Aklınızı başınızdan alacak 10 inanılmaz merdiven tasarımı

Nüfusun çok büyük bir bölümünün kentlerde ve özellikle de büyük kentlerde yoğunlaşmadığı, apartmanların en yaygın kullanılan konut tipleri olmadığı ve birkaç kuşağın bir arada yaşadığı ailelerin küçük çekirdek ailelere evrilmediği dönemlerde ülkemizde de çok katlı ve çok odalı müstakil evler yaygın olarak kullanılıyordu. Hatta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin merkez sayılabilecek mahallelerinde dahi bu türden, geniş ailelerin bir arada yaşadığı konak tipi müstakil evlere rastlayabiliyorduk. Tamamına yakını çok katlı olan bu evlerin bugün halen ayakta olan nadir örneklerinde muazzam bir ahşap ustalığının yansıması olan bir işçiliğin karakterize ettiği harika merdivenleri görebilirsiniz. Ancak çok katlı ve müstakil evlerin yok olmaya yüz tutup hemen herkesin apartmanlarda yaşamaya başlamasından sonra, ev içi merdivenler de villa tipi evlerde ve apartman dublekslerinde yaşama imkânı bulan küçük bir azınlığın hayatının bir parçası olarak kalabildi. Bu yüzden bu yazımızın konusu olan merdivenlerin sizi çok da ilgilendirmediğini, iki katlı bir ev sahibi olmayı ancak hayal edebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama güzel bir tasarım, şık bir ev, göz alıcı bir dekorasyon da tıpkı bir sanat eseri gibi estetik bir zevk verebilir. Ve bu muhteşem tasarımlardan zevk alacağınıza hiç şüpheniz olmasın.