 şahane ahşap pergola örneği’ başlığına göz atabilirsiniz.