Göz alıcı cephe tasarımlarıyla 5 muhteşem ev

Form açısından bulunduğu çevre ile ilişkisi tasarım fikirleri ilginizi çekebilir. Şık havuz modelinin formu ile uyum sağlayan duvar dekoru oldukça göze hitap ediyor. Tropik ağaçlar ve havuz keyfi ile şık bir atmosfere sahip olan ev, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek nitelikler taşıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

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