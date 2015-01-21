Akdeniz'in incisinde göz alıcı bir tasarım

Kıbrıs denince akla güneşin parladığı aydınlık günler, upuzun kumsallar ve Akdeniz'in berrak mavi suları gelir. Ada bir kez tatile gidenlerde alışkanlık yapar desek abartmış olmayız. Hatta öyle ki tatile gidip adaya aşık olan insanlar yaşamlarının geri kalanını Kıbrıs'ta geçirmek için taşınmayı bile düşünürler. Eğer siz de Kıbrıs'a taşınmayı düşünenlerdenseniz, adada yaşayacağınız yeni evinizin tasarımı konusunda kaygılanmayın zira Şölen Çoşar İç Mimarlık adada tasarladığı evler ve işyerleriyle göz dolduruyor. Ev sahiplerinin özel istekleri doğrultusunda tasarımlar üreten firma 1999 yılında İstanbul'da kurulmuş, ancak 2005 yılından beri faaliyetini Kıbrıs'ta sürdürüyor. Bir mekanın a'dan z'ye tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan firma kağıt üzerindeki tasarımdan, montaja kadar projelerin her aşamasında aktif bir biçimde hizmet veriyor.

Biz de bu yazımızda firmanın iç tasarımını gerçekleştirdiği bir villanın detaylarına göz atacağız. Villa özel olarak tasarlanan mobilyalarla dikkat çekiyor.