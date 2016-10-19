Türk mutfaklarından kopya çekebileceğiniz 8 farklı fikir

Mutfaklar ev hanımları için azami derece de önemli alanlar olduğu için ülkemizde ev hanımlarının fikirlerine göre dekore edilir. Özellikle ülkemizde insanlar tüm yörelerin mutfak özelliklerini bildikleri için farklı yöresel özellikleri sentezleyerek mutfaklarına yansıtmak isterler. Bu gün Türk mutfaklarını ve dekoratif özelliklerini incelemek için Türk mutfaklarını ziyaret ediyoruz. Bu mutfaklarda kullanılan ögeleri, renk seçimleri, yerleşim planları, pencere kullanımı, tavan aydınlatmaları gibi tüm unsurları inceleyerek birebir kopya çekebilirsiniz. Türk mutfaklarının genel özellikleri olan mutfak dolapları, mutfak masaları, ailecek yemek yenilen yemek alanları, pencere süslemeleri gibi farklı unsurları evlerimize yerleştirerek hem görsel açıdan hem de kullanışlılık açısından mükemmel mutfaklar ortaya çıkarabiliriz.