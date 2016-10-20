Mütevazı görünümlü 6 müstakil ev

Kimi doğa içinde kimi modern ve şık 6 müstakil ev örneğini tanıtan yazımızı inceleyerek siz de hayalinizdeki mütevazı ev için ilham alabilirsiniz.
İlk örneğimiz 67 metrekarelik küçük bir taş ev örneği. Modular Home tarafından inşa edilen ev, kırsal bir yerde bulunduğu için çevresine uyumlu olarak doğal taş malzemelerden tasarlandı.
Taş evin içi tamamen ahşap kaplama denilebilir. Duvarlarında açık tonlu boyasız ahşap kullanılırken kapılarında daha koyu renkli ve çatıyla uyumlu bir malzeme tercih edilmiş. Resimde gördüğünüz evin yatak odasından bir kesit. Küçük bir alana sahip olduğu için banyo, mutfak gibi bölümler biraz dar. Dolayısıyla kapıları da bu kadar yakın tutulmuş.
Sırada daha modern bir örneğe geçiyoruz. Çatısız, dış cephesi canlı sarıya boyanmış ev oldukça çağdaş bir dizayna sahip. Çatı yerine sarıyı çevreleyen beyaz renk tercih edilmiş. Pencerelerde ise siyah pervazlar bulunuyor. Bu da evin dış cephe rengiyle güzel bir kontrast yaratmış. Bahçeye bakan kapısı camdan yapılma sürgülü kapı modeli.
Dış cephesinde nasıl canlı sarı kullanıldıysa iç dekorasyonda da yeşil beyaz uyumu tercih edilmiş. Tavana gömülü spot ışıklandırma sistemiyle epey ışıklı görünen salon son derece ferah ve iç açıcı. Oturma odası için girintili çıkıntılı orijinal bir koltuk modeli seçilmiş. Yeşil beyaz renkli koltuğa duvardaki yine yeşil beyaz ağırlıklı üç adet soyut resim eşlik ediyor.
Üçüncü örneğimizdeki ev çatısıyla dikkat çeken bir yapı. Çünkü sıradan evlerin aksine dairesel eğimli bir çatısı var. Bu çatı ile birlikte ev içinde de sıra dışı bir tavan görünümü meydana geliyor. Dış cephe detaylarına gelince… Ahşap ve beyaz ağırlıklı dış cephe geniş pencereleri ile daha göz alıcı hale gelmiş.
İç mekandan yatak odasına göz atıyoruz. Çağdaş ve sofistike görünümlü yatak odası son derece hoş ve çarpıcı. Krem beyaz tonlarıyla döşenmiş oda spot ışıklar sayesinde aydınlık. Geyik desenli yastıklar yatağı sıradanlıktan kurtarmış. Eskitme görünümlü gardırop çok orijinal görünüyor.
Sıradaki ev betonarme bir yapı olup her yerde rastlayabileceğiniz standart bir görünüme sahip. Belki çatısı ilgi çekici denebilir. Zira iç mekana yükseklik sağlayacak şekilde inşa edilmiş. Genel olarak uzun ama dar pencereleri var.
Evin içi göz alıcı bir beyazlığa bürünmüş. Resimde gördüğümüz açık mutfak yemek odası ile iç içe. Mutfak dolapları duvarlar gibi bembeyaz ve düz. Zeminde ve yemek masasında tercih edilen ahşap ise beyaz donukluğu kırmış.
Bu örnekte dış cephe rengi ile ilgi çeken bir yapı seçtik. Doğal taşlardan yapılma dış cephe kaplaması eve kendine özgü bir hava katmış.
Dış cephesinde olduğu gibi iç mekanda da antrasit mermer kullanılarak doğal malzemenin gücünden yararlanılmış. Merdiven basamaklarında ve duvarda kullanılan mermer dekorasyonun odak noktaları. Mermer dışında ahşap da bolca kullanılmış.
Son örneğimiz Türkiye’den ahşap ev örneği. Kırsal bir yerde inşa edilen ev tamamen ahşaptan yapılma olup doğa ile de uyumlu.
ahşap evin mutfağı da tamamen ahşaptan yapılma. Bir duvar boyunca uzanan mutfak dolaplarında cila kullanılarak daha şık bir görünüm elde edilmiş. Tezgahın ortasında bulunan pencere mekana aydınlık sağlıyor. Dört kişilik yemek masası çekirdek bir aile için uygun büyüklükte. Duvarlar, zemin, çatı ve hatta mobilyalar bile ahşaptan yapılma olduğundan renk kullanılmamış.
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