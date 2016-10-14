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Duvarlarınızı taşla kaplamanın 12 mükemmel yolu

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homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Kimileri boş ve çıplak duvarları sevse de genel olarak evimizin içindeki duvarların farklı görünmesin için hepimiz bir şeyler yaparız. Duvarı farklı renk ve desenlerde boyamaktan tutun da çeşitli tablolarla, stickerlarla yahut belki duvar kağıdıyla kaplamak ilk akla gelen çözümler arasında. Ama iç mimari alanında son yılların en moda akımlarından biri iç duvarlarda farklı taşların kullanımı. Evin tamamında olmasa bile bir odada ya da odanın bir duvarında yapılan taş kaplama uygulamaları hem mekânın görünümünü değiştiriyor, hem de boş ve çıplak bir duvarı monotonluktan kurtarmış oluyor. 

Taş duvar kaplama panelleri konusunda piyasada elbette bir sürü seçenek var. Farklı renk ve şekillerin yanından farklı malzemelerden imal edilmiş birçok duvar taşı bulmak mümkün. Eğer siz de evinizin bir duvarına taş kaplatmayı planlıyorsanız öncelikle bunun hangi duvar olduğuna karar vermeli sonra da piyasadaki seçenekler arasından evinizin genel tarzına ve renk skalasına uygun düşecek bir seçim yapmalısınız. 

Bu seçimi kolaylaştırmak için evinizde size fikir verecek 12 farklı taş duvar kaplama örneğinden bir seçki hazırladık.

1. Nötr renkleri olan bir salon için ideal gri taş duvar

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos Eklektik Oturma Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

2. Taş duvar kaplamalı bir antre

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

3. Banyodaki bir niş üzerinde taş panel uygulaması

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO Modern Banyo
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

4. Oda içinde tek duvarda taş panel

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO Modern Multimedya Odası
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

5. Küçük taşların bir araya getirildiği çok şık bir panel

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Modern Pencere & Kapılar Ahşap Kahverengi
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

6. Bundan rustik bir taş duvar olamazdı

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Banyo
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

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7. Mekanları bölmek için de taş kaplama duvar kullanabilirsiniz

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Rustik Pencere & Kapılar Ahşap Kahverengi
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

8. Mekana rustik bir köy evi havası vermek için taş duvar

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace Rustik Yatak Odası Ahşap Ahşap rengi
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

9. Küçük taşlardan koca bir duvar

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. Modern Pencere & Kapılar Ahşap Kahverengi
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

10. Gri taş ve ahşap her zaman çalışan bir kombinasyondur

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

11. Evinizin giriş kısmı için en soylu alternatiflerden biri taş duvarlar

Let The Light In, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

12. Ayırmak için ya da paravan maksatlı duvarlara da yakışıyor

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

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