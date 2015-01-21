Akdeniz'in incisinde göz alıcı bir tasarım

Kıbrıs denince akla güneşin parladığı aydınlık günler, upuzun kumsallar ve Akdeniz'in berrak mavi suları gelir. Ada bir kez tatile gidenlerde alışkanlık yapar desek abartmış olmayız. Hatta öyle ki tatile gidip adaya aşık olan insanlar yaşamlarının geri kalanını Kıbrıs'ta geçirmek için taşınmayı bile düşünürler. Eğer siz de Kıbrıs'a taşınmayı düşünenlerdenseniz, adada yaşayacağınız yeni evinizin tasarımı konusunda kaygılanmayın zira Şölen Çoşar İç Mimarlık adada tasarladığı evler ve işyerleriyle göz dolduruyor. Ev sahiplerinin özel istekleri doğrultusunda tasarımlar üreten firma 1999 yılında İstanbul'da kurulmuş, ancak 2005 yılından beri faaliyetini Kıbrıs'ta sürdürüyor. Bir mekanın a'dan z'ye tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan firma kağıt üzerindeki tasarımdan, montaja kadar projelerin her aşamasında aktif bir biçimde hizmet veriyor.
Biz de bu yazımızda firmanın iç tasarımını gerçekleştirdiği bir villanın detaylarına göz atacağız. Villa özel olarak tasarlanan mobilyalarla dikkat çekiyor.
Bu villa için sıfırdan tasarlanan televizyon ünitesi şık görünümü ve işlevselliğiyle göz dolduruyor. Aynen televizyon ünitesi gibi bu villa için özel olarak tasarlanan sehpa da televizyon ünitesiyle uyumlu bir ikili oluşturuyor. Genel olarak beyaz ve ahşap renginin hakim olduğu salonda televizyon ünitesinde kullanılan siyah bölümler mekanı tekdüzelikten kurtarmış. Beyaz duvarlar ve tavanın kesiştiği yerlerde uzanan kahverengi ahşap şeritler de tasarımın bütünselliğine hizmet ediyor. Duvarda asılı olan üç parçalı tablo sayesinde de mekana bir miktar renk katılmış.
Projenin en göze çarpan özelliği kırmızı renkli kiriş ve bu kirişe uygun tasarlanmış koltuk. Koltuğun kirişe denk gelen kısmı kırmızı olarak tasarlanmış ve kirişle bir bütünlük sağlanmış. Aynı şekilde kırmızı renkte tasarlanmış tekli koltuk da kompozisyonu tamamlar nitelikte. Tüm koltuklarda kullanılan yastıklarda siyah renk seçilmiş ve kırmızıyla hoş bir kontrast yaratılmış. Ortadaki sehpa da yastıkların rengine uygun biçimde siyah olarak tasarlanmış. Villanın bu bölümü arka plandaki geniş pencere sayesinde gündüz saatlerinde gün ışığı alırken, geceleri ise kirişin üzerine yerleştirilmiş spot ışıklarla aydınlatılıyor.
Kıbrıs'ta kışın bile çok soğuk günler ve geceler görmek alışılmadık bir durum ama hafif serin günlerde mekanı ısıtmak ve romantik bir atmosfer yaratmak için bir tasarıma bir de şömine eklenmiş. Şömine için kullanılan taş malzeme arka planda görülen evin giriş bölümünde de kullanılmış ve bir bütünlük sağlanmış. Ayrıca bu taş malzeme bize Akdeniz'de olduğumuzu hatırlatıyor.
Projenin en ilgi çekici özelliklerinden biri de sıra dışı bir tasarıma sahip ayakkabılık ve elbise dolabı. Tabandan tavana uzanan metal bir boru sayesinde duran dolaplar, evin genel renkleriyle uyum gösteriyor. Ahşap rengin yanı sıra dik biçimde uzanan siyah şerit de dolaplara estetik bir görünüm kazandırmış.
Villanın mutfağında ise her zaman iyi sonuç veren siyah ve beyaz kontrastından faydalanılmış. Son derece geniş biçimde tasarlanış mutfak adası, hem yemeklerin hazırlanıp pişirildiği bir yer olma özelliği gösterirken, hem de yemek masası işlevi görüyor. Mutfak adası etrafındaki siyah tabureler de son derece şık görünüyor. Mutfakta zemin için beyaz mermer tercih edilmiş. Yemek sonrası kahve keyfi yapılacak köşe takımı ve ankastre cihazların yer aldığı bölümde ise siyah renk kullanılmış. Mutfağı bir uçtan bir uca kaplayan geniş pencereden harika bir bahçe manzarasına karşı yemek yeme şansına sahip olabiliyorsunuz. Mahremiyet gerektiren durumlarda ise dikey panjur perdeyi kapatmanız yeterli oluyor.