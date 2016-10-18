Küçük teras ve bahçeler için 14 harika çiçek yatağı

Eğer çok büyük bir bahçeye sahip değilseniz hala bitki yetiştirebilirsiniz. Sadece nereye ekeceğinizi bilin. Çiçeklerden çalılara ve hatta ağaçlara dek pek çok yeşil bitkiyi mevcut alanınıza uygun çiçek yatakları içinde yetiştirebilmeniz mümkün. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek siz de bahçenizi güzelleştirin.