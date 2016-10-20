Aklınızı başınızdan alacak 10 inanılmaz merdiven tasarımı

Nüfusun çok büyük bir bölümünün kentlerde ve özellikle de büyük kentlerde yoğunlaşmadığı, apartmanların en yaygın kullanılan konut tipleri olmadığı ve birkaç kuşağın bir arada yaşadığı ailelerin küçük çekirdek ailelere evrilmediği dönemlerde ülkemizde de çok katlı ve çok odalı müstakil evler yaygın olarak kullanılıyordu. Hatta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin merkez sayılabilecek mahallelerinde dahi bu türden, geniş ailelerin bir arada yaşadığı konak tipi müstakil evlere rastlayabiliyorduk. Tamamına yakını çok katlı olan bu evlerin bugün halen ayakta olan nadir örneklerinde muazzam bir ahşap ustalığının yansıması olan bir işçiliğin karakterize ettiği harika merdivenleri görebilirsiniz. Ancak çok katlı ve müstakil evlerin yok olmaya yüz tutup hemen herkesin apartmanlarda yaşamaya başlamasından sonra, ev içi merdivenler de villa tipi evlerde ve apartman dublekslerinde yaşama imkânı bulan küçük bir azınlığın hayatının bir parçası olarak kalabildi. Bu yüzden bu yazımızın konusu olan merdivenlerin sizi çok da ilgilendirmediğini, iki katlı bir ev sahibi olmayı ancak hayal edebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama güzel bir tasarım, şık bir ev, göz alıcı bir dekorasyon da tıpkı bir sanat eseri gibi estetik bir zevk verebilir. Ve bu muhteşem tasarımlardan zevk alacağınıza hiç şüpheniz olmasın.
Ahşap ve metali zarif bir tarzda birleştiren bu merdiven modeli ise aynı zamanda oldukça az yer kaplayan tasarımıyla dikkat çekiyor.
Üst üste getirilmiş dayanıklı cam katmanlarından başka herhangi bir taşıyıcı malzemesi bulunmayan bu mühendislik harikası merdiven modeli tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Yine cam basamaklara sahip olan bu sofistike merdiven modeli, spiral şeklinde yükselen beton bir taşıyıcıya bağlanıyor. Merdivenin ortasında kalan bölümdeki özel cam tasarım ise doğrusu merdivenin kendisinden de fazla iddialı bir görüntü sergiliyor.
Belli noktaları haricinde güvenlik için trabzan ya da buna benzer bir unsurun bulunmadığı bu merdivenler çocuklar ve yaşlılar için tehlikeli olabilir. Ancak bu özel tasarımın pek çok kişi için çok keyifli olabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.
Minimal denebilecek bir tasarıma sahip olan bu merdivenin en önemli özelliği, çok sayıda dikkat çekici mobilya ve aksesuarın bulunduğu bu evdeki diğer parçaları adeta kendi önüne koyarak ilgiyi onların üzerine çeken bir tarza sahip olması.
Ana hatları ile oldukça klasik görünen bu merdivende ise özellikle zeminle birleşen son üç basamakta son derece yaratıcı bir yorum görüyoruz. Özenle aydınlatılmış merdiven altları sayesinde ortaya çıkan görüntü yalnızca gece değil gün ışığında da dikkat çekiyor.
Bir tür yay gibi kıvrlarak ve nihayet başladığı hizada biterek ilerleyen bu merdiven modeli, yüksek kaliteli ahşap işçiliğiyle dikkat çekiyor.
Son derece klasik bir tarza sahip olan bu beyaz merdivende ise ilginç bir şekilde çok amaçlı bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Merdivenin altından itibaren merdiven eğimine göre devam eden raf grubu oldukça kullanışlı.
Bazen merdivenlerin kendisi değil onları çevreleye unsurlar asıl tasarımın konusu olabiliyorlar. Bir tür geçit törenini andıra bir tarza sahip ve fotoğraflarla donatılmış bu koridor, sonundaki merdiveni daha da heybetli bir hale getiriyor.
Farklı tarzların ve tasarım anlayışlarının bir arada kullanıldığı bu geniş salonun merdivenleri ise ahşap kaliteleri ve duvarla birleştikleri noktada kullanılan gizli aydınlatma ile dikkat çekiyor.