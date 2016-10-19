Servet harcamadan mutfağı değiştirmenin 6 kolay yolu

Mutfaklar tıpkı salon ve yemek odaları gibi günün önemli bir kısmını geçirdiğimiz sosyal alanlar olduğundan dekorasyonuna da özen gösterilmelidir. İlk olarak sağlık açısından temizliğine dikkat edilmeli, aynı zamanda sıcak ve konforlu bir ortam oluşturulmalıdır. Yemek pişirirken veya yemek yeme esnasında sizi uğraştırmayacak aksine yardımcı olacak bir dizayn ile mutfak hayatı çok daha kolaylaşabilir. Bu süreçte seçilen mobilya ve mutfak ürünleri önemli bir faktördür. Kendi konforumuz dışında misafirler için de estetik görünüm de ihmal edilmemeli, kısacası tarzını kaybetmeden işlevsel olabilmelidir.
Tüm bu saydığımız sebepler ışığında zaman zaman mutfakta değişiklik yapma ihtiyacı duyabiliriz. Ancak günlük yemek pişirme rutini ile birlikte mutfak yeniliği yorucu bir sürece dönüşebilir. Üstelik duvarları yıkmak veya yeni bir tezgah satın almak epey masraflıdır. Başlıktan da anlaşıldığı üzere servet harcamadan mutfak yenilemeyi araştırıyoruz yazımızda. O halde yeni eşyalar satın almak yerine daha ekonomik ve pratik yollar ile mutfak nasıl yenilenir gelin hep birlikte bakalım.
Mutfak eşyaları içinde en fazla yer kaplayan şeylerden biri olan buzdolabı mutfağı yenilemek için hedeflerinizden biri olabilir. Elbette bu yeni bir buzdolabı satın alın demek değil. Bunun yerine yapabileceğiniz şeyler hala var. Örneğin mıknatıslı buzdolabı süsleri veya özel anlarınıza dair fotoğraflar kullanarak buzdolabını tamamen farklı bir hale getirebilirsiniz. Eğer imkanınız varsa dolabı boyamak veya çıkartmalar yapıştırmak da bir diğer seçenek.
Ferah ve estetik bir görünüm için aydınlatma önemlidir. Her ne kadar masraftan kaçınsak da aydınlatmayı yenilemek mutfak dolaplarını değiştirmek kadar pahalıya mal olmaz. Ek olarak enerji tasarrufu sağlayan LED lambalar daha dayanıklı olup uzun vadede cebinizi de yormaz. Lambayı nereye koyacağınız da mühim. Örneğin tezgah içine ya da raf altlarına ekleyeceğiniz modern bir aydınlatma düzeneğiyle adeta mutfağı yenilemiş gibi bir etki sağlamak pekala mümkün.
İşte başlıklar içinde sizi hiç masrafa sokmayan öneri. Sadece eşyaların yerini değiştirerek dahi mutfağı yenilemek mümkün zira. Aynı zamanda gereksiz eşyaları da kaldırmayı düşünebilirsiniz. Örneğin hem yemek odası hem mutfakta ayrı bir yemek masası varsa bu takımı kaldırarak mutfakta daha fazla yer açabilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Herhangi
bir odadaki en büyük değişiklik şüphesiz duvar rengini yenilemekle gerçekleşir. Bu durum mutfaklar için de geçerli. Tabii mutfağınız tamamen seramik veya fayans kaplı değilse. Ancak o durumda da üzülmeyin, hala alternatifleriniz var. Fayans üzerine yapıştırılabilen kaplama malzemeleri sayesinde pratik ve ekonomik bir şekilde duvarlarınızı yenileyebilirsiniz. Eğer mutfağınız yemek odası ile iç içeyse daha şanslısınız. Masanın bulunduğu duvar yüzeyi üzerinde değişiklik yaparak yemek alanını vurgulayabilirsiniz böylece.
Ülkemizde daha çok balkonlarda bitki yetiştirilse de modern mutfak dekorasyonlarında muhakak yeşil bitkiler kullanıyor. Çünkü bitkiler hem bulundukları ortama tazelik katıyorlar hem de gayet güzeller. Mutfakta kullanacağınız bitkiler için yaratıcı saksılıklar da hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir kavanoz ve hatta resimdeki gibi kahve fincanını dahi saksı olarak değerlendirebilirsiniz. Yeter ki yaratıcılığınıza güvenin.
Günümüzde oldukça popüler bir dekorasyon öğesi haline gelen kara tahtalar mutfaklar da dahil olmak üzere evin her yerinde kullanılabiliyor. Kara tahta için büyük bir masraf yapmanıza da gerek yok. Kara tahta boyası satın alıp uygun bir alan seçerek kara tahtanızı hazır hale getirebilirsiniz. Üstelik çok eğlenceli.
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