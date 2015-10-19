En güzel oturma odası takımı örnekleri

Her evde bulunan oturma odası takımlarının muhakkak kendine has bir özelliği bulunur. Kimisi farklı bir stilden seçilir kimisi göz alıcı bir renge sahip olur kimisi de öyle doğru aksesuarlarla dekore edilir ki benzersiz bir takım haline gelir. Bu yazımızda da değişik stillerden oturması odası takımları derleyerek beğeninize sunduk. Şimdi hep beraber göz atalım.
Gök mavisi duvar rengiyle göz dolduran oturma odası bu haliyle öyle ilgi çekici ki oturma odası takımının duvar rengiyle rekabete girmesi istenmemiş. Bunun için de duvara rengine çok yakın iki adet koltukla su yeşili bir tekli koltuk tercih edilmiş. Bazen dekorasyonda baskın bir renk kullanıldığında onu dengelemek için başka renkler kullanılır, bazen de baskın renk her eşyada kullanılarak bu şekilde dikkat çekilir.
Her ne kadar oturma odası takımlarında canlılık arzulansa da çoğu zaman riske girilmeyip sade renkli koltuklar tercih edilir. Çünkü rengarenk koltuklar seçmek çoğu zaman uygun aksesuar bulmak açısından insanı zora sokar. Oysa soft görünümlü bir mobilyayı dilediğiniz parçayla dekore edebilirsiniz. Bu örnekte de oturma odası takımı olarak iki adet ikili koltuk görüyoruz. Her ikisi de bej renginde. Koltuklar bu haliyle de kullanılabilir. Ancak dekorasyonun tamamına göz gezdirdiğimizde kırmızı detayların yoğunluğu görüyoruz. Bu durumda kırmızı minderler aracılığıyla oturma odası takımını da dekorasyonun geneline uydurabiliriz.
Küçük bir oturma odası için düşünülmüş dekorasyonda mini oturma odası takımının her bir parçasına özen gösterilmiş. Dekorasyonun belli bir konsepti olduğunu da söyleyebiliriz. Renk seçimlerinden de anlaşılacağı üzere bayrak teması işlenmiş. Koltukların her biri de bayrağın renklerinden seçilme. Aynı zamanda minder gibi aksesuarlarda da bizzat deseni işlenmiş. Bayrak teması dışında resmin geneline bakarsak; canlı renkleri, hareketli şekilleri ve neşeli tasarımıyla iç açıcı bir oturma odası takımı görüyoruz. Bu sevimli dizayn Daria Korol imzalı.
Son derece görkemli bir oturma odası takımı ile karşı karşıyayız. Klasik stil dekorasyon zaten yapısı itibariyle bu tür gösterişli tasarımlara çok uygundur. Parıltılı aksesuar ve detaylarıyla göz dolduran odanın büyük beyaz koltuğu esasen modern bir tasarım ürünü. Ancak şaşaalı tavan süslemelerinin ve avizenin gölgesinde kalmamak için oturma odası takımının da bir yerden bu şıklık yarışına katılması gerekiyor. Bunu da tekli koltuğu sayesinde başarmış. Büyük koltuğa kontrast olarak düşünülmüş siyah koltuğun gümüş renkli işlemeleri mükemmel görünüyor.
Kırsal stil bir oturma odası takımı gördüğümüz örnekte hiçbir şey gözü rahatsız etmiyor. Zira insanı yormayan, aksine huzur veren bir atmosfer düşünülmüş. Odanın soluk sarı ambiyansına uygun olarak oturma odası takımı iddiasız renklerde ama çizgileriyle kendi varlığını belli eden bir modelden tercih edilmiş. Şömine başında günün yorgunluğunu atmak, akşamları keyifli ve sıcak sohbetler yapmak için ideal bir dekorasyon.
Beyaz koltuklar modern oturma odası takımlarının favori renklerinden. Ancak beyazın da tonlar var. Şayet gömleğiniz kadar beyaz bir takım arıyorsanız örnekteki model tam olarak size göre. Beyaz duvarları ve modern aydınlatmasıyla çağdaş bir dekorasyon örneği gördüğümüz resimde koltuklar tasarım olarak çok sıra dışı değil. Fakat göz alıcı beyazlığı sayesinde dikkat çekmiyor da değil. Hemen hemen her şeyin beyaz olduğu odada halıyı siyahtan seçmek ise yerinde bir karar.
Bir başka kırsal stil örneği gördüğümüz resimde yine küçük salonlara uygun bir oturma odası takımı karşımızda. Üç parçadan oluşan ve her bir parçası yer kaplamayan takımın küçük alanda harikalar yaratmak üzerine bir teması var. Puantiyeden tut yapraklara, yapraklardan çizgilere dek hemen hemen her türlü deseni üzerinde barındıran bir tasarım örneği.
Şüphesiz çoğu insanın salonunda kocaman bir fil ona doğru yaklaşmıyordur. Ancak duvar renginize uygun ve nispeten salaş bir dekorasyon düşlüyorsanız son derece estetik bir örneği karşınızda duruyor. Sandıklarından tutun leopar desenli lambasına dek her bir parçasıyla benzersiz bir tasarım. Peki otantik unsurları da barındıran bu odanın oturma odası takımı nasıl olmalı? Tasarımcısı bu soruyu duvar rengine yakınsayan deri koltuklarla cevap vermiş. Farklı bir model de seçilebilirdi. Ancak bu takım da kesinlikle başarılı.
Oturma odası dekore edilirken özellikle belli bir mobilyayı parlatmak için renk geçişi o mobilyaya göre ayarlanabilir. Mesela bu örnekte en önde bulunan yemek takımı beyazken, oturma odası takımının büyük koltuğu hepten silikleştirilerek kırmızı josefin koltuk odanın yıldızı haline getirilmiş. Şayet josefin koltuk başka iddialı renklerle kombin edilseydi şu anki halinden çok daha sıradan görünecekti.
Küçük salonlara özel olarak düşünülmüş oturma odası takımına göz atıyoruz. Bir adet ikili koltukla iki adet tekli koltuktan oluşan takım hem kumaş seçimiyle hem de renk uyumuyla göz doldurmuş. Ancak tasarımı da bir hayli dikkat çekici. Her bir koltuğun köşesi hafifçe sivrileşip yukarı doğru çekilerek diğer oturma odası takımlarından farklılaşmış.
Minimalist stil oturma odası takımları genel olarak beyazdan seçilir. Zira hem göz yormayan hem de modern parçalarla dekore edilmeye müsait bir renktir. Burada da beyaz renkli bir takım görüyoruz. Takımın bilhassa koltuk kenarları sıra dışı. Adeta yaslanma kısımları kadar geniş bırakılmış. Duvarlardan birinde üç maymunu çağrıştıran resimlere uyumlu olarak seçilmiş minderler ise hoş bir ayrıntı.
Bir başka minimalist oturma odası takımı örneğinde ise bu defa tüm koltuklar siyah renginden tercih edilmiş. Enlemesine geniş ancak alçak tutulmuş bir tasarım düşünülmüş. Siyah oturma odası takımı aynı zamanda arkadaki piyano ile de uyum yakalamış. Son olarak çimenleri çağrıştıran yeşil halı güzel bir müdahale olmuş. Adeta dekorasyona nefes aldırmış.
Kapitoneli toz pembe oturma odası takımı karanlık atmosferli odayı adeta aydınlatmış. Her ne kadar nispeten küçük bir salon olsa da şıklıktan taviz verilmeyerek odanın her bir parçasıyla özenle uğraşılmış. Yuvarlak başlı mor tekli koltuklar da dekorasyonun estetiğini taçlandıran bir koltuk örneği. Kısacası tüm detaylarıyla salonlarınızı güzelleştiren modern ve şık bir dekorasyon.
Bir stüdyo daire için düşünülmüş oturması odası takımı baştan sonra siyah deri koltuklardan oluşuyor. L şeklindeki büyük koltuğu stüdyo dairelerin ince uzun yapısına son derece uygun bir model. Bilhassa küçük oturma odalarının mobilyaları işlevsel ve evin mimari özelliklerine uyum sağlayacak modellerden seçilmeli ki ileride sorun yaşanmasın. Üstelik deri kumaş seçimiyle de bir hayli modern ve şık görünüyor.
Son olarak ise daha geniş salonlara uygun bir oturma odası takımıyla karşı karşıyayız. Üç parçadan oluşan takımın iki parçası geniş koltuk modelinden seçilmiş. Hemen hemen birbirinin aynı olan iki koltuğun tek farkı birinin pembe diğerinin ise beyaz olması. Beyaz orta sehpası ile beraber düşünürsek renk dağılımı son derece kardeş payı şeklinde gerçekleştirilmiş.
Daha fazla koltuk örneği için ’Farklı alternatiflerle oturma takımı’ başlığına göz atabilirsiniz.