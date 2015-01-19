Yerli tasarımcılardan çocuk odası takımları

Bir ailenin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir çocuk sahibi olmak. Birdenbire bütün yaşam tarzınım, önceliklerimiz, hayata bakışımız değişir. Bu değişimden elbette evlerimiz de nasibini alır. Özellikle de çocukların büyümeye başlamasıyla birlikte, hem evin tamamını çocuk dostu bir hale getirmek, hem de eğer ev müsaitse, yavaş yavaş çocuğunuz için bir oda düzmeye başlamak gerekir. İşte bugünkü yazımızda, hepsi de kolaylıkla erişilebilir olan yerli uzmanların çocuk odası tasarımlarına göz atacağız.
Yeni bir çocuk odası oluşturmak istiyor ya da çocuğunuzun mevcut odasını biraz değiştirmek, yeni unsurlarla zenginleştirmek istiyorsanız, sizin için derlediğimiz bu çocuk odası takımlarına mutlaka göz atmalısınız.
Tasarrufu ön planda tutuyorsanız, çocuk odası takımı seçerken dikkat edeceğiniz bir unsur, odadaki mobilyaların ve dekorasyonun ne çok küçük ne de çok büyük çocuklara göre düzenlenmiş olması. Örneğin Ankara'da bulunan Mia Mobili koleksiyonunda seçtiğimiz bu çocuk odası takımını seçmeniz durumunda, çocuğunuz uzun yıllar aynı odayı kullanabilir ve siz de sık sık değişiklik yapmak zorunda kalmazsınız. Pastel renklerle, bej ve gri tonlarının son derece uyumlu bir buluşmasına evsahipliği yapan bu oda, hem son derece kompakt elbise dolabı ve çalışma masasıyla gayet işlevsel, hem de başta yerdeki halı olmak üzere, çeşitli yerlere serpiştirilen renkli unsurlarla gayet eğlenceli bir mekân. Çocuğunuzun huzur içinde derslerine çalışabileceği ya da arkadaşlarını ağırlayabileceği, şık ve modern bir çocuk odası.
Eğer daha küçük bir çocuk için oda düzenliyorsanız, onun canının sıkılmayacağı, eğlenceli bir ortam yaratmak temel önceliklerden biri olmalı. Kıbrıs'ta bulunan Şölen Coşar İç Mimarlık'a ait olan bu çocuk odası takımı, bu anlamda her türlü koşulu sağlayan, rengarenk, canlı ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Özellikle bebeklere hitap eden bu tasarımda, pembe, mor, sarı ve yeşil gibi göz alıcı renklerin iddialı kullanımı odayı eğlenceli bir hale sokarken, evin mutfağıyla odanın arasındaki duvara cam bir paravan eklenmesi anne-baba için müthiş bir kolaylık sunuyor. Bir yandan evinizin mutfağındaki işlerinizi yaparken, bir yandan da odasına uyumakta ya da oynamakta olan çocuğunuza gözkulak olabiliyorsunuz. Hem şık, hem yaratıcı, hem de pratik.
Elbette her çocuk farklıdır ama cinsiyet rollerinin şekillenmeye başlamasıyla birlikte, erkek ve kız çocuklarının odalarındaki dekorasyon unsurları da değişir. İstanbul'da bulunan Modaistanbul firmasına ait bu çocuk odası tasarımında, bir erkek çocuğun aradığı her şeyi bulmak mümkün. Yarış arabası şeklinde tasarlanmış yatak, sol taraftaki duvarda bulunan masal figürleri, pencere önüne yerleştirilmiş olan kum torbası ve küçük oyuncaklarla süslenmiş çalışma odasını görüp de heyecan duymayacak bir erkek çocuk yoktur herhalde. Tasarımcının odanın asimetrik şeklini bir avantaja dönüştürüp, doğal ışığın da yardımıyla son derece davetkâr ve huzurlu bir ortam yarattığını ve bu ortamı yerdeki eğlenceli halıyla bütünlediğini de eklemek gerekiyor.
Çocuk sahibi olmak biraz da fedakârlık gerektirir. O bakımdan birçok anne-baba evlerinin en çok ışık alan, en güzel odasını yatakodası yapmak yerine çocuk odası haline getirirler. Tasarımı İstanbul'da bulunan Paker Mimarlık'a ait Çubuklu B17 projesinden aldığımız bu örnekte de benzer bir eğilimin izlerini görmek mümkün. Burada odaya karaktererini veren neredeyse tüm duvarı kaplayan pencereden sokulan doğal ışık olurken, odanın tasarımında da huzur verici pastel ve açık renkler kullanılarak bu atmosfer güçlendirilmiş. Bu minik çocuk odasının bu kadar davetkâr görünmesini sağlayan bir etken de oyuncak ve kitap gibi eşyaların dekoratif bir unsur olarak ustaca kullanılmaları olmuş. Her türlü çocuk odasının olmazsa olmazı olan canlı renk ihtiyacını ise sağ taraftaki yazı tahtası yerine getiriyor.
Çocuk odası takımı seçerken dikkat edilmesi gereken bir konu da, çocuğunuz için onun hayal gücünü körükleyecek, hattâ bir ölçüde onu yaratıcılığa sevk edecek bir ortam oluşturabilmektir. Bursa'daki Niyazi Özçakar İç Mimarlık'a ait olan bu çocuk odası tasarımı, bu anlamda çok şık bir örnek teşkil ediyor. Pastel renkler, ahşap zemin ve rahat mobilyalarıyla zaten huzur verici bir ortam olan bu odaya asıl karakter katan unsur ise karşı duvardaki martılar, bulutlar ve güneşle sağlanan o ferahlatıcı deniz kenarında olma hissi. Çocuğunuzun gözlerini kapatıp hayallere dalabileceği, onu rüyalarına bambaşka yerlere götürebilecek, hem rahat, hem huzurlu, hem de renkli yastıkları ve desenli duvarlarıyla eğlenceli bir oda.
Bu çocuk odalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.