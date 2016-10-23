Duvar dekorlarına estetik katan 9 şahane örnek

Evimizi dekore ederken göze hitap eden bir sonuç elde etmenin birçok yolu vardır. Işıklandırma unsurlarından uygulanacak stil ve tarza, mobilya ürünlerinden aksesuarlara birçok alternatifte uyum ve zarafet arıyor olabilirsiniz. Ev dekorasyonunda ihmal edilmemesi gerek bir başka unsur da duvar dekorlarıdır. Bu yazımızda ilgi çeken duvar dekorları alternatiflerini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Doğal bir malzeme olan kırmızı tuğlanın görsel açıdan şık bir duvar dekoru oluşturduğu aşikar. Klasik stil dönemesel mimariden günümüze estetik unsurlarla duvarlarımıza natürellik katmıştır. Bölme duvar malzemesi olarak kırmızı tuğla duvar kullanmak yerine, doğal görünüm kazandıram ithal ya da yerli dekoratif tuğla duvar kaplamaları değerlendirilebilir.
Döşeme zemini parkesinden duvar dekoruna kadar sıcak bir atmosfer bizi karşılıyor. Oturma odası dekorasyonu genel olarak dingin ve huzur veren bir etki oluştursun istenir. Doğal ahşabın sıcaklığı ise bunu en iyi karşılayacak materyaller arasında yer alıyor. Ayrıca kahverenginin tonları ve natürel dokularla uyum ve ahenk sağlıyor.
Eklektik stil bir yaklaşımla hem evinizi hem de duvar dekorlarınızı görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz. Bunun için farklı dokuları bir araya getirerek, göze hitap eden renk ve dokuları öne çıkarabilirsiniz. Bu örnekte rustik ahşap masa ise genel atmosfer uyum sağlayan bir mobilya ürünü olarak seçilmiş.
Huzur veren bir atmosfer oluşturmada kuşkusuz natürel dokuların etkili bir hayli fazladır. Natürel dokulardan bir başka göze hitap alternatif ise doğal taş dokusudur. Duvar dekorları için farklı renk ve dokularını bulabilir, farklı stillerle bir arada kullanabilirsiniz.
Klasik tarzı belki de en iyi yansıtan duvar dekorlarından biri de seramik kaplamalardır. İstenilen desen ve renkleri barındıran zengin alternatifleri ile göze hitap eden bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
Gerektiğinde alanları görevlerine göre ayırabilen alçı paneller, kolay şekil alabilirliği açısından ideal atmosferi oluşturmada tercih edilebilir. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Duvar dekorlarında dayanıklı tekstil ürünleri ile şık bir görünüm kazandırmak mümkün. Yatak başlığına gerek duyulmayan bu örnekte, klasik stil zarafet unsurları bir araya getirilerek kraliyet odası atmosferi kazandırılmış. Hem kullanışlı hem de estetik bir alternatif.
Farklı doku ve renkleri bir araya getirerek, duvar dekorlarını ve diğer zemin dokularını öne çıkarabilirsiniz. Göz alıcı rengi ve desenleri ile şahane evlerde duvar dekoru olarak kullanılabilecek bir örnek.
Bölgesel ışıklandırma unsurları ile daha çarpıcı ve göze hitap eden üç boyutlu paneller ya da duvar kağıtları ilginizi çekebilir. Geniş ve sayısız alternatifleri ile her stil ve tarza uygun modelleri mevcut.
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