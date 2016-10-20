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Mütevazı görünümlü 6 müstakil ev

nihal e. nihal e.
RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Evler
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Kimi doğa içinde kimi modern ve şık 6 müstakil ev örneğini tanıtan yazımızı inceleyerek siz de hayalinizdeki mütevazı ev için ilham alabilirsiniz.

​1- Küçük taş ev

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

İlk örneğimiz 67 metrekarelik küçük bir taş ev örneği. Modular Home tarafından inşa edilen ev, kırsal bir yerde bulunduğu için çevresine uyumlu olarak doğal taş malzemelerden tasarlandı.

​Ahşap iç mekan

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Yatak Odası
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Taş evin içi tamamen ahşap kaplama denilebilir. Duvarlarında açık tonlu boyasız ahşap kullanılırken kapılarında daha koyu renkli ve çatıyla uyumlu bir malzeme tercih edilmiş. Resimde gördüğünüz evin yatak odasından bir kesit. Küçük bir alana sahip olduğu için banyo, mutfak gibi bölümler biraz dar. Dolayısıyla kapıları da bu kadar yakın tutulmuş.

​2- Sarı dış cephe

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Evler
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Sırada daha modern bir örneğe geçiyoruz. Çatısız, dış cephesi canlı sarıya boyanmış ev oldukça çağdaş bir dizayna sahip. Çatı yerine sarıyı çevreleyen beyaz renk tercih edilmiş. Pencerelerde ise siyah pervazlar bulunuyor. Bu da evin dış cephe rengiyle güzel bir kontrast yaratmış. Bahçeye bakan kapısı camdan yapılma sürgülü kapı modeli.

​Yeşil beyaz ahengi

RISTRUTTURAZIONE GC7, Studio Proarch Studio Proarch Modern Oturma Odası
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

Dış cephesinde nasıl canlı sarı kullanıldıysa iç dekorasyonda da yeşil beyaz uyumu tercih edilmiş. Tavana gömülü spot ışıklandırma sistemiyle epey ışıklı görünen salon son derece ferah ve iç açıcı. Oturma odası için girintili çıkıntılı orijinal bir koltuk modeli seçilmiş. Yeşil beyaz renkli koltuğa duvardaki yine yeşil beyaz ağırlıklı üç adet soyut resim eşlik ediyor.

​3- Orijinal çatı tasarımı

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Evler
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Üçüncü örneğimizdeki ev çatısıyla dikkat çeken bir yapı. Çünkü sıradan evlerin aksine dairesel eğimli bir çatısı var. Bu çatı ile birlikte ev içinde de sıra dışı bir tavan görünümü meydana geliyor. Dış cephe detaylarına gelince… Ahşap ve beyaz ağırlıklı dış cephe geniş pencereleri ile daha göz alıcı hale gelmiş.

Sofistike yatak odası

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Yatak Odası
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

İç mekandan yatak odasına göz atıyoruz. Çağdaş ve sofistike görünümlü yatak odası son derece hoş ve çarpıcı. Krem beyaz tonlarıyla döşenmiş oda spot ışıklar sayesinde aydınlık. Geyik desenli yastıklar yatağı sıradanlıktan kurtarmış. Eskitme görünümlü gardırop çok orijinal görünüyor.

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4- Sade ve güvenilir

HAUS GROSS GLIENICKE, Müllers Büro Müllers Büro Minimalist Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Sıradaki ev betonarme bir yapı olup her yerde rastlayabileceğiniz standart bir görünüme sahip. Belki çatısı ilgi çekici denebilir. Zira iç mekana yükseklik sağlayacak şekilde inşa edilmiş. Genel olarak uzun ama dar pencereleri var.

​Açık mutfak

HAUS GROSS GLIENICKE, Müllers Büro Müllers Büro Minimalist Mutfak
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Evin içi göz alıcı bir beyazlığa bürünmüş. Resimde gördüğümüz açık mutfak yemek odası ile iç içe. Mutfak dolapları duvarlar gibi bembeyaz ve düz. Zeminde ve yemek masasında tercih edilen ahşap ise beyaz donukluğu kırmış.

​5- Doğal renkler

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Evler
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Bu örnekte dış cephe rengi ile ilgi çeken bir yapı seçtik. Doğal taşlardan yapılma dış cephe kaplaması eve kendine özgü bir hava katmış.

​Güçlü mermer

CASA RETIRO DAS PEDRAS, Mutabile Arquitetura Mutabile Arquitetura Kırsal Oturma Odası
Mutabile Arquitetura

Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura
Mutabile Arquitetura

Dış cephesinde olduğu gibi iç mekanda da antrasit mermer kullanılarak doğal malzemenin gücünden yararlanılmış. Merdiven basamaklarında ve duvarda kullanılan mermer dekorasyonun odak noktaları. Mermer dışında ahşap da bolca kullanılmış.

​6- Ahşap ev

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Son örneğimiz Türkiye’den ahşap ev örneği. Kırsal bir yerde inşa edilen ev tamamen ahşaptan yapılma olup doğa ile de uyumlu.

​Ahşap mutfak

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Mutfak
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

ahşap evin mutfağı da tamamen ahşaptan yapılma. Bir duvar boyunca uzanan mutfak dolaplarında cila kullanılarak daha şık bir görünüm elde edilmiş. Tezgahın ortasında bulunan pencere mekana aydınlık sağlıyor. Dört kişilik yemek masası çekirdek bir aile için uygun büyüklükte. Duvarlar, zemin, çatı ve hatta mobilyalar bile ahşaptan yapılma olduğundan renk kullanılmamış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yatak odası döşenirken sık yapılan 5 hata’ başlığına göz atabilirsiniz.

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