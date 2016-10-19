Servet harcamadan mutfağı değiştirmenin 6 kolay yolu

Mutfaklar tıpkı salon ve yemek odaları gibi günün önemli bir kısmını geçirdiğimiz sosyal alanlar olduğundan dekorasyonuna da özen gösterilmelidir. İlk olarak sağlık açısından temizliğine dikkat edilmeli, aynı zamanda sıcak ve konforlu bir ortam oluşturulmalıdır. Yemek pişirirken veya yemek yeme esnasında sizi uğraştırmayacak aksine yardımcı olacak bir dizayn ile mutfak hayatı çok daha kolaylaşabilir. Bu süreçte seçilen mobilya ve mutfak ürünleri önemli bir faktördür. Kendi konforumuz dışında misafirler için de estetik görünüm de ihmal edilmemeli, kısacası tarzını kaybetmeden işlevsel olabilmelidir.

Tüm bu saydığımız sebepler ışığında zaman zaman mutfakta değişiklik yapma ihtiyacı duyabiliriz. Ancak günlük yemek pişirme rutini ile birlikte mutfak yeniliği yorucu bir sürece dönüşebilir. Üstelik duvarları yıkmak veya yeni bir tezgah satın almak epey masraflıdır. Başlıktan da anlaşıldığı üzere servet harcamadan mutfak yenilemeyi araştırıyoruz yazımızda. O halde yeni eşyalar satın almak yerine daha ekonomik ve pratik yollar ile mutfak nasıl yenilenir gelin hep birlikte bakalım.