Prefabrik olduğuna inanmayacağınız 7 ev

Bu tip evlerin belki de tek dezavantajı kat sayısında betonarmeler kadar ileri gidememesidir. Betonarme yapılardaki gibi yüksek binaları bu yöntemlerle yapmanız zor ve masraflı olabilir. Ancak müstakil bir evi istediğiniz gibi katlandırabilirsiniz. Modüler ve prefabrike özelliğe sahip bir evi dört kata kadar yükseltme şansınız var ancak daha fazlası için farklı sistemler uygulamak gerekebilir.

İnşası kolay ve ekonomik ev modellerine daha farklı örnekler bulmak için Herkesin kolayca inşa edebileceği küçük ve şirin evler başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.