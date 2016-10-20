Göz alıcı cephe tasarımlarıyla 5 muhteşem ev

İlham veren fikirlerle bir evin cephesini daha çekici ve göz alıcı hale getirmek mümkün. Bu aşamada çevresel şartlarla uyum, iklim ve planlama ile ilişkisi etkili olacaktır. Bir evin cephesinde kullanılacak malzemeler seçilirken ikim şartları mutlaka göz önüne alınmalıdır. Dekoratif bitkiler ve uygulanacak stile göre pencere formları, kullanılacak malzemeler belirlenir. Davetkar girişler için bir evin cephesi ve çevresel faktörler etkilidir. Bu yazımızda birbirinden cazip 5 şık ev projesini derledik, ilginizi çekeceğini umuyoruz.
Huzur veren bir evin olmazsa olmazları rahatlık ve konfor sunan dekor öğeleridir. Konukseverler için daha davetkar ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek önemlidir. Ev sahiplerinin de yaşam koşullarını kolaylaştıracak dekor fikirleri, uzun vadede işlevsellik katan planlama ile sağlanır. Natürel dokularla iç içe şık bahçe düzenlemesi ile hamak keyfi olanağı sunan bu proje, bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam şekilde karşılayabilir. Göze hitap eden atmosferi ile rüya gibi bir ev.
Kat planı oluşturulurken ihtiyaca göre balkon ya da teras, mekanlardaki ışık ihtiyacına göre pencere konumu ve pencere ebatları belirlenir. Dolayısıyla bir evin dış görünümü birçok açıdan planlama ile ilişkilidir. Modern stil dizayn edilen evlerin bazı cephelerinde asimetriye pencere ve kapı konumlamalarında rastlayabilirsiniz. Doğal taş duvar cephe kaplaması ile göze hitap eden şık bir ev. Döşeme zemininde de uyum ve ahenk sağlayan natürel dokular, ahşap ve doğal taş zemin materyali kullanılmış.
Natürel dokuların hayatımızdaki yeri huzur ve dinginlik sağlaması açısından önemlidir. Bir evin cephesini güzelleştiren ana faktörlerden biri de natürel dokulardır. Süs bitkilerinden sarmaşıklara, ağç ve çiçeklerden dekoratif bitkilere birçok alternatif ve bitki türü bahçe dekorlarını göz alıcı hale dönüştürebilir. Renk ve sıcaklık katması bakımından pratik yöntemlerle dekoratif bitkileri değerlendirebilirsiniz. Bitki ve ağaç türleri tercih edilirken iklim faktörlerine göre türlerin seçimi yapılmalıdır. Sıcak iklimlerde tropik bahçeler cennet gibi bir manzara oluşturacaktır.
Doğa ile iç içe nefis bir atmosferi olan evde natürel dokuların ahengi gözü okşuyor. Doğal taş zarafeti ile muhteşem uyum sağlayan ahşabın sıcaklığı, nefis manzara ile öne çıkıyor. Doğal taş malzeme kaplama türü olarak birçok zemin ve materyale uyum sağlayacak renk ve dokularda temin edebilme kolaylığı tanır. Uyum ve ahenk sağlanacak alana uygun renk ve dokularda doğal taş malzeme temin edilebilir. Güçlü ve sağlam duruşu ile heybetli bir cephe oluşturmada doğal taş malzemenin katkısı büyüktür. Ayrıca iç mekanlarda, tavan ya da döşeme zemii kaplamalarında kullanılarak genel ahenk ve uyum alternatiflerle sağlanabilir.
Form açısından bulunduğu çevre ile ilişkisi tasarım fikirleri ilginizi çekebilir. Şık havuz modelinin formu ile uyum sağlayan duvar dekoru oldukça göze hitap ediyor. Tropik ağaçlar ve havuz keyfi ile şık bir atmosfere sahip olan ev, birçok insanın hayallerini süsleyebilecek nitelikler taşıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
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