15 fantastik giriş kapısı!

Bir evin ilk gördüğümüz alanı olan giriş kapıları estetik açıdan kusursuz olmalıdır. Estetik olarak kusursuz olan bu kapılar aynı zamanda klasik tasarımların ve geleneksel giriş kapılarından farklı olarak da fantastik tasarımlara sahip olduğunda misafirlerinizi, konuklarınızı daha eve adım atmadan etkilemiş olursunuz. Fantastik giriş kapısı tasarımları yapılırken bir çok tasarımdan etkilenebilir veya bu tasarımları sentezleyerek evinizde kullanabilirsiniz. Bu gün homify giriş kapısı tasarımlarını inceleyerek fantastik tasarımların nasıl yapıldığı ve evin girişinde kapıya uygun düzenlemelerin neler olduğunu göreceğiz. Bir evin giriş kapısı sadece kapıdan meydana gelmediği için çevre düzenlemesi, kapı tasarımı ve renk seçimlerinin bir eve kattığı güzelliklere yakından şahit oluyoruz. Farklı fantastik tasarımlar ile evinize yapmak istediğiniz giriş kapısı için yeniden bir tasarım yapabilir ve evinizin fantastik dış görünüşünü daha fantastik hale getirebilirsiniz.
Evinizin önünde araç garaj alanı varsa yapacağınız ana giriş kapısı tasarımı garaj alanının etkisinden kurtulmalı ve insanların ilk baktıklarında ihtişamı ve zarafeti ile gözlerine ana giriş kapısının çarpması sağlanmalıdır. Bunun için resimdeki gibi yol kenarından başlayarak bir yürüyüş yolu planlanmalı, ana giriş kapısına hitap eden yol sonunda muhteşem tasarımı ile ana giriş kapısı yer almalıdır.
Bir kapının etkileyici olması için sırıtmayan ve üzerinde şık duran koyu tonlarda olması yeterlidir. Ayrıca kapı tasarımları ve kapı etrafında yer alan duvarlar kapı ile uyumlu olmalıdır. Resimde yer alan koyu kahve rengi ahşap kapı tam olarak bu tanıma uyan, estetik ve görsellik olarak insanları etkileyen bir güzelliğe sahip bir kapıdır. Cam ile bütünleşmesi de kapının görselliğini ikiye katlamıştır.
Eviniz resimdeki gibi açık tonlarda ve aydınlatmalar sayesinde ışıl ışıl ise yapmanız gereken kapı tasarımınızı evinize göre yapmak ve ışıl ışıl bir kapıya sahip olmaktır. Bu evde parçalı ahşap kullanılarak görselliği ön planda olan aydınlatma ile ışıl ışıl bir kapı özelliğine bürünen tasarım tercih edilerek eve yakışan bir ana giriş kapısı yapılmış.
Evin mimari açıdan tasarımı farklı ve aykırı bir tasarıma sahip ise ana giriş kapısı da farklı bir tasarıma sahip olmalıdır. Resimde yer alan aykırı bir mimarisi bulunan ev örneğinde olduğu gibi ince bir giriş alanı bırakılmış ve evin görkemli mimarisinden gizlenmiş bir giriş kapısı yapılmış. Böylece giriş alanı gizemli hale getirilerek görkemli yapıya yakışan bir tasarıma imza atılmış.
Bir evin ana giriş kapısının görselliği ve ihtişamı aynı zamanda çevresinde yer alan unsurların tamamına bağlıdır. Bu unsurlar çevre düzenlemesi, doğal bitkiler, kapı süslemeleri olduğu gibi sundurmalar da olabilir. Bu resimde sundurmanın bir kapıya kattığı görsellik ve ihtişama yer verilmiş. Farklı tereke tasarımına sahip siyaha boyanmış ahşap sundurma beyaz renkli ana giriş kapısının görkemli ve ihtişamlı görünmesini sağlamış.
Bir kapının fantastik tasarıma sahip olması için özenle bir tasarım yapılmış olması kadar yerleşim planında bu fantastik tasarımı ön plana çıkaracak yardımcı unsurlar da kullanılmalıdır. Resimde yer alan ahşap kapının ön planda olması ve görkemli görünüşünün gözler önüne serilmesi için canlı doğal bitkiler kullanılmış ve taş mermer yürüyüş alanı ile ana kapının görselliği de artırılmıştır. Böylece fantastik tasarımlı ana giriş kapısı insanların gördükleri ilk yapı olma özelliğini kazanmıştır.
Taş ile ahşap uyumu yüz yıllardır kullanılan bir malzeme uyumudur. Resimde yer alan kapı örneğinde olduğu gibi şık bir kapı için bu ikili tercih edilmelidir
Ahşap ve taşın uyumu kadar cam ve taş ikilisi de muhteşem bir uyum sergiler. Resimde olduğu gibi görsel ve şık kapı için bu ikili de tercih edilebilir.
Doğal bir dış cephe için resimdeki gibi doğal renklere sahip yürüyüş yolu ile bütünleşik bir ana giriş kapısı tercih edilebilir.
Evinizin giriş avlusuna yapacağınız kapı resimdeki gibi genmiş ve ahşap bir kapı olduğunda eviniz ile ilgili tüm algılar değişecektir.
Tek tarafa açılan kapılar yerine dönel kapılar tercih edebilir ve resimdeki gibi evinizi daha görsel hale getirebilirsiniz.
Yalın bir dış cephe dekorasyonu için resimdeki gibi yalın ve sade bir ana giriş kapısı tercihi yapabilir ve evinizin sadeliğini korumuş olursunuz.
Ana giriş kapısı sizi tanıtan ilk unsur olduğu için resimdeki gibi şık tasarımlara sahip koyu renkli kapılar tercih ederek evinizi daha özel hale getirebilirsiniz.
Evinizin ön cephesinde bir bahçe var ise resimdeki gibi doğa ile iç içe bütünleşik bir bahçe kapısı yapabilir ve evinizin zarafetini artırabilirsiniz.