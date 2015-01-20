Klasik banyolar

Şehir hayatı çok yorucu. Gündelik koşuşturmalar, işteki stres, trafik derdi. Pek çoğumuz eve geldiğimizde enerjimizin çekildiğini ve günün yorgunluğundan arınmak istediğimizi hissediyoruz. Yorgunluklardan arınıp yenilenmenin en güzel yoluysa sıcak bir duş almak. Dolayısıyla banyolar son derece önemli kişisel birer mabede dönüşüyorlar. Çoğumuz apartman dairelerinde yaşıyoruz ve banyolarımız çok özel tasarım ürünü mekanlar değil. Oysa saray banyolarını aratmayacak banyo tasarımları da var. Bu yazıda hepsi yerli tasarımcılara ait, saraylardan çıkmış gibi görünen klasik banyo örneklerini inceledik. Eminiz bu banyoları görünce siz de böyle bir banyom olsaydı diye iç geçireceksiniz.
Hakan Helvacıoğlu'na ait H2C firmasının imzasını taşıyan bu banyo çok şık ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. Duvarlarda ve zeminde son derece estetik görünümlü bir mermerin kullanıldığı banyoda lavabonun altındaki dolap ve üzerindeki sedef işlemeler göz alıyor. Armatürler, abajur aplikleri ve banyo kapısının kolunun yanı sıra dolabın üstünde de altın yaldızlı dokunuşlara rastlamak mümkün. Ayna ise zarafetiyle övgüyü hak ediyor.
Mükemmelin mekana yansıması mottosuyla yola çıkan Asortie Mobilya Dekorasyon imzasını taşıyan bu banyo son derece lüks bir tasarıma sahip. Üç bölümden oluşan banyonun bölümleri cam kapılarla birbirinden ayrılmış. Sol taraftaki cam kapıdan banyoya girilirken, sol taraftaki cam kapı sauna olarak kullanılan bölüme açılıyor. Giriş bölümü ise son derece şık bir lavaboya ev sahipliği ediyor. Aynadan, tezgahın mermerine, duvarlardaki varaklı apliklerden, iskemleye, yerdeki kızıl mermerden, duvardaki mozaik süslemelere kadar banyonun tüm ayrıntıları rafine bir zevki yansıtıyor.
Son derece sade ve zarif bir banyoyu olağanüstü bir şekilde tamamlayan bu şık avize Highlight Aydınlatma'nın ürünü. Bu avize bembeyaz banyoya bir saray banyosu havası katmış. Sizce de öyle değil mi?
Leyla Doğrular Simpson'un önderliğindeki Aykuthall Architectural Interiors'un imzasını taşıyan bu banyoyu tek kelimeyle değerlendirmek gerekirse, zarafet sözcüğünü tercih ederdik. Gri siyah ve beyazın her zaman iyi sonuç veren birlikteliğinin kullanıldığı banyoda duvarlardaki desenler en dikkat çekici unsur. Son derece hoş işlemelere sahip ayna ve duvar aplikleri harika bir kompozisyon oluşturuyor. Klasik tarzdaki bu aksesuarlar, son derece modern çizgilere sahip lavabo ve klozetle hoş bir kontrast oluşturmuş.
Modaistanbul'a ait bu banyo tasarımı, siyah ve altın tonlarının ustalıkla bir araya getirilmesiyle göz dolduruyor. Tezgah ayakları, lavabo, armatürler, kapı kolu ve tavanda altın yaldızlı malzeme tercih edilmiş. Banyonun arka duvarındaki çiçek resmi ise siyahın kasvetini ortadan kaldıracak türde canlı ve hayat dolu. Yerler için seçilen mozaik malzeme ise kompozisyonu tamamlar nitelikte.
Esra Kazmirci Mimarlık imzasını taşıyan bu banyoda koyu renklerin asaleti ve altın yaldızlı küçük aksesuarların estetiği bir arada kullanılmış. Duvardaki apliklerden yayılan ışık mekana hoş bir atmosfer kazandırırken, taban için seçilen ahşap döşeme malzemesi banyo genelinde tercih edilen koyu renklerle hoş bir tezat oluşturuyor.
Hakan Helvacıoğlu imzalı bir başka banyo. Tek kelimeyle göz kamaştırıcı. Duvarlar için seçilen zarif desenli parlak karolar, ışığı yansıtmalarıyla ışıl ışıl bir banyo atmosferi yaratılmasını sağlıyor. Zemin ve tezgahta da aynı renk tonları tercih edilmiş. Ancak dolap kapakları hoş bir tezat oluşturacak şekilde beyaz olarak tasarlanmış. Böyle bir banyoda günün yorgunluğundan kurtulmanın değeri paha biçilemez olsa gerek.