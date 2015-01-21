현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Akdeniz'in incisinde göz alıcı bir tasarım

Aydin Sanli Aydin Sanli
Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Kıbrıs denince akla güneşin parladığı aydınlık günler, upuzun kumsallar ve Akdeniz'in berrak mavi suları gelir. Ada bir kez tatile gidenlerde alışkanlık yapar desek abartmış olmayız. Hatta öyle ki tatile gidip adaya aşık olan insanlar yaşamlarının geri kalanını Kıbrıs'ta geçirmek için taşınmayı bile düşünürler. Eğer siz de Kıbrıs'a taşınmayı düşünenlerdenseniz, adada yaşayacağınız yeni evinizin tasarımı konusunda kaygılanmayın zira Şölen Çoşar İç Mimarlık adada tasarladığı evler ve işyerleriyle göz dolduruyor. Ev sahiplerinin özel istekleri doğrultusunda tasarımlar üreten firma 1999 yılında İstanbul'da kurulmuş, ancak 2005 yılından beri faaliyetini Kıbrıs'ta sürdürüyor. Bir mekanın a'dan z'ye tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan firma kağıt üzerindeki tasarımdan, montaja kadar projelerin her aşamasında aktif bir biçimde hizmet veriyor.

Biz de bu yazımızda firmanın iç tasarımını gerçekleştirdiği bir villanın detaylarına göz atacağız. Villa özel olarak tasarlanan mobilyalarla dikkat çekiyor.

Beyaz ve kahverenginin uyumu

Sezinler ev/ kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Oturma Odası
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev/ kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Bu villa için sıfırdan tasarlanan televizyon ünitesi şık görünümü ve işlevselliğiyle göz dolduruyor. Aynen televizyon ünitesi gibi bu villa için özel olarak tasarlanan sehpa da televizyon ünitesiyle uyumlu bir ikili oluşturuyor. Genel olarak beyaz ve ahşap renginin hakim olduğu  salonda televizyon ünitesinde kullanılan siyah bölümler mekanı tekdüzelikten kurtarmış. Beyaz duvarlar ve tavanın kesiştiği yerlerde uzanan kahverengi ahşap şeritler de tasarımın bütünselliğine hizmet ediyor. Duvarda asılı olan üç parçalı tablo sayesinde de mekana bir miktar renk katılmış.

Kiriş ve koltuk

Sezinler ev / Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Oturma Odası
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev / Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Projenin en göze çarpan özelliği kırmızı renkli kiriş ve bu kirişe uygun tasarlanmış koltuk. Koltuğun kirişe denk gelen kısmı kırmızı olarak tasarlanmış ve kirişle bir bütünlük sağlanmış. Aynı şekilde kırmızı renkte tasarlanmış tekli koltuk da kompozisyonu tamamlar nitelikte. Tüm koltuklarda kullanılan yastıklarda siyah renk seçilmiş ve kırmızıyla hoş bir kontrast yaratılmış. Ortadaki sehpa da yastıkların rengine uygun biçimde siyah olarak tasarlanmış. Villanın bu bölümü arka plandaki geniş pencere sayesinde gündüz saatlerinde gün ışığı alırken, geceleri ise kirişin üzerine yerleştirilmiş spot ışıklarla aydınlatılıyor.

Şömine

Sezinler ev Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Oturma Odası
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Kıbrıs'ta kışın bile çok soğuk günler ve geceler görmek alışılmadık bir durum ama hafif serin günlerde mekanı ısıtmak ve romantik bir atmosfer yaratmak için bir tasarıma bir de şömine eklenmiş. Şömine için kullanılan taş malzeme arka planda görülen evin giriş bölümünde de kullanılmış ve bir bütünlük sağlanmış. Ayrıca bu taş malzeme bize Akdeniz'de olduğumuzu hatırlatıyor.

Sıra dışı

Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Projenin en ilgi çekici özelliklerinden biri de sıra dışı bir tasarıma sahip ayakkabılık ve elbise dolabı. Tabandan tavana uzanan metal bir boru sayesinde duran dolaplar, evin genel renkleriyle uyum gösteriyor. Ahşap rengin yanı sıra dik biçimde uzanan siyah şerit de dolaplara estetik bir görünüm kazandırmış.

Siyah beyaz mutfak

Sezinler ev/ Kıbrıs Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Mutfak
Şölen Üstüner İç mimarlık

Sezinler ev/ Kıbrıs

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Villanın mutfağında ise her zaman iyi sonuç veren siyah ve beyaz kontrastından faydalanılmış. Son derece geniş biçimde tasarlanış mutfak adası, hem yemeklerin hazırlanıp pişirildiği bir yer olma özelliği gösterirken, hem de yemek masası işlevi görüyor. Mutfak adası etrafındaki siyah tabureler de son derece şık görünüyor. Mutfakta zemin için beyaz mermer tercih edilmiş. Yemek sonrası kahve keyfi yapılacak köşe takımı ve ankastre cihazların yer aldığı bölümde ise siyah renk kullanılmış. Mutfağı bir uçtan bir uca kaplayan geniş pencereden harika bir bahçe manzarasına karşı yemek yeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Mahremiyet gerektiren durumlarda ise dikey panjur perdeyi kapatmanız yeterli oluyor.

En güzel ahşap teraslar
Kıbrıs'ta iç mimarisi ve dekorasyonuyla büyüleyen bir villa.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler