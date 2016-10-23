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Duvar dekorlarına estetik katan 9 şahane örnek

Meral Eser Meral Eser
Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
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Evimizi dekore ederken göze hitap eden bir sonuç elde etmenin birçok yolu vardır. Işıklandırma unsurlarından uygulanacak stil ve tarza, mobilya ürünlerinden aksesuarlara birçok alternatifte uyum ve zarafet arıyor olabilirsiniz. Ev dekorasyonunda ihmal edilmemesi gerek bir başka unsur da duvar dekorlarıdır. Bu yazımızda ilgi çeken duvar dekorları alternatiflerini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

Tuğla duvar şıklığı

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Endüstriyel Yemek Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Doğal bir malzeme olan kırmızı tuğlanın görsel açıdan şık bir duvar dekoru oluşturduğu aşikar. Klasik stil dönemesel mimariden günümüze estetik unsurlarla duvarlarımıza natürellik katmıştır. Bölme duvar malzemesi olarak kırmızı tuğla duvar kullanmak yerine, doğal görünüm kazandıram ithal ya da yerli dekoratif tuğla duvar kaplamaları değerlendirilebilir.

Ahşabın sıcaklığı

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Multimedya Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Döşeme zemini parkesinden duvar dekoruna kadar sıcak bir atmosfer bizi karşılıyor. Oturma odası dekorasyonu genel olarak dingin ve huzur veren bir etki oluştursun istenir. Doğal ahşabın sıcaklığı ise bunu en iyi karşılayacak materyaller arasında yer alıyor. Ayrıca kahverenginin tonları ve natürel dokularla uyum ve ahenk sağlıyor.

Farklı materyallerin uyumu

CasaCor | 2012 | Arqtª Camila Rosa e Juliana Valias, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Folha Paisagismo

Folha Paisagismo
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo

Eklektik stil bir yaklaşımla hem evinizi hem de duvar dekorlarınızı görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz. Bunun için farklı dokuları bir araya getirerek, göze hitap eden renk ve dokuları öne çıkarabilirsiniz. Bu örnekte rustik ahşap masa ise genel atmosfer uyum sağlayan bir mobilya ürünü olarak seçilmiş.

Doğal taş zarafeti

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie Endüstriyel Oturma Odası
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

Huzur veren bir atmosfer oluşturmada kuşkusuz natürel dokuların etkili bir hayli fazladır. Natürel dokulardan bir başka göze hitap alternatif ise doğal taş dokusudur. Duvar dekorları için farklı renk ve dokularını bulabilir, farklı stillerle bir arada kullanabilirsiniz.

Seramik kusursuzluğu

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI İskandinav Duvar & Zemin
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

Klasik tarzı belki de en iyi yansıtan duvar dekorlarından biri de seramik kaplamalardır. İstenilen desen ve renkleri barındıran zengin alternatifleri ile göze hitap eden bir alternatif olarak değerlendirilebilir. 

Alçı paneller

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea Modern Yemek Odası
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Gerektiğinde alanları görevlerine göre ayırabilen alçı paneller, kolay şekil alabilirliği açısından ideal atmosferi oluşturmada tercih edilebilir. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

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Alternatif tekstil ürünleri

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos Modern Yatak Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Duvar dekorlarında dayanıklı tekstil ürünleri ile şık bir görünüm kazandırmak mümkün. Yatak başlığına gerek duyulmayan bu örnekte, klasik stil zarafet unsurları bir araya getirilerek kraliyet odası atmosferi kazandırılmış. Hem kullanışlı hem de estetik bir alternatif.

Duvarlarda doku ve renk

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Duvar & ZeminDuvar Süsleri Doğal Elyaf Beyaz
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Farklı doku ve renkleri bir araya getirerek, duvar dekorlarını ve diğer zemin dokularını öne çıkarabilirsiniz. Göz alıcı rengi ve desenleri ile şahane evlerde duvar dekoru olarak kullanılabilecek bir örnek.

Üç boyutlu duvar panelleri

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Duvar & ZeminDuvar Süsleri Doğal Elyaf Beyaz
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Bölgesel ışıklandırma unsurları ile daha çarpıcı ve göze hitap eden üç boyutlu paneller ya da duvar kağıtları ilginizi çekebilir. Geniş ve sayısız alternatifleri ile her stil ve tarza uygun modelleri mevcut.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’ Rüya gibi 8 aile evi’ yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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