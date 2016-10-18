Taşın doğallığı ile dekore edilmiş 8 örnek yaşam alanı

Dekorasyon yapılırken doğal ve estetik bir tasarım yapılması, tasarım sonucunda muhteşem görselliklerin oluşturulması ana hedeflerdir. Bir dekorasyon için doğallığın oluşması çok önemli olduğundan doğal malzemeler kullanılması her zaman çok doğal ve doğal bir estetiğe sahip yaşam alanları oluşturmanızı sağlar. Homify ev dekorasyonları sayfalarında; çok kullanılan doğal ahşap, doğal taş gibi malzemeler ile insanların hayran kaldıkları, ferah ve doğal bir iç ortama sahip aynı zamanda zevkli ve duygu yüklü dekore edilmiş evler yer alıyor. Bir evin iç ortamında bölme duvar olarak taş duvarlar yapabilir, iç duvar kaplamalarını taşlarla yaparak estetik ve zarafet kokan iç mekanlar oluşturabilir, banyo içinde taşları tercih ederek geleneksel Türk banyolarının benzerlerini yapabilir, şık ve estetik kokan dekorasyonlar için orta masa yüzeylerinde, oturma grubu kolçaklarında taşları tercih edebilirsiniz. Böyle muhteşem görsellikleri bulunan dekorasyonlara imza atmış olursunuz.