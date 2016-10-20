15 fantastik giriş kapısı!

Bir evin ilk gördüğümüz alanı olan giriş kapıları estetik açıdan kusursuz olmalıdır. Estetik olarak kusursuz olan bu kapılar aynı zamanda klasik tasarımların ve geleneksel giriş kapılarından farklı olarak da fantastik tasarımlara sahip olduğunda misafirlerinizi, konuklarınızı daha eve adım atmadan etkilemiş olursunuz. Fantastik giriş kapısı tasarımları yapılırken bir çok tasarımdan etkilenebilir veya bu tasarımları sentezleyerek evinizde kullanabilirsiniz. Bu gün homify giriş kapısı tasarımlarını inceleyerek fantastik tasarımların nasıl yapıldığı ve evin girişinde kapıya uygun düzenlemelerin neler olduğunu göreceğiz. Bir evin giriş kapısı sadece kapıdan meydana gelmediği için çevre düzenlemesi, kapı tasarımı ve renk seçimlerinin bir eve kattığı güzelliklere yakından şahit oluyoruz. Farklı fantastik tasarımlar ile evinize yapmak istediğiniz giriş kapısı için yeniden bir tasarım yapabilir ve evinizin fantastik dış görünüşünü daha fantastik hale getirebilirsiniz.