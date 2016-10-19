Türk mutfaklarından kopya çekebileceğiniz 8 farklı fikir

Mutfaklar ev hanımları için azami derece de önemli alanlar olduğu için ülkemizde ev hanımlarının fikirlerine göre dekore edilir. Özellikle ülkemizde insanlar tüm yörelerin mutfak özelliklerini bildikleri için farklı yöresel özellikleri sentezleyerek mutfaklarına yansıtmak isterler. Bu gün Türk mutfaklarını ve dekoratif özelliklerini incelemek için Türk mutfaklarını ziyaret ediyoruz. Bu mutfaklarda kullanılan ögeleri, renk seçimleri, yerleşim planları, pencere kullanımı, tavan aydınlatmaları gibi tüm unsurları inceleyerek birebir kopya çekebilirsiniz. Türk mutfaklarının genel özellikleri olan mutfak dolapları, mutfak masaları, ailecek yemek yenilen yemek alanları, pencere süslemeleri gibi farklı unsurları evlerimize yerleştirerek hem görsel açıdan hem de kullanışlılık açısından mükemmel mutfaklar ortaya çıkarabiliriz.
Bir mutfakta zarafet olmazsa olmaz olduğu için dizayn işlemleri özenle yapılmalı ve mutfağın zarif bir mutfak olması sağlanmalıdır. ayrıca zarif bir mutfak ortaya çıkarırken işlevselliği göz ardı etmemek gereklidir. Çünkü işlevsel bir mutfak aynı zamanda ev hanımının zamanını en çok geçirdiği bir yaşam alanı olacaktır. Bu iki özelliği mutfağınızda bulundurmanız halinde insanların parmaklarını ısıracağı muhteşem bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
Türk mutfaklarının genel özelliklerinden biri ışıl ışıl olmasıdır. Gün ışığı ile aydınlatılsa dahi bir aydınlatma sistemi kurulur ve mutfağın bir inci gibi ışıldaması sağlanır. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi geneiş bir mutfak dekorasyonu yapılarak büyük ölçülere sahip tavan içine gömme aydınlatmalar yerleştirilmiş ve tavan işlemesi yapılarak muhteşem bir tavan süslemesi ortaya konulmuş. Mutfak hem süsleme olarak hem de aydınlatma olarak çok şık duruyor.
Sade mutfak tasarımları da Türk insanı için alternatif mutfak dekorasyonlarından biridir. Sadeliği seven ev hanımları resimdeki gibi sadece mutfak dolapları ve mutfak adasından oluşan bir dekorasyona sahip olmak ister. Hem renk kontrastı hem uygulama hem de işlevsellik mutfağın muhteşem görünmesini ve oldukça sade bir yapıya sahip olmasını sağlamış.
Ev hanımları mutfaklarını düzenlerken kendi tasarım zevklerini ve hayal dünyasının yansımalarını de mutfaklarına aktarırlar. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi bembeyaz dekore edilmiş mutfağın ön kısmı renkli afiş ve posterler ile süslenmiş ve beyaz rüya renklendirilerek muhteşem bir mutfağın ortaya çıkması sağlanmış.
Aile evlerinde yer alan mutfak örneklerinde ise resimdeki gibi şık bir aile kahvaltı alanı yer alır. Mutfak içinde yer alan bu mutfak masası aynı zamanda misafirlere kahve ikram edilen, yemek hazırlıkları yapılan ve mutfağın genişliğinin verdiği boşluğu dolduran bir öğe olarak karşımızda duruyor. Ahşap olması ve doğal renginde tercih edilmesi estetik açıdan tamamlayıcı olmuş.
Geleneksel olarak kullandığımız tül perdeler mutfaklarımızda da yerlerini alıyor. Bu örnekte olduğu gibi mutfak penceresine perde olarak tercih edilen tül perde gün ışıoğının kırılarak içeri girmesine olanak sağlıyor. ayrıca ana perdeleri de koruyan tül perdeler beyaz mutfak dekorasyonunun da tamamlayıcısı olarak kullanılmış. Tuğla duvar ve duvar üzerine ara raf olarak kullanılan modern raf mutfağı daha kullanışlı hale getirmiş.
Mutfaklarda ağır renkler pek tercih edilmese de bu mutfağımız hem gri tonlarda hem de sade olarak dekore edilmiş. Geniş bir mutfak olmasına karşın sade olarak dekore edilmesi ferah ve kullanışlı olmasının yanında rahat bir mutfak kullanımı sağlamış. Mutfak dolapları yerine küçük dolapçıklar ve raflar tercih edilerek genişi mutfağın ferah bir mutfak olmasına katkı sağlanmış.
Geleneksel Türk mutfağı olarak resimde yer alan mutfak dekorasyonunu evinizde birebir uygulayabilirsiniz. Mutfak dolapları, mutfak tezgahı, küçük pencere, tül perde, renkli zemin döşemeleri, mutfak masası ile tam bir Türk aile mutfağı olarak tercih edilebilir. Tavanına yapılan aydınlatma ve kalp sembolü küçük mutfak içinde ev hanımının dokunuşlarını gözler önüne seriyor.