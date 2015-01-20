Şık, kullanışlı ve göz alıcı: Bursa'da bir daire

Bursa'nın son yıllarda yükselen değeri, kıymetli konut projeleriyle karşımıza çıkan bir şehir haline gelmesini sağladı. Kentin yeni yerleşim bölgelerindeki şık siteler, son derece çarpıcı tasarımlara sahipler. Şehrin en gözde tasarım ofislerinden olan Niyazi Özçakar İç Mimarlık da projelerine daha önce yer verdiğimiz bir firma. Bugün de homify uzmanlarının bu firmanın Saygınkent'te yaptığı bir daire tasarımından seçkisini sizlere sunuyoruz. Klasik bir anlayışla, göz alıcı şekilde döşenen bu evi daha yakından tanımak için çalışmamıza mutlaka göz atın.