Prefabrik olduğuna inanmayacağınız 7 ev

Prefabrike evler istenilen metrekarede ve kat sayısında üretilebilen ve dekorasyonu, su ve kanalizasyon sistemi, elektrik tesisatı, ısı ve ses yalıtımı, diğer yapı çeşitleriyle aynı çözümlere dayanan bir modüler yapı sistemidir. Yapı sektörünün gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok yapı sistemi üretiliyor. Yapı malzemelerinin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlerinin artması da daha kullanışlı ve ekonomik yapı çözümleri sunuyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de popüler olan modüler ve prefabrike yapı sistemleridir. Modüler ve prefabrike yapılar, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Çelik konstrüksiyon evler ve konteyner evler de birer modüler yapı çeşididir. Prefabrike yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıma şansınız da vardır. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Bu kadar çok avantajı barındıran modüler yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Eğer siz de betonarme yapılara alternatif arıyorsanız ve taşınabilir modüler yapılar ilginizi çekiyorsa bu yazıda sizlere Türkiye'den ve Dünya'dan prefabrike ev modelleri sunacağız. Birbirinden güzel mimarilere sahip olan bu evlerin prefabrike olduğuna inanamayacaksınız.
Prefabrike evlerin en önemli özelliği fabrikada üretilen parçalardan bir araya getiriliyor olmasıdır. Bu sayede üretimi ve inşası son derece hızlıdır. Betonarme yapılarda olduğu gibi detaylı temel inşasına ve ince hesaplamalara ihtiyaç duymaz. Üretilir, taşınır ve monte edilir. Prefabrike evlerin yapı özellikleri ve fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için mimarlara, inşaat şirketlerine ya da prefabrike ev üreticilerine danışabilirsiniz.
Modüler yapı deyince aklınıza hemen rüzgarda dağılacak yapılar gelmesin. Modüler ve prefabrike evlerin taşıyıcıları genelde çelik galvanizli malzemeden üretildiklerinden son derece sağlam ve dayanıklıdır. Monte edildiği toprağa sıkı sıkıya tutunan çelik strüktürler evi hem toprak kaymasına hem güçlü fırtınalara hem de depremlere daha dayanıklı bir hale getirir. Üstelik apartmanlar gibi beton ağırlığı olmadığından deprem yükü de yoktur.
Modüler ve prefabrike yapılarda kullanılan çelik strüktürler betonarme taşıyıcılara göre daha dayanıklıdır. Nem ve rutubetten etkilenmez, haşereler tarafından zarara uğramaz ve paslanmaz özelliktedir. Bu gördüğünüz evin bir diğer özelliği de pasif enerji sınıfında olmasıdır. Sürdürülebilir yapı olarak bilinen bu evler kendi enerjilerini üretirler. Çatısında bulunan güneş panelleri ve enerji depolanmasını sağlayan teknolojileri sayesinde bu tip evler hem sağlıklı hem uzun ömürlü hem de ekonomiktir.
Modüler ve prefabrike evler birçok farklı şekilde tasarlanabilirler. Çatılı veya çatısız, cam cepheli veya çimento duvarlı, ahşap veya metal malzemeden olması tamamen sizin seçimlerinize bağlıdır. Fiyatlandırması da bu özelliklere göre yapılır. Bu gördüğünüz ev sıradışı tasarımı ile göz alıyor. Modern ve kullanışlı bir ev.
Modüler ve prefabrike bir eve sahip olmanın en büyük avantajı evinizin taşınabilir olmasıdır. Dilediğiniz yere kurabildiğiniz gibi gerektiğinde taşıyabilirsiniz de. Basit bir yapıya sahip olan bu evin iç mekanlarını mutlaka görmelisiniz. Dekorasyonu ile göz alan evde neredeyse hiçbir eksik yok.
Modüler ve prefabrike evlerin izolasyonu tamamen sizin seçeceğiniz özelliklere bağlıdır. Betonarme bir yapıya uygulanabilen izolasyon çözümlerinin hemen hepsi bu yapılara da uygulanabilir. Bütçenize ya da yaşadığınız çevrenin iklim özelliklerine göre dilediğiniz gibi izolasyon yaptırabilirsiniz.
Bu tip evlerin belki de tek dezavantajı kat sayısında betonarmeler kadar ileri gidememesidir. Betonarme yapılardaki gibi yüksek binaları bu yöntemlerle yapmanız zor ve masraflı olabilir. Ancak müstakil bir evi istediğiniz gibi katlandırabilirsiniz. Modüler ve prefabrike özelliğe sahip bir evi dört kata kadar yükseltme şansınız var ancak daha fazlası için farklı sistemler uygulamak gerekebilir.
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