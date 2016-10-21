Zekice bölünmüş 80m²'lik daire

Artan konut ihtiyacı ve şehirlerde inşaata uygun alanların azalması ile birlikte daha düşük metrekarelere sahip evler, uzun süre önce yaygınlaşmaya başlamıştı. Toplu konut tercihlerinde oluşan bu değişimde elbette ailelerin eskisi kadar kalabalık olmamasının ve yalnız yaşayan birey sayısının artmasının da etkisi vardır. Evlerin metrekareleri azaldıkça iç mimarlar da daha yaratıcı ve işlevsel dekorasyon çözümleri üretmek zorunda kalıyorlar. Küçük alanlara bir evin bütün ihtiyaçlarını sığdırabilmek için her geçen gün birbirinden kullanışlı ve akılcı tasarımlar üretiliyor. Modüler ve fonksiyonel dekorasyon çözümleri sayesinde artık küçücük evlerde bile kusursuz bir konfor yakalamak mümkün hale geldi. Homify ekibi olarak biz de bu yazımızda sizlere böyle bir ev tanıtacağız. Yalnızca 80m²'lik bir alana sahip olan bu küçük evin zekice tasarlanmış detaylarını görünce hayran kalacaksınız. Gelin bu modern apartman dairesini birlikte daha yakından inceleyelim.