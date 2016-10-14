Duvarlarınızı taşla kaplamanın 12 mükemmel yolu

Kimileri boş ve çıplak duvarları sevse de genel olarak evimizin içindeki duvarların farklı görünmesin için hepimiz bir şeyler yaparız. Duvarı farklı renk ve desenlerde boyamaktan tutun da çeşitli tablolarla, stickerlarla yahut belki duvar kağıdıyla kaplamak ilk akla gelen çözümler arasında. Ama iç mimari alanında son yılların en moda akımlarından biri iç duvarlarda farklı taşların kullanımı. Evin tamamında olmasa bile bir odada ya da odanın bir duvarında yapılan taş kaplama uygulamaları hem mekânın görünümünü değiştiriyor, hem de boş ve çıplak bir duvarı monotonluktan kurtarmış oluyor.

Taş duvar kaplama panelleri konusunda piyasada elbette bir sürü seçenek var. Farklı renk ve şekillerin yanından farklı malzemelerden imal edilmiş birçok duvar taşı bulmak mümkün. Eğer siz de evinizin bir duvarına taş kaplatmayı planlıyorsanız öncelikle bunun hangi duvar olduğuna karar vermeli sonra da piyasadaki seçenekler arasından evinizin genel tarzına ve renk skalasına uygun düşecek bir seçim yapmalısınız.

Bu seçimi kolaylaştırmak için evinizde size fikir verecek 12 farklı taş duvar kaplama örneğinden bir seçki hazırladık.