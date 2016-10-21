Planlarıyla birlikte 4 ilham verici ev projesi

Bugünkü proje konumuz tek bir evden ibaret olmayıp tam 4 evi içeriyor. Hem dışarıdan hem içeriden çekilmiş fotoğraflarla inceleyeceğimiz evin kat planlarına da göz atacağız. Eğer hazırsanız turumuz başlasın.
Hem hobi hem yemek odası olarak tarif edebileceğimiz bu kısım oldukça geniş ve aydınlık. Devasa pencereler sayesinde doğal gün ışığından maksimum yararlanılıyor. Resimde gördüğünüz üzere odada çok şık siyah bir piyano bulunuyor. Ahşap bir merdivenle çıkılan ara kat ise kütüphaneye dönüştürülmüş.
Mariangel Coghlan tasarımı bu güzel ev, geniş ve ferah verandası ile oldukça göz alıcı görünüyor. İki katlı büyük evin beyaz cephesi modern mimarisine oldukça yakışmış.
Üst kat ile zemin kat planlarını gösteren proje çizimleri sayesinde evin ne kadar büyük ve konforlu olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu planları incelemek için muhakkak teknik eğitim almış olmanıza gerek yok. Dikkatli bakarsanız eğer üst kat planında daha çok yatak odaları yer alırken zemin katta oturma odaları, mutfak, hobi odası, yemek odaları, misafir yatak odası ve ek olarak birden fazla aracın sığdığı geniş bir garaj olduğunu görebilirsiniz.
Odanın diğer kısmı açık bırakılarak yüksek tavan ferahlığı tercih edilmiş. Burası evdeki yemek odalarından bir tanesi. Küçük bir oturma grubunun eşlik ettiği yemek masası enfes bahçe manzarasına bakıyor. Bahçede de geniş oturma grupları var.
Sırada özellikle ailelere uygun, Bravo Desgin tasarımı İspanya’da bulunan bir eve ziyaret ediyoruz. Proje çizimlerinde odaların dağılımı ve binanın modern cephesini inceleyebilirsiniz.
Evin bitmiş halini ise resimde görüyoruz. Basit ama modern bir tarza sahip evin belirgin bir duvar dokusu var. Sebebi ise elbette tuğla cazibesi.
Kat planında farklı renklerle yatak odası ve banyo gibi bölümlerin dağılımı net bir şekilde anlaşılır.
Resimde her ne kadar yemek odası yer alsa da aslında açık planlı bir oda tasarımı bu. Zaten televizyon ve oturma grubu da belli ediyor durumu. Yemek takımına gelince… Sade düz koyu bir masa ile ona eşlik eden kırık beyaz sandalyeler hoş bir kontrast meydana getirmiş.
Yemek odası ile televizyonun bulunduğu kısım arasında yer alan camdan yapılma sürgülü kapılar sayesinde istenildiği takdirde odalar birbirinden ayrılabiliyor.
Yemek odası ile birlikte bulunan küçük oturma odası doğrudan balkona bakıyor. Yine bu sayede oldukça aydınlık. Zaten dar bir alana sahip olduğundan açık tonlar kullanılarak oda karartılmamış.
her ne kadar kat planları eve dair fikir oluştursa da en bitmiş haline en yakını 3D modelleme ile elde edilen görüntülerdir. Örneğin ilk resimde evin salonunu görüyoruz. Eşyalar bile çok net.
Tezgah ve dolaplar dahil her şeyin beyazlara büründüğü mutfak açık mutfak modelinde tasarlanmış. Sadece girişi siyah bir çerçeve ile boyalı. Bu keskin siyah beyazlık etkileyici bir kontrast meydana getiriyor.
Evin bitmiş halini görüyoruz resimde. Eşyalar bile yerleştirilmiş. Neredeyse dijital ortamda görünen resmin aynısı gibi. Sadece kitaplıktan vazgeçilerek yemek takımı ile idare edilmiş. Kanepe de biraz daha küçük denebilir. Bunun dışında tüm ayrıntılar hemen hemen ayrı. Sonuç olarak şahane döşenmiş modern bir daire karşımızdaki.
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