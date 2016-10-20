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Aklınızı başınızdan alacak 10 inanılmaz merdiven tasarımı

Özlem K. Özlem K.
Spiral staircase to the mezzanine, Railing London Ltd Railing London Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Nüfusun çok büyük bir bölümünün kentlerde ve özellikle de büyük kentlerde yoğunlaşmadığı, apartmanların en yaygın kullanılan konut tipleri olmadığı ve birkaç kuşağın bir arada yaşadığı ailelerin küçük çekirdek ailelere evrilmediği dönemlerde ülkemizde de çok katlı ve çok odalı müstakil evler yaygın olarak kullanılıyordu. Hatta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin merkez sayılabilecek mahallelerinde dahi bu türden, geniş ailelerin bir arada yaşadığı konak tipi müstakil evlere rastlayabiliyorduk. Tamamına yakını çok katlı olan bu evlerin bugün halen ayakta olan nadir örneklerinde muazzam bir ahşap ustalığının yansıması olan bir işçiliğin karakterize ettiği harika merdivenleri görebilirsiniz. Ancak çok katlı ve müstakil evlerin yok olmaya yüz tutup hemen herkesin apartmanlarda yaşamaya başlamasından sonra, ev içi merdivenler de villa tipi evlerde ve apartman dublekslerinde yaşama imkânı bulan küçük bir azınlığın hayatının bir parçası olarak kalabildi. Bu yüzden bu yazımızın konusu olan merdivenlerin sizi çok da ilgilendirmediğini, iki katlı bir ev sahibi olmayı ancak hayal edebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama güzel bir tasarım, şık bir ev, göz alıcı bir dekorasyon da tıpkı bir sanat eseri gibi estetik bir zevk verebilir. Ve bu muhteşem tasarımlardan zevk alacağınıza hiç şüpheniz olmasın. 

Sade ve zarif

Spiral staircase to the mezzanine Railing London Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Railing London Ltd

Spiral staircase to the mezzanine

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

Ahşap ve metali zarif bir tarzda birleştiren bu merdiven modeli ise aynı zamanda oldukça az yer kaplayan tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Görünmez merdivenler

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

Üst üste getirilmiş dayanıklı cam katmanlarından başka herhangi bir taşıyıcı malzemesi bulunmayan bu mühendislik harikası merdiven modeli tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 

Sofistike bir model

Helical glass staircase around giant fish tank Diapo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Diapo

Helical glass staircase around giant fish tank

Diapo
Diapo
Diapo

Yine cam basamaklara sahip olan bu sofistike merdiven modeli, spiral şeklinde yükselen beton bir taşıyıcıya bağlanıyor. Merdivenin ortasında kalan bölümdeki özel cam tasarım ise doğrusu merdivenin kendisinden de fazla iddialı bir görüntü sergiliyor. 

Dikkat gerektiren bir merdiven

Primrose Hill - modern luxury kitchen featuring Porcel-Thin polished white 120x60cm porcelain tiles homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Mozaik Beyaz
homify

Primrose Hill – modern luxury kitchen featuring Porcel-Thin polished white 120x60cm porcelain tiles

homify
homify
homify

Belli noktaları haricinde güvenlik için trabzan ya da buna benzer bir unsurun bulunmadığı bu merdivenler çocuklar ve yaşlılar için tehlikeli olabilir. Ancak bu özel tasarımın pek çok kişi için çok keyifli olabileceğini de belirtmeden geçmeyelim. 

Öne çıkan değil öne çıkaran

Glass House, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Martin Gardner Photography

Glass House

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

Minimal denebilecek bir tasarıma sahip olan bu merdivenin en önemli özelliği, çok sayıda dikkat çekici mobilya ve aksesuarın bulunduğu bu evdeki diğer parçaları adeta kendi önüne koyarak ilgiyi onların üzerine çeken bir tarza sahip olması. 

Yaratıcı bir yorum

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Ana hatları ile oldukça klasik görünen bu merdivende ise özellikle zeminle birleşen son üç basamakta son derece yaratıcı bir yorum görüyoruz. Özenle aydınlatılmış merdiven altları sayesinde ortaya çıkan görüntü yalnızca gece değil gün ışığında da dikkat çekiyor.

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Yay modeli

Luxury Staircase, Haldane UK Haldane UK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Haldane UK

Luxury Staircase

Haldane UK
Haldane UK
Haldane UK

Bir tür yay gibi kıvrlarak ve nihayet başladığı hizada biterek ilerleyen bu merdiven modeli, yüksek kaliteli ahşap işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Çok amaçlı bir tasarım

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets., Buscott Woodworking Buscott Woodworking Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Buscott Woodworking

Traditional Cut String painted staircase with an Oak Handrail and carved Brackets.

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

Son derece klasik bir tarza sahip olan bu beyaz merdivende ise ilginç bir şekilde çok amaçlı bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Merdivenin altından itibaren merdiven eğimine göre devam eden raf grubu oldukça kullanışlı.

Geçit töreni

Mermaids - A home by the sea, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
Trewin Design Architects

Mermaids – A home by the sea

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Bazen merdivenlerin kendisi değil onları çevreleye unsurlar asıl tasarımın konusu olabiliyorlar. Bir tür geçit törenini andıra bir tarza sahip ve fotoğraflarla donatılmış bu koridor, sonundaki merdiveni daha da heybetli bir hale getiriyor. 

Eklektik ve iddialı

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Farklı tarzların ve tasarım anlayışlarının bir arada kullanıldığı bu geniş salonun merdivenleri ise ahşap kaliteleri ve duvarla birleştikleri noktada kullanılan gizli aydınlatma ile dikkat çekiyor. 

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