En güzel oturma odası takımı örnekleri

Her ne kadar oturma odası takımlarında canlılık arzulansa da çoğu zaman riske girilmeyip sade renkli koltuklar tercih edilir. Çünkü rengarenk koltuklar seçmek çoğu zaman uygun aksesuar bulmak açısından insanı zora sokar. Oysa soft görünümlü bir mobilyayı dilediğiniz parçayla dekore edebilirsiniz. Bu örnekte de oturma odası takımı olarak iki adet ikili koltuk görüyoruz. Her ikisi de bej renginde. Koltuklar bu haliyle de kullanılabilir. Ancak dekorasyonun tamamına göz gezdirdiğimizde kırmızı detayların yoğunluğu görüyoruz. Bu durumda kırmızı minderler aracılığıyla oturma odası takımını da dekorasyonun geneline uydurabiliriz.