Taşın doğallığı ile dekore edilmiş 8 örnek yaşam alanı

Dekorasyon yapılırken doğal ve estetik bir tasarım yapılması, tasarım sonucunda muhteşem görselliklerin oluşturulması ana hedeflerdir. Bir dekorasyon için doğallığın oluşması çok önemli olduğundan doğal malzemeler kullanılması her zaman çok doğal ve doğal bir estetiğe sahip yaşam alanları oluşturmanızı sağlar. Homify ev dekorasyonları sayfalarında; çok kullanılan doğal ahşap, doğal taş gibi malzemeler ile insanların hayran kaldıkları, ferah ve doğal bir iç ortama sahip aynı zamanda zevkli ve duygu yüklü dekore edilmiş evler yer alıyor. Bir evin iç ortamında bölme duvar olarak taş duvarlar yapabilir, iç duvar kaplamalarını taşlarla yaparak estetik ve zarafet kokan iç mekanlar oluşturabilir, banyo içinde taşları tercih ederek geleneksel Türk banyolarının benzerlerini yapabilir, şık ve estetik kokan dekorasyonlar için orta masa yüzeylerinde, oturma grubu kolçaklarında taşları tercih edebilirsiniz. Böyle muhteşem görsellikleri bulunan dekorasyonlara imza atmış olursunuz.
Evinizde geniş alanlar varsa ve bu alanları daha işlevsel hale getirmek istiyorsanız resimdeki gibi şık renklere sahip doğal taşlardan oluşan bir duvar örebilir, bölme duvar olarak ikiye ayırdığınız alanı daha estetik bir alan haline getirebilirsiniz. Renk seçimlerini zemin ile uyumlu yaptığınızda muhteşem bir kontrast oluşturacak ve yaşam alanı olarak kullanacağınız bu alanı daha görsel hale getirebileceksiniz.
Banyolar kişilere özle alanlar olduğu için özel dekorasyonlara sahip olması gerekir. Resimde yer alan banyo örneğinde olduğu gibi zarif ve pürüzsüz yüzeyleri olan bu taş kaplamalarını tercih ederek banyonuzu ferah bir iç ortama sahip estetik açıdan muhteşem ve kusursuz olan bir banyo haline getirebilirsiniz. Küvet veya hidromasajlı küvet ile uyumlu renkler tercih etmeniz yerinde olacaktır.
Eğer mutfağınızı resimdeki gibi küçük bir alanla sınırlayacaksanız resimde yer alan ve dışarıdan bakıldığında zarif görünen renkli taşlarla süslemeniz yerinde olacaktır. Bu tercih ile hem renkli hem de dekoratif açıdan kusursuz ve insanların beğeneceği minik bir mutfağa sahip olacaksınız.Aydınlatma rengi ve iç ortam dekorasyonu ile uyumlu renkler mutfağınızın güzelliğini katlayacaktır.
Oturma odanızı doğal bir düşünce doğrultusunda dekore edecekseniz duvarın doğal taşlar ile kaplanması ve geriye kalan dekorasyon unsurlarının uyumlu renklerde olması kusursuz bir dekorasyon için gereklidir. Resimde yer alan ince uzun oturma odası doğal bir şekilde dekore edilerek odanın darlığı göz ardı edilmiş ve büyüleyici güzellikte bir oturma odası dekorasyonu yapılmış.
Evin en boş alanları giriş kapıları yanında yer alan hollerdir. Bu alanlar sadece vestiyerle dekore edildiği için göze boş alanlar olarak gelir. Bu alanları doğal taşlarla kaplayarak hem görsel bir duvar elde etmiş oluruz hem de boş alan olarak düşündüğümüz bu alanlar görsellikleri ile insanların daha evin girişinden itibaren hayran kalacakları bir ev olmasını sağlayacaktır.
Eğer tuvaletiniz banyonuzdan ayrı bir alanda veya odada ise resimdeki gibi ayna arkasında kalan duvarı ve diğer iç duvarları taş kaplamalar ile estetik ve şık duvarlar şeklinde dekore edebilirsiniz. Aynanın yansıtma özelliği ile hem aydınlık hem de görsel açıdan kusursuz bir tuvalet dekorasyonu evinizin estetik anlamda tamamlayıcısı olacaktır.
Doğal taşları ev dekorasyonunda kullanmak istiyorsanız resimdeki gibi kapı kenarlarında taş kaplamalar tercih ederek kapı girişlerinde estetik alanlar oluşturabilirsiniz. Taş kaplama yerine bu alanları yığma taş duvarlar olarak de tercih edebilir estetik açıdan eksiksiz bir dekorasyon yaparken doğal olarak da kusursuz bir kapıya sahip olabilirsiniz.
Evin genel olarak taş malzemeden inşa edilmiş olması size bir ömür huzur kaynağı olacaktır. Doğal taşlardan oluşan bir yatak odası bir oturma odası betonarme yapılar arasına sıkışmış modern hayatlara göre daha uzun yaşamanıza ve daha mutlu olmanıza katkı sağlayacaktır.