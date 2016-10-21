Zekice bölünmüş 80m²'lik daire

Artan konut ihtiyacı ve şehirlerde inşaata uygun alanların azalması ile birlikte daha düşük metrekarelere sahip evler, uzun süre önce yaygınlaşmaya başlamıştı. Toplu konut tercihlerinde oluşan bu değişimde elbette ailelerin eskisi kadar kalabalık olmamasının ve yalnız yaşayan birey sayısının artmasının da etkisi vardır. Evlerin metrekareleri azaldıkça iç mimarlar da daha yaratıcı ve işlevsel dekorasyon çözümleri üretmek zorunda kalıyorlar. Küçük alanlara bir evin bütün ihtiyaçlarını sığdırabilmek için her geçen gün birbirinden kullanışlı ve akılcı tasarımlar üretiliyor. Modüler ve fonksiyonel dekorasyon çözümleri sayesinde artık küçücük evlerde bile kusursuz bir konfor yakalamak mümkün hale geldi. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere böyle bir ev tanıtacağız. Yalnızca 80m²'lik bir alana sahip olan bu küçük evin zekice tasarlanmış detaylarını görünce hayran kalacaksınız. Gelin bu modern apartman dairesini birlikte daha yakından inceleyelim.
Evin mutfağında kullanılan modüler tasarım ürünlerinin işlevselliği ilk bakışta göze çarpıyor. Ergonomik ve fonksiyonel bir tasarıma sahip olan bu mutfak neredeyse eksiksiz. Geniş depolama alanları, işlevsel mutfak adası, ferahlığı, başarılı aydınlatması, kullanışlı tezgahı, yerleşimi ve modern ekipmanları ile herkesin sahip olmak isteyeceği güzellikte bir mutfak. Eğer mutfak dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarıma ve farklı fikirlere ihtiyacınız varsa
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Ev toplamda bir yatak odası, iki banyo, balkon ve açık bir alana kurulmuş; oturma odası, yemek odası, mutfaktan oluşuyor. Mutfak, yemek odası ve oturma odasının bulunduğu geniş alan oldukça ferah bir tasarıma sahip. Genelde az sayıda ve modüler tasarıma sahip eşyalar tercih edilmiş. Modern bir stile sahip olan evde gri ve beyaz renkler ile ahşap malzeme öne çıkıyor. Evin duvar, kapı ve pencerelerinde beyaz renk tercih edilerek ferah bir görüntü sağlanmış zeminde ise ahşap parkeler kullanılmış. İki kişilik aileler eve yalnız yaşayanlar için ideal bir yapıya sahip olan ev her yönüyle eksiksiz bir tasarıma sahip.
Evin dekorasyonunda dikkat çeken önemli detaylarından biri de duvarlara entegre olarak tasarlanmış modüler mobilyalar oluyor. Eşya ve alan tasarrufu sağlayan bu yöntem möbleli evlerin daha çok tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biridir. Modern tasarımı ve canlı renkleri ile dikkat çeken bu televizyon ünitesi oturma odasının ana mobilyası olmuş durumda. Hem kitaplık ve raf olarak hem de şık bir aksesuar gibi oturma odasındaki yerini koruyor.
Bembeyaz bir mutfağa ve ikonik sandalyelerle oluşturulmuş bir yemek alanına sahip olan bu dekorasyon hem aydınlığı hem de modern görüntüsü ile göz alıyor. Mutfak, yemek odası ve oturma odasının açık olarak planlanması eve daha geniş bir görünüm kazandırmış. Tavan ışıklandırmalarının alana son derece şık bir hava kattığı da ortada. Böyle bir dekorasyonu rahatlıkla kullanabilir ve dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sonradan yapacağınız değişikliklere de oldukça elverişli bir alan.
Evin dekorasyonunda genel olarak az sayıda ve işlevsel eşyalar kullanılmış. Ev sahibinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ama hiçbir şekilde kalabalığa yer bırakmayacak bir dekorasyon oluşturulmuş. Yatak odasında hem şık hem de kullanışlı yapısıyla dikkat çeken bir banyo bir de küçük giyinme odası bulunuyor. Dolaplarla kaplı bu giyinme odası evdeki bir çok kalabalığı görünmez edebilecek kadar iyi tasarlanmış.
Yatak odasında bulunan bu banyoda küvet kullanılmamış. Bunun yerine küçük bir duşakabin bulunuyor. Beyaz ağırlıklı dekorasyonda saks mavisi bir dolap göze çarpıyor. Canlı rengi ile banyoyu ısıtan bu dolap evin genel dekorasyon anlayışına da çok uygun. Evin tamamında, beyaz ve gri ağırlıklı dekorasyona uygulanmış vurgu renkleri ile sağlanan bir denge hakim.
Diğer banyo ise yatak odasında bulunana göre daha geniş ve detaylı bir dekorasyona sahip fakat aynı renk dengesi kullanılarak oluşturulmuş. Geniş lavabosu, banyo dolabı ve küvetiyle evin ana banyosu olma görevini başarıyla üstleniyor. Evin, hemen her odasında göze çarpan minimal bir havası da var. Bir evin bütün ihtiyacı küçük bir daireye ancak bu kadar güzel sığdırılabilirdi.