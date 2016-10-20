Mütevazı görünümlü 6 müstakil ev

Taş evin içi tamamen ahşap kaplama denilebilir. Duvarlarında açık tonlu boyasız ahşap kullanılırken kapılarında daha koyu renkli ve çatıyla uyumlu bir malzeme tercih edilmiş. Resimde gördüğünüz evin yatak odasından bir kesit. Küçük bir alana sahip olduğu için banyo, mutfak gibi bölümler biraz dar. Dolayısıyla kapıları da bu kadar yakın tutulmuş.