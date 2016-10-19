Küçük ve eski bir mutfağı nasıl güzelleştirebilirim?

Herkes geniş, ferah ve ışıl ışıl bir mutfağa sahip olmak ister elbette. Ancak bazen evlerimizin mimarisi buna izin vermez. Mutfağımızın küçük ya da dar olması demek pek tabii ki hayallerimizdeki mutfağa evimizi değiştirmediğimiz sürece sahip olamayacağımız anlamına gelmiyor. Dekorasyon ve tasarım sanatı tam da bu tip durumlar için var! Yani geniş alanlarda güzel ve fonksiyonel tasarımlar yaratmak kolay; ancak önemli dekorasyon ipuçları ile küçük ve dar alanları da harika mekanlara dönüştürmek mümkün! Peki küçük ve eski bir mutfağı nasıl güzelleştirebiliriz? Bunun farklı yollarını ortaya koyan birbirinden göz alıcı dönüşüm projelerini derlediğimiz bu yazımızda tam da bu konuya değineceğiz. İşte beş farklı mutfak yenileme projesi ve eski ve küçük mutfağınıza büyüleyici ve benzersiz bir karakter kazandırmak için size ilham verecek beş farklı dekorasyon fikri.
İlk örneğimiz aslında sık sık karşıladığımız eski tip bir mutfak modeli. 80'li ve 90'lı yıllarda yoğunlukla kullanılan demode ahşap tonlar mutfak dolaplarının zaten dar olan alanı daha da daraltmasına neden olmuş. Zemindeki ve duvarlardaki fayanslar da eski ve yıpranmış. Ama tüm bunların ötesinde bu mutfağın en büyük sorunu elbette ki mimari yapısı. Son derece dar olan mutfak ferah bir yaşam alanı olmaktan çok uzak. Neyse ki bu durum radikal bir hamle ile son buluyor…
Eğer evinizin mimarisi size hiç hareket alanı sağlamıyorsa o halde evinize tadilat yaptırırken cesur ve radikal değişimlere açık olmalısınız. Bu örnekte daracık olan mutfak alanını genişletmek ve çok daha modern ve ferah bir mutfak ortaya çıkarmak için sınırlar yıkılmış ve aradaki duvarlardan kurtulunarak açık planlı bir tasarım hayata geçirilmiş. Salonun içinde açık mutfak olarak dizayn edilen bu yeni mutfak hâlâ küçük bir alana sahip, ancak yapısı ve tasarımı dolayısıyla artık çok daha ferah, modern ve karakteristik!
Ahşabın demode kullanımının karşımıza çıktığı bir örnek daha… Bugün ahşap modern tasarımlarda da sıklıkla kullanılıyor ancak elbette ki bugünün modern dekorasyonlarında kullanılan ahşabın dokusu, tonları ve dizaynı çok daha farklı. Bu örnekte ise bir zamanların gözde tasarımı olan ancak bugün zamanı çoktan geçmiş olan bir mutfak dizaynı ile karşılaşıyoruz.
Yeniliğe açık olmak her yaşam alanı için sahip olmamız gereken bir özellik ancak mutfaklarda yenilikçi ve modern dizaynlar çok daha fazla etkileyici ve göz alıcı bir doku oluşturuyor. Bugünün ihtiyaçlarını karşılayan fonksiyonel tasarımlar, cesur renkler ve L şeklindeki mutfak tasarımı ile yepyeni ve ferah bir mutfak!
Beyaz rengin özellikle küçük ve dar alanlı mutfaklar için vazgeçilmez olduğu değişmeyen bir gerçek. Ancak mutfağınızı beyaz tonlarda seçmeniz elbette tek başına yeterli bir çözüm değil. Bu örnekte de beyaz ama eski tip dolapları ile çok da boğucu olmayan ama yine de zamanın oldukça gerisinde kalmış bir mutfak görüyoruz.
Mutfağın yenilenmiş halinde ise yapısal olarak değişim yok ancak mutfak dolaplarının ve fayansların yenilenmesi ile bambaşka bir doku ve görünüm ortaya çıkarılmış. Parlak beyaz yeni nesil mutfak dolaplarına eşlik eden mavi tonlarının kullanıldığı modern desenli fayanslar mutfağın öne çıkan özelliklerinden biri.
Mutfağınızı yenilemek için diğer örneklerde olduğu gibi mutfak tasarımınızın onlarca yıl geriden gelmesine gerek yok. Değişim her zaman içinizi açar ve evinize güzellik katar. Bu örnekte de aslında oldukça şık bir mutfak modeliyle karşı karşıyayız, ancak nispeten yeni ve şık olan bu mutfakta da ufak değişimlerle büyük farklar yaratılabilir. Nasıl mı?
Mutfak dolaplarını çok daha stil sahibi bir modelle değiştirerek ve beyaz hakimiyetini de kuvvetlendirerek çok daha göz alıcı bir alan yaratılmış. Ocağın tezgah ünitesinde kullanılan mermer de yeni nesil ahşap tezgahla değiştirilmiş. Sonuç mükemmel değil mi?
Renklerin ve aydınlatmanın mutfak dekorasyonunda ne kadar önemli unsurlar olduğunu kanıtlayan bir örnek. Malzeme tercihleri ile de eski ve kalitesiz bir tarz yaratılmış olan bu mutfak da bambaşka bir görünüme kavuşmak üzere…
İyi bir aydınlatma ve iç açıcı renklerin mutfağınızda yaratacağı değişim görülmeye değer olacaktır. Modern malzeme tercihleri ve açık renkli modern dolap tasarımlarının yanı sıra, katmanlı ve içeriyi ışıl ışıl yapacak aydınlatma seçenekleri ile eşsiz bir mutfak yaratabilirsiniz.
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