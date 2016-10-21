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Planlarıyla birlikte 4 ilham verici ev projesi

nihal e. nihal e.
Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Yemek Odası
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Bugünkü proje konumuz tek bir evden ibaret olmayıp tam 4 evi içeriyor. Hem dışarıdan hem içeriden çekilmiş fotoğraflarla inceleyeceğimiz evin kat planlarına da göz atacağız. Eğer hazırsanız turumuz başlasın.

1. ​Bir piyano

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Yemek Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Hem hobi hem yemek odası olarak tarif edebileceğimiz bu kısım oldukça geniş ve aydınlık. Devasa pencereler sayesinde doğal gün ışığından maksimum yararlanılıyor. Resimde gördüğünüz üzere odada çok şık siyah bir piyano bulunuyor. Ahşap bir merdivenle çıkılan ara kat ise kütüphaneye dönüştürülmüş.

İki katlı lüks bir ev

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Balkon, Veranda & Teras
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Mariangel Coghlan tasarımı bu güzel ev, geniş ve ferah verandası ile oldukça göz alıcı görünüyor. İki katlı büyük evin beyaz cephesi modern mimarisine oldukça yakışmış.

​Kat planları

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Üst kat ile zemin kat planlarını gösteren proje çizimleri sayesinde evin ne kadar büyük ve konforlu olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu planları incelemek için muhakkak teknik eğitim almış olmanıza gerek yok. Dikkatli bakarsanız eğer üst kat planında daha çok yatak odaları yer alırken zemin katta oturma odaları, mutfak, hobi odası, yemek odaları, misafir yatak odası ve ek olarak birden fazla aracın sığdığı geniş bir garaj olduğunu görebilirsiniz.

​Yemek odası

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Modern Yemek Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Odanın diğer kısmı açık bırakılarak yüksek tavan ferahlığı tercih edilmiş. Burası evdeki yemek odalarından bir tanesi. Küçük bir oturma grubunun eşlik ettiği yemek masası enfes bahçe manzarasına bakıyor. Bahçede de geniş oturma grupları var.

​2- Ailelere uygun şahane bir ev

homify Asyatik Havuz Sunta Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Sırada özellikle ailelere uygun, Bravo Desgin tasarımı İspanya’da bulunan bir eve ziyaret ediyoruz. Proje çizimlerinde odaların dağılımı ve binanın modern cephesini inceleyebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Tuğla duvarlar

homify Asyatik Havuz
homify

homify
homify
homify

Evin bitmiş halini ise resimde görüyoruz. Basit ama modern bir tarza sahip evin belirgin bir duvar dokusu var. Sebebi ise elbette tuğla cazibesi.

​3- İdeal dağılım

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Kat planında farklı renklerle yatak odası ve banyo gibi bölümlerin dağılımı net bir şekilde anlaşılır.

​Yemek odası

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos Modern Yemek Odası
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Resimde her ne kadar yemek odası yer alsa da aslında açık planlı bir oda tasarımı bu. Zaten televizyon ve oturma grubu da belli ediyor durumu. Yemek takımına gelince… Sade düz koyu bir masa ile ona eşlik eden kırık beyaz sandalyeler hoş bir kontrast meydana getirmiş.

​Sürgülü kapı

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos Modern Oturma Odası
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Yemek odası ile televizyonun bulunduğu kısım arasında yer alan camdan yapılma sürgülü kapılar sayesinde istenildiği takdirde odalar birbirinden ayrılabiliyor.

​Balkon ve oturma odası

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos Modern Oturma Odası
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

Yemek odası ile birlikte bulunan küçük oturma odası doğrudan balkona bakıyor. Yine bu sayede oldukça aydınlık. Zaten dar bir alana sahip olduğundan açık tonlar kullanılarak oda karartılmamış.

​4- 3D ile evin bitmiş halini görün

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

her ne kadar kat planları eve dair fikir oluştursa da en bitmiş haline en yakını 3D modelleme ile elde edilen görüntülerdir. Örneğin ilk resimde evin salonunu görüyoruz. Eşyalar bile çok net.

​Beyaz mutfak

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo Modern Mutfak
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

Tezgah ve dolaplar dahil her şeyin beyazlara büründüğü mutfak açık mutfak modelinde tasarlanmış. Sadece girişi siyah bir çerçeve ile boyalı. Bu keskin siyah beyazlık etkileyici bir kontrast meydana getiriyor.

​Final

Reforma estilo industrial de un apartamento de 65m2, auno50 interiorismo auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

auno50 interiorismo
auno50 interiorismo
auno50 interiorismo

Evin bitmiş halini görüyoruz resimde. Eşyalar bile yerleştirilmiş. Neredeyse dijital ortamda görünen resmin aynısı gibi. Sadece kitaplıktan vazgeçilerek yemek takımı ile idare edilmiş. Kanepe de biraz daha küçük denebilir. Bunun dışında tüm ayrıntılar hemen hemen ayrı. Sonuç olarak şahane döşenmiş modern bir daire karşımızdaki.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük bir balkonu cennete dönüştürün’ başlığını okuyabilirsiniz.

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