75 metrekarelik modüler ev

Sıfırdan bir ev inşa etmek, arazinin temini, gerekli fiziksel, yasal ve mimari hazırlıkların yapılması gibi uzun ve zahmetli süreçlerin geçirilmesi anlamına gelir. Bunlar da kimi zaman birkaç yıla kadar varan uzun bir süre alabilir. Üstelik yalnızca zaman değil, evin her türlü hazırlığıyla ayrı ayrı ilgilenmek de son derece yorucu ve yıpratıcı bir iştir. Örneğin subasmanın yapılması, kaba inşaatın yapımı, hele ki sonrasındaki ince işlerin her biri için ayrı ayrı ustaların bulunması ve bu işlerin düzgün bir şekilde yaptırılması, gerçekten çok zorlu bir süreçtir. Öte yandan modern mimarinin bu işlerin kestirmeden çözülmesi için son derece başarılı bir ürünü var: Prefabrik evler! Ülkemizde 17 Ağustos depreminin ardından ortaya çıkan geniş ölçekli konut sorunuyla birlikte ilk kez kullanılmaya başlanan, fakat yıllar geçtikte prefabrik teknolojilerinin de ilerlemesi ve kalitelerinin artmasıyla her türlü eve alternatif olabilecek nitelikte ürünler haline gelen prefabrik evler, bugün artık betonarme evlerden ayırt edilemeyecek kadar güzel çeşitlere sahipler.

Bu yazımızda İspanya merkezli bir prefabrik ev firması olan Casas Cube tarafından tasarlanan ve uygulaması yapılan bir modeli tanıtacağız. Tasarımıyla pek çok betonarme evin çok ötesinde bir fark yaratan 75 metrekarelik bu son derece şık eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?