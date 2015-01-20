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Şık, kullanışlı ve göz alıcı: Bursa'da bir daire

Homify TR Homify TR
M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Oturma Odası
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Bursa'nın son yıllarda yükselen değeri, kıymetli konut projeleriyle karşımıza çıkan bir şehir haline gelmesini sağladı. Kentin yeni yerleşim bölgelerindeki şık siteler, son derece çarpıcı tasarımlara sahipler. Şehrin en gözde tasarım ofislerinden olan Niyazi Özçakar İç Mimarlık da projelerine daha önce yer verdiğimiz bir firma. Bugün de homify uzmanlarının bu firmanın Saygınkent'te yaptığı bir daire tasarımından seçkisini sizlere sunuyoruz. Klasik bir anlayışla, göz alıcı şekilde döşenen bu evi daha yakından tanımak için çalışmamıza mutlaka göz atın.

Geniş salon

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Bursa'daki bu şık dairedeki turumuza salondan başlıyoruz. Klasik tasarım motiflerini duvarlarda ve beyaz vitrin takımında görmek mümkün. Oymalı ve işlemeli bu ahşap bölümler, odaya asil bir hava katarken misafirlerinizi de resmi bir ortamda ağırlama imkanı sunuyor. Koyu parke yer döşemesi ve üstündeki bakır tonlarına sahip halı ise odanın samimi bir havaya bürünmesini ve sıkıcılıktan uzaklaşmasını sağlıyor.

Geniş yemek odası

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Yemek Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Salonun hemen karşısında simetrik bir biçimde yemek odasının konumlandığını görüyoruz. Bu tasarımda koyu renklerin hakimiyetini görüyoruz. Beyaz kaplamalı duvarların aksine abanoz renkli yer kaplamasıyla uyum gösteren yemek masası, oymalı ve ağır görüntüsüyle asil bir hava katıyor. Tavandan sarkan üçlü avize seti de harmoniyi tamamlıyor.Duvardaki manzara resmi ise odaya artistik ve ferah bir hava katmaya yardımcı.

İki renkli mutfak

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yemek odasının yanından ulaşılan mutfakta iki rengin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Mutfak dolaplarında ve tezgahta kullanılan siyah renk, odaya asil bir hava katıyor. Yer döşemesinde ve duvarlarda kullanılan beyaz renk ise yarattığı tezatla tasarımı hareketlendiriyor. Yer döşemesindeki fayanslarda kullanılan siyah detaylar da göz alıcı bir görünüm sunuyor. Bu geniş tezgahlı ve geniş depolama alanlı mutfak her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış.

Kullanışlı genç odası

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Tasarımcıların mobilya ve yerleşim tercihiyle bu evde çocuklu aileler için ideal bir ortam sağlanmış. Bu genç odası tasarımında kullanılan mobilyalar, bir gencin her ihtiyacına cevap verecek tasarıma sahipler. Odanın sol köşesine yerleştirilen çalışma konsolu, geniş masası ve kitaplığıyla dikkat çekiyor. Pencerenin hemen yanında olması da çalışırken ferah bir ortam yaratılmasına yardımcı olmuş. Geniş yatağın ise ahşap panelindeki kitaplık bölmesi dikkat çekiyor. Son derece fonksiyonel olan bu kitaplık, odanın derli toplu görünümüne katkı sağlıyor.

Dinlenme odası

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Çok tatlı bir yeşil tonunun kullanıldığı bu oturma odasının tasarımında rahatlık ön planda tutulmuş. Televizyonun tam karşısındaki geniş oturma grubuna yerleştirilen yastıklarla sinema keyfi yapmanıza olanak sağlanmış. Televizyonun yanındaki raf bölmesi de DVD'lerinizi yerleştirmeniz için düşünülmüş. Beyaz renkli duvarlar da bu rafla uyum sağlarken, hem tasarımı hareketlendirmiş, hem de üstündeki tabloların güzelliğini vurgulamış.

Dinlendirici etki

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Evin en geniş yatak odasında Japon dekorasyon dünyasını çağrıştıran detaylardan yararlanılmış. Ahşap panellerin kullanıldığı yer döşemesi, yine ahşap çerçeveli alçak yatakla uyum gösteriyor. Duvarlar da dinlendirici bir etki yayan, açık mavi tonuna boyanmış. Böylece uykuya hazırlık aşamasında içinizi rahatlatan bir ortam yaratılmış. Kitabın hemen üstündeki kitaplık bölmesi ise uykunuz kaçtığında başvurabileceğiniz bir alan olarak düşünülmüş.

İlk kez ev döşeyecekler için
Bursa'da Saygınkent sitesindeki bir dairenin göz alıcı iç dekorasyonu.

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