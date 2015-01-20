Klasik banyolar

Şehir hayatı çok yorucu. Gündelik koşuşturmalar, işteki stres, trafik derdi. Pek çoğumuz eve geldiğimizde enerjimizin çekildiğini ve günün yorgunluğundan arınmak istediğimizi hissediyoruz. Yorgunluklardan arınıp yenilenmenin en güzel yoluysa sıcak bir duş almak. Dolayısıyla banyolar son derece önemli kişisel birer mabede dönüşüyorlar. Çoğumuz apartman dairelerinde yaşıyoruz ve banyolarımız çok özel tasarım ürünü mekanlar değil. Oysa saray banyolarını aratmayacak banyo tasarımları da var. Bu yazıda hepsi yerli tasarımcılara ait, saraylardan çıkmış gibi görünen klasik banyo örneklerini inceledik. Eminiz bu banyoları görünce siz de böyle bir banyom olsaydı diye iç geçireceksiniz.