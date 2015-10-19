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En güzel oturma odası takımı örnekleri

nihal e. nihal e.
Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Kolonyal Oturma Odası
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Her evde bulunan oturma odası takımlarının muhakkak kendine has bir özelliği bulunur. Kimisi farklı bir stilden seçilir kimisi göz alıcı bir renge sahip olur kimisi de öyle doğru aksesuarlarla dekore edilir ki benzersiz bir takım haline gelir. Bu yazımızda da değişik stillerden oturması odası takımları derleyerek beğeninize sunduk. Şimdi hep beraber göz atalım.

Alabildiğine mavi

Einzelhaus in Dünenlage in List auf Sylt, Ralph Justus Maus Architektur Ralph Justus Maus Architektur Klasik Oturma Odası
Ralph Justus Maus Architektur

Ralph Justus Maus Architektur
Ralph Justus Maus Architektur
Ralph Justus Maus Architektur

Gök mavisi duvar rengiyle göz dolduran oturma odası bu haliyle öyle ilgi çekici ki oturma odası takımının duvar rengiyle rekabete girmesi istenmemiş. Bunun için de duvara rengine çok yakın iki adet koltukla su yeşili bir tekli koltuk tercih edilmiş. Bazen dekorasyonda baskın bir renk kullanıldığında onu dengelemek için başka renkler kullanılır, bazen de baskın renk her eşyada kullanılarak bu şekilde dikkat çekilir.

Koltukları güçlendiren minderler

Sala Estar /Jantar Apartamento 1, Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores Modern Oturma Odası
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

Her ne kadar oturma odası takımlarında canlılık arzulansa da çoğu zaman riske girilmeyip sade renkli koltuklar tercih edilir. Çünkü rengarenk koltuklar seçmek çoğu zaman uygun aksesuar bulmak açısından insanı zora sokar. Oysa soft görünümlü bir mobilyayı dilediğiniz parçayla dekore edebilirsiniz. Bu örnekte de oturma odası takımı olarak iki adet ikili koltuk görüyoruz. Her ikisi de bej renginde. Koltuklar bu haliyle de kullanılabilir. Ancak dekorasyonun tamamına göz gezdirdiğimizde kırmızı detayların yoğunluğu görüyoruz. Bu durumda kırmızı minderler aracılığıyla oturma odası takımını da dekorasyonun geneline uydurabiliriz.

Neşeli, hareketli, dinamik

living room, Your royal design Your royal design Kırsal Oturma Odası
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Küçük bir oturma odası için düşünülmüş dekorasyonda mini oturma odası takımının her bir parçasına özen gösterilmiş. Dekorasyonun belli bir konsepti olduğunu da söyleyebiliriz. Renk seçimlerinden de anlaşılacağı üzere bayrak teması işlenmiş. Koltukların her biri de bayrağın renklerinden seçilme. Aynı zamanda minder gibi aksesuarlarda da bizzat deseni işlenmiş. Bayrak teması dışında resmin geneline bakarsak; canlı renkleri, hareketli şekilleri ve neşeli tasarımıyla iç açıcı bir oturma odası takımı görüyoruz. Bu sevimli dizayn Daria Korol imzalı.

Klasik stilin ihtişamı

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Klasik Oturma Odası
Belimov-Gushchin Andrey

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Son derece görkemli bir oturma odası takımı ile karşı karşıyayız. Klasik stil dekorasyon zaten yapısı itibariyle bu tür gösterişli tasarımlara çok uygundur. Parıltılı aksesuar ve detaylarıyla göz dolduran odanın büyük beyaz koltuğu esasen modern bir tasarım ürünü. Ancak şaşaalı tavan süslemelerinin ve avizenin gölgesinde kalmamak için oturma odası takımının da bir yerden bu şıklık yarışına katılması gerekiyor. Bunu da tekli koltuğu sayesinde başarmış. Büyük koltuğa kontrast olarak düşünülmüş siyah koltuğun gümüş renkli işlemeleri mükemmel görünüyor.

Huzur veren yumuşak çizgiler

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath Kırsal Oturma Odası
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Kırsal stil bir oturma odası takımı gördüğümüz örnekte hiçbir şey gözü rahatsız etmiyor. Zira insanı yormayan, aksine huzur veren bir atmosfer düşünülmüş. Odanın soluk sarı ambiyansına uygun olarak oturma odası takımı iddiasız renklerde ama çizgileriyle kendi varlığını belli eden bir modelden tercih edilmiş. Şömine başında günün yorgunluğunu atmak, akşamları keyifli ve sıcak sohbetler yapmak için ideal bir dekorasyon.

Bembeyaz bir takım

Home Staging in villa pavese & Open House, Gabriella Sala Design Gabriella Sala Design Modern Oturma Odası
Gabriella Sala Design

Gabriella Sala Design
Gabriella Sala Design
Gabriella Sala Design

Beyaz koltuklar modern oturma odası takımlarının favori renklerinden. Ancak beyazın da tonlar var. Şayet gömleğiniz kadar beyaz bir takım arıyorsanız örnekteki model tam olarak size göre. Beyaz duvarları ve modern aydınlatmasıyla çağdaş bir dekorasyon örneği gördüğümüz resimde koltuklar tasarım olarak çok sıra dışı değil. Fakat göz alıcı beyazlığı sayesinde dikkat çekmiyor da değil. Hemen hemen her şeyin beyaz olduğu odada halıyı siyahtan seçmek ise yerinde bir karar.

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Renk cümbüşü

living room 2, Your royal design Your royal design Kırsal Oturma Odası
Your royal design

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Bir başka kırsal stil örneği gördüğümüz resimde yine küçük salonlara uygun bir oturma odası takımı karşımızda. Üç parçadan oluşan ve her bir parçası yer kaplamayan takımın küçük alanda harikalar yaratmak üzerine bir teması var. Puantiyeden tut yapraklara, yapraklardan çizgilere dek hemen hemen her türlü deseni üzerinde barındıran bir tasarım örneği.

Otantik ve sıra dışı

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Kolonyal Oturma Odası
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Şüphesiz çoğu insanın salonunda kocaman bir fil ona doğru yaklaşmıyordur. Ancak duvar renginize uygun ve nispeten salaş bir dekorasyon düşlüyorsanız son derece estetik bir örneği karşınızda duruyor. Sandıklarından tutun leopar desenli lambasına dek her bir parçasıyla benzersiz bir tasarım. Peki otantik unsurları da barındıran bu odanın oturma odası takımı nasıl olmalı? Tasarımcısı bu soruyu duvar rengine yakınsayan deri koltuklarla cevap vermiş. Farklı bir model de seçilebilirdi. Ancak bu takım da kesinlikle başarılı.

Modern josefin

homify Minimalist Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odası dekore edilirken özellikle belli bir mobilyayı parlatmak için renk geçişi o mobilyaya göre ayarlanabilir. Mesela bu örnekte en önde bulunan yemek takımı beyazken, oturma odası takımının büyük koltuğu hepten silikleştirilerek kırmızı josefin koltuk odanın yıldızı haline getirilmiş. Şayet josefin koltuk başka iddialı renklerle kombin edilseydi şu anki halinden çok daha sıradan görünecekti.

Mini kadife takım

CASA EG, GIUSEPPE GURRIERI GIUSEPPE GURRIERI Minimalist Oturma Odası
GIUSEPPE GURRIERI

GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI
GIUSEPPE GURRIERI

Küçük salonlara özel olarak düşünülmüş oturma odası takımına göz atıyoruz. Bir adet ikili koltukla iki adet tekli koltuktan oluşan takım hem kumaş seçimiyle hem de renk uyumuyla göz doldurmuş. Ancak tasarımı da bir hayli dikkat çekici. Her bir koltuğun köşesi hafifçe sivrileşip yukarı doğru çekilerek diğer oturma odası takımlarından farklılaşmış.

Üç maymun

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Minimalist Oturma Odası Mozaik Beyaz
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Minimalist stil oturma odası takımları genel olarak beyazdan seçilir. Zira hem göz yormayan hem de modern parçalarla dekore edilmeye müsait bir renktir. Burada da beyaz renkli bir takım görüyoruz. Takımın bilhassa koltuk kenarları sıra dışı. Adeta yaslanma kısımları kadar geniş bırakılmış. Duvarlardan birinde üç maymunu çağrıştıran resimlere uyumlu olarak seçilmiş minderler ise hoş bir ayrıntı.

Sofistike siyah

Wohnhaus Blechhof Dormagen, Wichmann Architekten Ingenieure GmbH Wichmann Architekten Ingenieure GmbH Minimalist Oturma Odası
Wichmann Architekten Ingenieure GmbH

Wichmann Architekten Ingenieure GmbH
Wichmann Architekten Ingenieure GmbH
Wichmann Architekten Ingenieure GmbH

Bir başka minimalist oturma odası takımı örneğinde ise bu defa tüm koltuklar siyah renginden tercih edilmiş. Enlemesine geniş ancak alçak tutulmuş bir tasarım düşünülmüş. Siyah oturma odası takımı aynı zamanda arkadaki piyano ile de uyum yakalamış. Son olarak çimenleri çağrıştıran yeşil halı güzel bir müdahale olmuş. Adeta dekorasyona nefes aldırmış.

Modern ve şık

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Kapitoneli toz pembe oturma odası takımı karanlık atmosferli odayı adeta aydınlatmış. Her ne kadar nispeten küçük bir salon olsa da şıklıktan taviz verilmeyerek odanın her bir parçasıyla özenle uğraşılmış. Yuvarlak başlı mor tekli koltuklar da dekorasyonun estetiğini taçlandıran bir koltuk örneği. Kısacası tüm detaylarıyla salonlarınızı güzelleştiren modern ve şık bir dekorasyon.

Stüdyo dairelere deri estetiği

Fulya Daire, Udesign Architecture Udesign Architecture Modern Oturma Odası
Udesign Architecture

Fulya Daire

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Bir stüdyo daire için düşünülmüş oturması odası takımı baştan sonra siyah deri koltuklardan oluşuyor. L şeklindeki büyük koltuğu stüdyo dairelerin ince uzun yapısına son derece uygun bir model. Bilhassa küçük oturma odalarının mobilyaları işlevsel ve evin mimari özelliklerine uyum sağlayacak modellerden seçilmeli ki ileride sorun yaşanmasın. Üstelik deri kumaş seçimiyle de bir hayli modern ve şık görünüyor.

Beyaz ve pembe ahengi

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Son olarak ise daha geniş salonlara uygun bir oturma odası takımıyla karşı karşıyayız. Üç parçadan oluşan takımın iki parçası geniş koltuk modelinden seçilmiş. Hemen hemen birbirinin aynı olan iki koltuğun tek farkı birinin pembe diğerinin ise beyaz olması. Beyaz orta sehpası ile beraber düşünürsek renk dağılımı son derece kardeş payı şeklinde gerçekleştirilmiş. 

Daha fazla koltuk örneği için ’Farklı alternatiflerle oturma takımı’ başlığına göz atabilirsiniz.

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