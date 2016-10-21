Planlarıyla birlikte 4 ilham verici ev projesi

Resimde her ne kadar yemek odası yer alsa da aslında açık planlı bir oda tasarımı bu. Zaten televizyon ve oturma grubu da belli ediyor durumu. Yemek takımına gelince… Sade düz koyu bir masa ile ona eşlik eden kırık beyaz sandalyeler hoş bir kontrast meydana getirmiş.