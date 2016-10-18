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Taşın doğallığı ile dekore edilmiş 8 örnek yaşam alanı

umit atdağ umit atdağ
Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace Rustik Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
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Dekorasyon yapılırken doğal ve estetik bir tasarım yapılması, tasarım sonucunda muhteşem görselliklerin oluşturulması ana hedeflerdir. Bir dekorasyon için doğallığın oluşması çok önemli olduğundan doğal malzemeler kullanılması her zaman çok doğal ve doğal bir estetiğe sahip yaşam alanları oluşturmanızı sağlar. Homify ev dekorasyonları sayfalarında;  çok kullanılan doğal ahşap, doğal taş  gibi malzemeler ile insanların hayran kaldıkları, ferah ve doğal bir iç ortama sahip aynı zamanda zevkli ve duygu yüklü dekore edilmiş evler yer alıyor. Bir evin iç ortamında bölme duvar olarak taş duvarlar yapabilir, iç duvar kaplamalarını taşlarla yaparak estetik ve zarafet kokan iç mekanlar oluşturabilir, banyo içinde taşları tercih ederek geleneksel Türk banyolarının benzerlerini yapabilir, şık ve estetik kokan dekorasyonlar için orta masa yüzeylerinde, oturma grubu kolçaklarında taşları tercih edebilirsiniz. Böyle muhteşem görsellikleri bulunan dekorasyonlara imza atmış olursunuz.

Bölme duvarlar

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

Evinizde geniş alanlar varsa ve bu alanları daha işlevsel hale getirmek istiyorsanız resimdeki gibi şık renklere sahip doğal taşlardan oluşan bir duvar örebilir, bölme duvar olarak ikiye ayırdığınız alanı daha estetik bir alan haline getirebilirsiniz. Renk seçimlerini  zemin ile uyumlu yaptığınızda muhteşem bir kontrast oluşturacak ve yaşam alanı olarak kullanacağınız bu alanı daha görsel hale getirebileceksiniz.

Banyolarda zevkli tasarımlar

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO Modern Banyo
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

Banyolar kişilere özle alanlar olduğu için özel dekorasyonlara sahip olması gerekir. Resimde yer alan banyo örneğinde olduğu gibi zarif ve pürüzsüz yüzeyleri olan bu taş kaplamalarını tercih ederek banyonuzu ferah bir iç ortama sahip estetik açıdan muhteşem ve kusursuz olan bir banyo haline getirebilirsiniz. Küvet veya hidromasajlı küvet ile uyumlu renkler tercih etmeniz yerinde olacaktır.

Mutfak için renkli taşlar

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO Modern Multimedya Odası
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

Eğer mutfağınızı resimdeki gibi küçük bir alanla sınırlayacaksanız resimde yer alan ve dışarıdan bakıldığında zarif görünen renkli taşlarla süslemeniz yerinde olacaktır. Bu tercih ile hem renkli hem de dekoratif açıdan kusursuz ve insanların beğeneceği minik bir mutfağa sahip olacaksınız.Aydınlatma rengi ve iç ortam dekorasyonu ile uyumlu renkler mutfağınızın güzelliğini katlayacaktır.

Oturma odaları

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos Eklektik Oturma Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Oturma odanızı doğal bir düşünce doğrultusunda dekore edecekseniz duvarın doğal taşlar ile kaplanması ve geriye kalan dekorasyon unsurlarının uyumlu renklerde olması kusursuz bir dekorasyon için gereklidir. Resimde yer alan ince uzun oturma odası doğal bir şekilde dekore edilerek odanın darlığı göz ardı edilmiş ve büyüleyici güzellikte bir oturma odası dekorasyonu yapılmış.

Giriş kapıları

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Modern Pencere & Kapılar Ahşap Kahverengi
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

Evin en boş alanları giriş kapıları yanında yer alan hollerdir. Bu alanlar sadece vestiyerle dekore edildiği için göze boş alanlar olarak gelir. Bu alanları doğal taşlarla kaplayarak hem görsel bir duvar elde etmiş oluruz hem de boş alan olarak düşündüğümüz bu alanlar görsellikleri ile insanların daha evin girişinden itibaren hayran kalacakları bir ev olmasını sağlayacaktır. 

Tuvaletler

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Banyo
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Eğer tuvaletiniz banyonuzdan ayrı bir alanda veya odada ise resimdeki gibi ayna arkasında kalan duvarı ve diğer iç duvarları taş kaplamalar ile estetik ve şık duvarlar şeklinde dekore edebilirsiniz. Aynanın yansıtma özelliği ile hem aydınlık hem de görsel açıdan kusursuz bir tuvalet dekorasyonu evinizin estetik anlamda tamamlayıcısı olacaktır.

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Kapı kenarları

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Rustik Pencere & Kapılar Ahşap Kahverengi
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

Doğal taşları ev dekorasyonunda kullanmak istiyorsanız resimdeki gibi kapı kenarlarında taş kaplamalar tercih ederek kapı girişlerinde estetik alanlar oluşturabilirsiniz.  Taş kaplama yerine bu alanları yığma taş duvarlar olarak de tercih edebilir estetik açıdan eksiksiz bir dekorasyon yaparken doğal olarak da kusursuz bir kapıya sahip olabilirsiniz.

Taş duvarlar

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace Rustik Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

Evin genel olarak taş malzemeden inşa edilmiş olması size bir ömür huzur kaynağı olacaktır. Doğal taşlardan oluşan bir yatak odası bir oturma odası betonarme yapılar arasına sıkışmış modern hayatlara göre daha uzun yaşamanıza  ve daha mutlu olmanıza katkı sağlayacaktır.

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